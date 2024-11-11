Die schönsten Aussichtsplattformen

Traumhafte Alpin- und Seenlandschaften sind am besten von einer der spektakulären Aussichtsplattformen zu sehen. Rauf auf die Berge!

Im Sommer in Österreich wird die Natur zur besten Bühne – hoch oben, wo Aussichtsplattformen unvergessliche Weitblicke eröffnen. Von hier aus gleitet der Blick über markante Gipfel, tiefe Täler und das satte Grün der Almen. Die klare Bergluft füllt die Lungen, und das Gefühl der Freiheit ist fast greifbar. Jedes Panorama erzählt seine eigene Geschichte: steile Felswände, sanfte Hänge und stille Seen, die in der Sonne glitzern und zum Verweilen einladen.

Freiheit auf Augenhöhe

Diese Plattformen sind perfekte Orte, um dem Alltag zu entfliehen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Hier wird das Tempo ruhiger, die Gedanken werden klarer, und die beeindruckende Landschaft zeigt, was wirklich zählt. Ob beim Wandern, Klettern oder einfach Stehen und Staunen – auf den Aussichtsplattformen Österreichs fühlt sich das Leben leicht und unbeschwert an. Diese Momente oben in den Bergen bleiben unvergessen und machen den Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis.

Kärnten

Aussichtsturm am Pyramidenkogel

Die Architektur begeistert – und die Aussicht erst recht. Mit seinen 100 Metern Höhe ist der Kärntner Pyramidenkogel der höchste Aussichtsturm aus Holz weltweit. Das Design ist beeindruckend: geschwungene Formen und natürliche Materialien fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Wer den Panoramablick über Kärntens Seen und Berge genießen möchte, ist hier genau richtig.

Für Abenteuerlustige gibt es mehr als nur den klassischen Weg zurück. Neben der spektakulären Rutsche auf 120 Metern Länge, bietet ein Flying Fox einen rasanten Flug direkt ins Tal. Der Nervenkitzel, kombiniert mit dem fantastischen Ausblick, schafft unvergessliche Momente – ein Urlaubserlebnis, das bleibt.

Pyramidenkogel

Entdeckt neue Perspektiven und lasst euch von Kärntens Aussichtsjuwelen verzaubern – immer wieder überraschend.

Niederösterreich

Skywalk Hohe Wand

Der Skywalk im Naturpark Hohe Wand in Niederösterreich eröffnet ein weites Panorama. Die Plattform schwebt förmlich über die Felskante und gibt den Blick auf die umliegenden Gipfel frei – vom imposanten Schneeberg bis zur Weite des Neusiedler Sees im Burgenland.

Doch die Hohe Wand hat für Abenteuerlustige noch mehr zu bieten: Wer den Ausblick nicht nur vom Skywalk aus genießen möchte, kann das mit der Flugschule Hohe Wand bei einem Tandem-Paraglide-Flug aus der Vogelperspektive erleben. Lautlos gleitet ihr über die Landschaft, spürt den Wind und genießt ein unvergleichliches Freiheitsgefühl, das im Einklang mit der Natur steht. Für Naturliebhaber:innen und Abenteurer:innen ist die Hohe Wand damit ein Ort, der bleibende Eindrücke hinterlässt und die Schönheit Österreichs auf besondere Weise erfahrbar macht.

Skywalk Hohe Wand

Erlebt Niederösterreichs Aussichtsplätze – faszinierende Weitblicke und charmante Orte warten darauf, entdeckt zu werden.

Oberösterreich

Aussichtsturm Baumwipfelpfad Salzkammergut

Der Aussichtsturm am Baumwipfelpfad Salzkammergut in Gmunden lädt zu einem Naturerlebnis der besonderen Art. Der barrierefreie Aufstieg ermöglicht allen Besucher:innen, sich mühelos auf Augenhöhe mit den Baumkronen zu bewegen und dabei den Blick über die beeindruckende Seen- und Berglandschaft schweifen zu lassen. Oben angekommen, eröffnet sich ein Rundumblick auf das Salzkammergut, der zu jeder Jahreszeit fasziniert und ein Gefühl von Freiheit und Weite vermittelt.

Und runter? Für alle, die den Abstieg etwas abenteuerlicher gestalten möchten, wartet eine 75 Meter lange Rutsche. Mit Schwung geht es so zurück zum Ausgangspunkt – ein Spaß für Groß und Klein.

Baumwipfelpfad Salzkammergut

Neue Horizonte entdecken: Oberösterreichs Aussichtsplätze eröffnen einzigartige Momente und unvergessliche Ausblicke.

