Österreich für Schüler:innen

Geographie

Das wohl bekannteste, und im wahrsten Sinne des Wortes herausragende, geographische Merkmal Österreichs sind die Alpen. Das Gebirge bedeckt ungefähr 65% der Fläche Österreichs. Der höchste Berg in den österreichischen Alpen ist der Großglockner mit 3.798 Metern. Er befindet sich direkt an der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol.

Die Berglandschaft wird durch die vielen Seen und Flüsse ergänzt. Der längste Fluss Österreichs ist die Donau, in die sich fast das gesamte Gebiet Österreichs entwässert. Der größte See ist der Bodensee mit 536 Quadratkilometern, welcher sich gemeinsam mit Deutschland und der Schweiz geteilt wird. Andere große Seen sind beispielsweise der Neusiedler See, der Attersee und der Wörthersee.