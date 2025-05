Auch wenn die Sonne einmal Pause macht, sind dem Unternehmungsgeist in Österreich keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele spannende Alternativen bei Regen.

Wenn draußen der Regen prasselt, gibt es in Österreich viele spannende Indoor-Aktivitäten für Kinder. Besucht ein interaktives Museum wie das „Haus der Natur“ in Salzburg oder die Ars Electronica in Linz. In einem Bergstollen, etwa in den Salzwelten Hallein, können kleine Abenteurer:innen in die Welt unter Tage eintauchen.

Märchenhafte Burgen und Schlösser wie die Festung Kufstein oder das Schloss Schönbrunn in Wien bieten Familien spannende Erlebnisse. Für Entspannung sorgen die Thermen des Landes – von der H2O-Therme in der Steiermark bis zur Therme Lutzmannsburg im Burgenland.

Das sind unsere Ausflugtipps.