SalzburgerLand

Top of Salzburg am Kitzsteinhorn

Ganzjährig lädt Top of Salzburg dazu ein, die alpine Welt aus einer unvergleichlichen Perspektive zu erleben. Im Norden und Westen erstrecken sich die Kalkalpen und die Pinzgauer Grasberge, während im Süden die markanten Berge des Nationalparks Hohe Tauern zu sehen sind – eine Szenerie, die Natur und Weite in ihrer ganzen Faszination vereint. Die klare Luft, die majestätische Ruhe und die Weite der Gletscherlandschaft schaffen einen Rückzugsort, der sowohl inspiriert als auch beeindruckt.

Im Inneren des Gipfelgebäudes erwartet Besucher:innen zudem die Ausstellung 'Gipfelwelt 3000', die faszinierende Einblicke in die Natur und Geologie der Hohen Tauern gibt. Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Alpen und ihre einzigartigen Lebensräume – direkt im Herzen der Hochgebirgswelt.

Top of Salzburg
Steiermark

In den Höhen des Dachsteins

Der Dachstein ist der Riese unter den steirischen Bergen. Sein Gipfel liegt auf 2.995 Meter Höhe. Was ihn so besonders macht? Er bietet gleich vier atemberaubende Aussichtspunkte:

Skywalk am Dachstein

Auf 2.700 Meter Seehöhe thront der Dachstein-Skywalk, der einen atemberaubenden 360°-Panoramablick bietet. So eine Perspektive auf die Welt hat man nicht oft. Am Horizont erkennt man stattliche Gebirgsketten: Vom Großglockner – der mit 3.798 Metern höchste Berg Österreichs – über den Hochkönig (2.941 Meter) bis hin zum Großvenediger (3.666 Meter) ist alles vertreten. Selbst für die erfahrensten Bergliebhaber:innen ist das eine Kulisse mit Wow-Effekt.

5fingers am Dachstein

Auf dem Krippenstein-Plateau ragt die Aussichtsplattform 5fingers wie eine Hand über einen 400 Meter tiefen Abgrund. Die fünf verschiedenen Stege ermöglichen spektakuläre Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts – ein Weitblick, der überwältigt. Ein Steg besteht ganz aus Glas und lässt den Puls in die Höhe schnellen. Nichts für schwache Nerven!

Hängebrücke

Schon mal auf der höchstgelegensten Hängebrücke Österreichs gewesen? Sie zählt gemeinsam mit der „Treppe ins Nichts“ zu den jüngsten Attraktionen des Dachsteinmassivs. 100 Meter lang und rund 63 Tonnen schwer besteht sie aus mehr als 30.000 Einzelteilen. Wer auf ihr geht, wird das gewisse Gipfelkribbeln spüren, denn in luftigen Höhen schwebt man 400 Meter über dem Abgrund – ein absolutes Hochgefühl ist garantiert!

Treppe ins Nichts

Zeitweise bildet sich eine kleine Menschenschlange, bis man die 14 Stufen hinuntersteigen kann – auf der „Treppe ins Nichts“. Unter einem sieht man nur die scharfen Kanten des Dachsteinrückens. Es kostet vielleicht ein wenig Überwindung, sich auf die durchsichtige Glasplattform zu stellen. Umso mehr hat man sich diesen fantastischen Ausblick verdient.

Dachstein

Entdeckt die schönsten Aussichtsplätze der Steiermark – jeder Ausblick ein einzigartiger Moment inmitten beeindruckender Naturkulissen.

Tirol

Von A wie Achensee bis Ö wie Ötztal

Panoramaterrasse am Hintertuxer Gletscher

Die Zillertaler Bergwelt aus einer Höhe von 3.250 Metern bewundern? Die Panoramaterrasse – eine der höchstgelegenen Aussichtsplattformen Österreichs – macht es möglich. Umgeben von majestätischen Gipfeln und der weiten Hochgebirgslandschaft ist der Besuch des Hintertuxer Gletschers zu jeder Jahreszeit ein faszinierendes Erlebnis.

Der Adlerhorst in Achensee

Die Aussichtsplattform wurde dem Nest eines Adlers nachempfunden. Von hier aus habt ihr einen fantastischen 360°-Panorama-Weitblick auf den Tiroler Achensee, das Rofan- und Karwendelgebirge. Den Adrenalinkick holt ihr euch während einer Fahrt mit dem Skyglider „Airrofan“.

BIG3 im Ötztal

In Sölden, im Tiroler Ötztal, begeistern gleich drei Dreitausender mit spektakulären Bergpanoramen. Und überall führen Seilbahnen hinauf! Der 360°-Blick von den BIG3-Plattformen reicht bei guter Sicht über 100 Kilometer bis zu den Dolomiten im Süden und zur Zugspitze im Norden.

Erkundet Tirols spektakuläre Aussichtsplätze – jeder ein Fenster zu den beeindruckenden Gipfeln und Tälern der Alpenwelt.

