Blick vom Volksgarten auf das Kunsthistorische Museum Wien, Parkweg mit Rosen und Bänken, Menschen sitzen.
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Wien
Zwischen Kulturhighlights, Donau und grünen Oasen im Sommer

Zum Winterurlaub
Wien ist eine Melange aus Kultur, Architektur und Genuss. Zwischen Parks und Gärten, Donau und urbanem Leben verbindet die Stadt gekonnt Tradition und Gegenwart.

Wien erzählt Geschichte – und schreibt sie weiter. Vom Blick über die Donau bis zu den prunkvollen Fassaden der Ringstraße wird sichtbar, wie eng Kunst, Architektur und urbanes Leben hier verbunden sind. Die Stadt ist Bühne – für Geschichte ebenso wie für Gegenwart. Kultur ist Teil des Alltags.

Entlang der Ringstraße reihen sich Ikonen wie Staatsoper, Kunsthistorisches Museum oder der Stephansdom, doch das kulturelle Leben endet nicht an Museumstüren. Es setzt sich fort bei Open-Air-Konzerten, auf Märkten wie dem Naschmarkt oder in temporären Kunsträumen.

Gleichzeitig schaffen Parks, die Donau und der Prater mitten in der Stadt Freiraum für Bewegung, Outdooraktivitäten und Erholung. Hier wird geradelt, gebadet, gepicknickt. Urbanes Leben und Natur greifen ineinander – ein zentrales Element der hohen Lebensqualität.

Kulinarisch spannt sich der Bogen vom Kaffeehaus bis zum Naschmarkt, von kreativer Küche bis zu Wein und Heurigen am Stadtrand. Zwischen Genuss, Architektur und zeitgenössischer Szene bleibt Wien in Bewegung – traditionsbewusst und neugierig auf das Jetzt.

Fakten zur Stadt
Einwohner:innen:ca. 1,8 Millionen (größte Stadt in Österreich)
Landeshauptstadt:Wien ist zugleich Bundesland als auch Landeshauptstadt
Fläche:ca. 415 km2
Seehöhe:151 m (Lobau) bis 542 m (Hermannskogel)
Aussichtspunkt:Donauturm, Stephansdom, Hermannskogel

Das Wiener Riesenrad ist eines der ältesten weltweit und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Ein ikonisches Symbol Wiens und ein Highlight im Prater.

Wien aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Schönbrunn: Ein Ort, der Geschichte lebendig macht

Wiener Prater: Vergnügungspark und Grünoase

Spanische Hofreitschule: Reitkunst auf Weltniveau

Belvedere: Mehr als ein Schloss

Musikverein: Musik im Goldenen Saal mit berühmter Akustik

Stephansdom: Wahrzeichen von Wien

Hofburg: Regierungszentrum mit Charme

Staatsoper: Ein Ort, wo Musik Geschichte schreibt

Riesenrad: Bitte, alle einsteigen!

Kahlenberg: Weitblick über Wien

Aktivitäten in und um Wien

Die schönsten Touren

Tipps für 3 Tage in Wien

Schiffstouren: Wien vom Wasser aus entdecken

Geführte Stadtrundgänge: Wien Schritt für Schritt

Geführte Radtouren: auf zwei Rädern durch Wien

Architektur in Wien: vom Jugendstil bis zur Moderne

Stadtrundfahrten mit Vienna Sightseeing

Ausflugsziele rund um Wien

Musik liegt in der Luft

Wien: Stadt der Musik

In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern eines der besten Orchester der Welt zuhause. Selbst unter den größten Dirigenten gilt es als Ehre, beim alljährlichen Neujahrskonzert die Leitung zu übernehmen. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins, auch „Goldener Saal“ genannt, gilt klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Die Wiener Sängerknaben begeistern mit ihren großartigen Stimmen Musikfreunde rund um den Globus.

Für Jazz-Fans bietet Wien einzigartige Konzerte im Jazzclub Porgy & Bess, aber auch Anhänger der elektronischen Musikszene finden an außergewöhnlichen Orten wie dem Donaukanal oder dem Praterstern ihren Rhythmus.

