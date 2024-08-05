Genussradfahren in Österreich
Der (Rad-)Weg ist das Ziel
Genussradfahren in Österreich macht es möglich, das Lebensgefühl Österreichs mit allen Sinnen zu spüren: frei, voller Lebensfreude und Neugierde, was der Tag wohl bringen mag. Die Leichtigkeit ist dabei eine stetige Begleiterin entlang der Strecken. Im eigenen Tempo geht es durch liebliche Dörfer, vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten. Die prächtigen Schlösser und Kirchen erzählen Geschichten von längst vergangenen Zeiten. Und auch die Natur bietet einmalige Schauspiele: Ihr radelt gemütlich entlang von Flüssen, umrundet die glasklaren Seen und staunt über die Vielseitigkeit der Landschaften. Die zahlreichen gut ausgebauten und beschilderten Radwege lassen euch die Herausforderung selbst wählen – von sanft bis sportlich.
Beim Genussradfahren in Österreich wird man schnell Teil der Lebensfreude, zu der die Herzlichkeit der Gastgeber:innen einlädt. Wenn die Zeit für eine Pause gekommen ist, wird bei Köstlichkeiten, einem kühlen Getränk und dem Ausblick auf die Weinberge rasch deutlich: Österreich hat einfach Spaß am Genießen.
Radtouren in den Bundesländern
Wie schonen wir Umwelt und Klima?
Mit dem Fahrrad habt ihr euch bereits für Nachhaltigkeit entschieden. Fünf Tipps, wie ihr auf eurer Radtour noch mehr für die Umwelt und das Klima tun könnt:
Die Natur respektieren. Auf markierten Wegen bleiben und den Müll mitnehmen.
Tiere nur aus der Entfernung beobachten. Dazu gilt auch, Fische und Wasservögel nicht zu füttern. Essensreste können den Tieren schaden.
Nur die freigegebenen Uferflächen zum Baden nutzen. So bleiben brütende Tiere am Ufer ungestört.
Viel Trinken – aber richtig. Nehmt auf eure Tour eine wiederbefüllbare Trinkflasche mit. Österreich hat ausgezeichnetes Leitungswasser.
Begeistert Kinder für die Natur. Was die Kleinen kennen, werden sie auch wertschätzen.