Die schönsten Stadtblicke

Österreich bietet eine Vielzahl an Aussichtspunkten, die die Städte aus neuen und beeindruckenden Perspektiven erlebbar machen. Jeder dieser Orte eröffnet einen einzigartigen Blick auf das urbane Leben, die historische Architektur und die umgebende Landschaft. Von alten Burgen und modernen Türmen bis hin zu Plattformen mitten in der Natur – die Vielfalt der Aussichtspunkte spiegelt die Charakteristik und die Einzigartigkeit jeder Stadt wider. Hier sind einige der schönsten Möglichkeiten, die urbanen Panoramen Österreichs zu genießen.

Gloriette in Eisenstadt

Der Blick reicht weit über die Weinberge und die weite Ebene des Burgenlands. Hier oben sehr ihr bei klarer Sicht vom Neusiedler See bis zum Leitha Gebirge.

Gloriette

Stadtpfarrturm in Klagenfurt

Vom hier öffnet sich die historische Altstadt bis hin zu den sanften Hügeln und den Karawanken im Hintergrund. Diese Perspektive vereint urbanes Flair mit der Natur.

Stadtpfarrturm

Klangturm in St. Pölten

Vom Klangturm aus entfaltet sich in 47 Metern Höhe ein beeindruckendes Panorama über das Regierungsviertel, den Kulturbezirk und die weitläufige Landschaft.

Klangturm

Transzendenzlift in Linz

Der 30 m hohe Transzendenzlift der Kunstuniversität ermöglicht einen außergewöhnlichen Rundumblick über die Innenstadt, die Donau und die sanften Hügel des Mühlviertels.

Transzendenzlift

Uhrturm in Graz

Von hier aus lassen sich die roten Ziegeldächer und die sanft geschwungenen Hügel rund um Graz in ihrer ganzen Schönheit bewundern.

Uhrturm

Festung Hohensalzburg in Salzburg

Eingebettet zwischen der Salzach und den umliegenden Bergen wirken die historischen Gassen und Bauwerke fast wie ein Gemälde.

Festung Hohensalzburg

Nordkette in Innsbruck

In nur 20 Minuten erobert ihr die Nordkette, Innsbrucks Hausberg, mit der Seilbahn. Von der Bergstation bietet sich ein 360°-Blick auf die Hauptstadt der Alpen.

Nordkette

Pfänder in Bregenz

Mit der Pfänderbahn zum schönsten Aussichtspunkt. Vom Pfänder aus, auf ca. 1.000 m Höhe, habt ihr einen fantastischen Blick auf den Bodensee und die umliegenden Berge.

Pfänder

Donauturm in Wien

In 150 Meter Höhe könnt ihr auf der Aussichtsplattform des Donauturms eine Runde drehen und Wien im 360°-Blick genießen.

Donauturm

FAQs

Es gibt zahlreiche Aussichtsplattformen und Hängebrücken in Österreich. Besonders beeindruckende Ausblicke bieten diese hier:

  • Aussichtsturm am Pyramidenkogel / Kärnten

  • Baumkronenweg / Oberösterreich

  • Skywalk Welterbeblick / Oberösterreich

  • Top of Salzburg am Kitzsteinhorn / SalzburgerLand

  • Aussichtsplattform Glocknerblick / SalzburgerLand

  • Skywalk am Dachstein / Steiermark

  • Adlerhorst am Gschöllkopf / Tirol

  • highline179 in Reutte / Tirol

  • Top of Tyrol am Stubaier Gletscher / Tirol

  • Top Mountain Star im Ötztal / Tirol

  • Donauturm / Wien

  • Kahlenberg /Wien

  • Die Panoramaterrasse am Hintertuxer Gletscher liegt auf stolzen 3.250 Metern.

  • Die Gipfelplattform „Top of Tyrol“ am Stubaier Gletscher thront auf 3.210 Meter Höhe.

  • Im Tiroler Ötztal ragt auf 3.080 Metern der „Top Mountain Star“ in den Himmel.

  • „Top of Salzburg“ befindet sich bei der Gipfelstation des Kitzsteinhorns auf 3.029 Metern.

  • Die balkonartige Plattform „Sky Walk“ am Dachstein liegt auf 2.700 Meter Seehöhe – auf gleicher Höhe wie die sich ebenfalls am Dachstein befindende „Treppe ins Nichts“.

Die highline179 in Reutte in Tirol ist mit 406 Metern nicht nur die längste Fußgängerhängebrücke Österreichs, sondern sogar der Welt im Tibetstil. Sie ist 110 Meter hoch und bietet einen traumhaften Blick über das Tal.

Auf der Hängebrücke am Dachstein in der Steiermark schwebt man auf luftigen 400 Metern Höhe. Sie gehört neben der „Treppe ins Nichts“, dem „Skywalk“ und dem „5fingers“-Plateau zu den Aussichtsattraktionen des knapp 3.000 Meter hohen Bergmassivs.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich