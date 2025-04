Hungrig auf echt

In Oberösterreich wird nicht lang gefackelt – ob im urigen Wirtshaus oder in der schicken Haubenküche. Denn klar ist: Nur wer mit richtig guten Zutaten arbeitet, bringt auch was richtig Gutes auf den Tisch – mit kurzen Wegen vom Feld auf den Teller. Kein Schnickschnack, kein Foodmiles-Marathon.

Oberösterreich ist nicht ohne Grund das Land der Biere, des Brotes und des ehrlichen Handwerks. Hier wird angestossen am Wirtshaustisch, am See oder nach einer gemeinsamen Kräuterwanderung. Und wer Glück hat, wird sogar zum Stanglfisch direkt am Ufer des Traunsees eingeladen. Romantik mit Geschmacksgarantie.

Zwischen Mühlviertel und Innviertel, zwischen Donau und Linz, vom Salzkammergut bis rauf in die Berge – hier bist du mitten drin statt nur dabei. Vom ältesten Salzbergwerk der Welt bis zum eleganten Fliegenfischen: Oberösterreich kann man nicht nur sehen, sondern auch schmecken, riechen und erleben. Die Küche ist bunt, frisch und ehrlich. Und genau das macht sie so besonders.