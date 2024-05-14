Familienhotels

In Österreichs Familienhotels wird gemeinsame Zeit zum Abenteuer. Ihr entdeckt zusammen neue Welten, probiert Ungewohntes und sammelt Erinnerungen, die lange nachwirken.

Familienhotels in Österreich ermöglichen gemeinsame Erlebnisse, die inspirieren und lange nachwirken. Hier gibt es keine durchgetakteten Programme, sondern Raum für Spontaneität. Ein Nachmittag auf dem Barfußpfad, eine Runde Brettspiele auf der Sonnenterrasse oder gemeinsames Kochen mit Zutaten aus dem hoteleigenen Garten – das Familienglück steckt oft in den einfachen Momenten. Familienhotels schaffen den perfekten Rahmen für Erlebnisse, die alle Generationen begeistern. Denn ein Familienurlaub in Österreich ist mehr als Erholung – er ist die wertvolle gemeinsame Zeit, die euch als Familie enger zusammenbringt und lange nachhallt.

Raus aus dem Alltag, rein ins Erleben!

Gemeinsam eintauchen in unvergessliche Momente

Hotels am See

Ob beim gemeinsamen Schwimmen, einer Bootsfahrt oder beim Sammeln von bunten Steinen am Ufer. Das Wasser lädt zu spielerischen Erkundungen ein, während Eltern und Kinder gemeinsam aktiv sind. Geführte Ausflüge, sanfte Wanderwege am See und familienfreundliche Badeplätze machen den Urlaub entspannt und abwechslungsreich. Eine Umgebung, die Ruhe schenkt und gleichzeitig zu kleinen Abenteuern einlädt – für wertvolle Familienzeit, die bleibt.

Direkt am See

Am See

Hoch hinaus in den Sommer

Hotels am Berg

Gemeinsam die Bergwelt entdecken, frische Höhenluft atmen und die Natur mit allen Sinnen erleben – Familienhotels am Berg sind der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse. Ob eine gemütliche Almwanderung mit tierischer Begleitung, ein Abenteuerspielplatz inmitten blühender Wiesen oder das Erkunden eines glasklaren Gebirgsbaches – das Abenteuer beginnt direkt vor der Tür. Hier fällt der Alltag ab – es zählt nur die gemeinsame Zeit, die aus Erlebnissen unvergessliche Erinnerungen macht.

Winterzauber ohne Umwege

Hotels direkt an der Piste

Vom Frühstück direkt auf die Ski – Familienhotels an der Piste machen den Winterurlaub entspannt und erlebnisreich zugleich. Keine langen Wege, kein mühsames Schleppen der Ausrüstung – stattdessen gemeinsame Schwünge auf perfekt präparierten Hängen in Österreichs Familienskigebieten. Gemeinsame Abfahrten, eine Pause auf der Sonnenterrasse oder einen riesigen Schneemann bauen, nach einem erlebnisreichen Tag warten kuschelige Stuben, knisterndes Kaminfeuer und wärmender Kakao – perfekte Momente für eine unvergessliche Familienzeit im Schnee.

Familienzeit in Hotels mit dem gewissen Extra

Kinderhotels

Familotel

Family Austria

Urlaub am Bauernhof

FAQs

