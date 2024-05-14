Freudige Umarmung am Adventmarkt
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Winterliche Kultur- und Städtetrips
5 Tipps von Advent bis Winterzauber

Hier findet ihr fünf Ideen und Tipps für genussvolle Kulturreisen ins winterliche Österreich.

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3 Ideen für winterliche Städtereisen

Kufstein: Winterzeit unter der Festung

Ein Ort zum Ankommen und Innehalten. Zwischen historischen Gassen, Kultur und Kulinarik lässt sich der Winter in aller Ruhe geniessen.

Kufstein im Winter

Besondere Weihnachtsmärkte

Beim Adventsmarkt am Schlossberg in Graz, hoch über den Dächern der Stadt, erwartet euch stimmungsvolle Beleuchtung und ein Panoramablick, der das Warten aufs Christkind unvergesslich macht.

Ebenso stilvoll geht es auf dem Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zu. Die traditionellen Hütten mitten in der barocken Altstadt verleihen dem festlichen Schauplatz ein einzigartiges Ambiente.

Beim Kufsteiner Advent erlebt ihr einige Programmhöhepunkte wie Live-Musik, Glühwein und Guetzli. Auf der Festung lädt der Weihnachtszauber zum Basteln in der Weihnachtswerkstube ein.

Zu weiteren Christkindlmärkten

2 Top-Kulturtipps

Swarovski Kristallwelten

Ein Ort zum Staunen für Gross und Klein: In Wattens bei Innsbruck warten Wunderkammern voller Kunst und eine funkelnde Kristallwolke im Garten.

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Erlebnisreich Esterhazy

Neue Inszenierungen in historischem Ambiente und weltbekannte Kunstwerke spannen bei Esterhazy den Bogen von einer bewegten Vergangenheit in die Gegenwart.

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FAQ

  • Graz ist die Stadt für Genuss: festlich geschmückte Strassen, gemütliche Cafés und Weihnachtsmärkte.

  • Salzburg ist die grosse Kulturstadt, in der die Barockstadt Kulisse und Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen zugleich ist.

  • Kufstein ist ein Ort zum Ankommen und Innehalten, mit historischen Gassen, Kultur, Kulinarik und der Festung über der Stadt.

  • In Graz fährt die Märchenbahn durch die Stollen des Schlossbergs, wo Kinder und Eltern Rätsel lösen und Schätze sammeln können.

  • Salzburg führt mit dem Marionettentheater Kinder an die Oper heran: Neben Kinderstücken gibt es dort Kurzfassungen von Opernklassikern.

  • In Kufstein drehen die Kleinen vom 20. November bis 20. Dezember 2026 im Stadtpark eine Runde auf dem Karussell oder in der Nostalgie-Eisenbahn.

Bei #eatArtists werden Kunstwerke und Kulturorte kulinarisch weitergedacht. In Graz und Salzburg verbinden Häuser wie das KAI 36 und das Hotel zum Hirschen Architektur, Kunst und Genuss. Passend dazu zeigt in Kufstein die RIEDEL Manufaktur, wie eng Glas und Genuss zusammengehören: Bei der Werksbesichtigung sehen Gäste von einer Galerie aus, wie ein Glas oder ein Dekanter entsteht. Die Multimediashow „SINNfonie“ lässt das Zusammenspiel von Glas und Wein mit allen Sinnen erleben. Mehr Ideen gibt es auf der eatArtists-Seite.

Kulinarische Highlights entdecken

Für die ganz entspannte Anreise gibt´s die Zugtickets in Österreichs Winterstädte auch auf www.railtour.ch

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