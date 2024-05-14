Besondere Weihnachtsmärkte

Beim Adventsmarkt am Schlossberg in Graz, hoch über den Dächern der Stadt, erwartet euch stimmungsvolle Beleuchtung und ein Panoramablick, der das Warten aufs Christkind unvergesslich macht.



Ebenso stilvoll geht es auf dem Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz zu. Die traditionellen Hütten mitten in der barocken Altstadt verleihen dem festlichen Schauplatz ein einzigartiges Ambiente.



Beim Kufsteiner Advent erlebt ihr einige Programmhöhepunkte wie Live-Musik, Glühwein und Guetzli. Auf der Festung lädt der Weihnachtszauber zum Basteln in der Weihnachtswerkstube ein.