Winterliche Kultur- und Städtetrips
5 Tipps von Advent bis Winterzauber
Einleitung
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3 Ideen für winterliche Städtereisen
Besondere Weihnachtsmärkte
Beim Adventsmarkt am Schlossberg in Graz, hoch über den Dächern der Stadt, erwartet euch stimmungsvolle Beleuchtung und ein Panoramablick, der das Warten aufs Christkind unvergesslich macht.
Ebenso stilvoll geht es auf dem Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zu. Die traditionellen Hütten mitten in der barocken Altstadt verleihen dem festlichen Schauplatz ein einzigartiges Ambiente.
Beim Kufsteiner Advent erlebt ihr einige Programmhöhepunkte wie Live-Musik, Glühwein und Guetzli. Auf der Festung lädt der Weihnachtszauber zum Basteln in der Weihnachtswerkstube ein.
2 Top-Kulturtipps
Swarovski Kristallwelten
Ein Ort zum Staunen für Gross und Klein: In Wattens bei Innsbruck warten Wunderkammern voller Kunst und eine funkelnde Kristallwolke im Garten.
Erlebnisreich Esterhazy
Neue Inszenierungen in historischem Ambiente und weltbekannte Kunstwerke spannen bei Esterhazy den Bogen von einer bewegten Vergangenheit in die Gegenwart.