Granithochland mit sanften Hügeln, nachhaltiger Landwirtschaft und Bierbrauereien – das bodenständige Mühlviertel bietet ursprüngliche Natur und regionalen Genuss.

Zwischen der Donau im Süden und dem Böhmerwald im Norden liegt das bodenständige Mühlviertel. Die gleichnamigen Flüsse, nach denen die oberösterreichische Region benannt wurde, schlängeln sich kraftvoll als die Große und die Kleine Mühl durch die Landschaft – beides Nebenflüsse der Donau.

Einerseits sind es die Flusstäler mit ihren tiefen Schluchten, mit denen das Mühlviertel fasziniert, andererseits ist die Region bekannt für ihre traditionellen Handwerksbetriebe und hoch gelegenen Bergbauerngebiete. Eine Besonderheit sind die weiß-grau-gefleckte Steinbloß-Bergbauernhöfe, erbaut mit schweren Granitsteinen. Mächtige Burgen und prunkvolle Schlösser runden das Erscheinungsbild ab, ebenso wie die sanften Hügel und satt grünen Sommerwiesen.