Besondere Events

Berühmte Persönlichkeiten

Franz Schubert

Schuberts Melodien sind eine zeitlose Hommage an seine Heimatstadt, wobei immer ein Hauch von Trauer in Schuberts Musik mitschwingt.

Franz Schubert

Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker – schon der Klang des Namens ist Musik. Wo das weltberühmte Orchester spielt, sind die Menschen in höchsten Tönen begeistert und berührt.

Wiener Philharmoniker

Beethoven

Nachdem er Wien als seine Wahlheimat auserkoren hatte, verbrachte Beethoven die meiste Zeit seines Lebens in der Stadt. Eine musikalische Reise zurück in der Zeit.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Regionale Rezepte

Wiener Schnitzel

Dieses Rezept gelingt immer und schmeckt wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist das Butterschmalz. Dann wird das Wiener Schnitzel zart und knusprig.

Wiener Schnitzel

Tafelspitz

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Tafelspitz wie das Original aus Wien. Er wird klassisch mit Rösterdäpfel und Schnittlauchsauce serviert.

Tafelspitz

Fiakergulasch

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt das Fiakergulasch wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: mit Würstel, Spieglei und Essiggurkerln garnieren.

Fiakergulasch

Sachertorte

Mit dem Rezept gelingt die Sachertorte wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: die Glasur mit einem Schwung über die Torte gießen.

Sachertorte

Apfelstrudel

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Apfelstrudel wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist die Fülle: Äpfel, Rosinen, Nussbrösel und Zimt.

Apfelstrudel

Faschingskrapfen

Mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut – die Faschingskrapfen sind ein Klassiker in der österreichischen Faschingszeit.

Faschingskrapfen

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Kaiserschmarren

Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.

Kaiserschmarren

Sachergugelhupf

Der Sachergugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt er einfach und schnell.

Sachergugelhupf

Tafelspitz-Salat

Wie fest die österreichische Küche im Herzen Europas verankert ist, lässt sich wohl kaum schmackhafter beweisen als mit einem typischen Wiener Gericht: dem Tafelspitz.

Tafelspitz-Salat

Heurigenaufstrich „Liptauer Art”

Ein Rezept aus der traditionellen österreichischen Heurigenküche. Ein Klassiker, einfach und schnell zubereitet.

Heurigenaufstrich „Liptauer Art”

Altwiener Germgugelhupf

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Altwiener Germgugelhupf ganz einfach und schnell.

Altwiener Germgugelhupf

Besondere Unterkünfte

Boutiquehotel Harmonie: 4-Sterne mit Kunstkonzept

Hotel Sans Souci: Design von yoo mit 5-Sternen

Boutiquehotel Stadthalle: 3-Sterne Öko-Hotel

Hotel Daniel: Designhotel in Belvedere Nähe

Hotel Sacher: Historisches Ambiente hinter der Oper 5-Sterne

Andaz Vienna Am Belvedere: Moderne Kunst und Design

Hilton Vienna Waterfront: Historisches Gebäude an der Donau

Boutique Hotel Altstadt Vienna: Moderne Kunst und 4-Sterne

Es grünt so grün

Nachhaltigkeit in Wien

Die Bäume

Die „Wiener Stadtgärten” haben alle Hände voll zu tun. Schließlich pflegen sie ca. eine halbe Million Bäume: 95.000 Allee- und Straßenbäume, 188.400 Anlagenbäume, 1.900 Bäume auf Betriebsflächen und geschätzte 200.000 Forstbäume wie zum Beispiel im Wiener Prater.

Bauernhöfe in der Großstadt

In der Metropole Wien gibt es rund 800 Bauernhöfe. Hier werden mehr Gurken geerntet als im Rest Österreichs. Ähnlich ist es beim Ernteanteil von Melanzani, Petersilie, Tomaten und Pfefferoni.

Das Grünland

Wiesen, Parks, Weinreben, Wälder, Felder und Gärten: Dank des Wienerwalds und der Donau-Auen ist beinah die Hälfte der Gesamtfläche Wiens Grünland. Der Bezirk Hietzing ist übrigens der grünste, mit 70 % Grünanteil.

Sanfte Mobilität

Es gibt 162 Öffi-Linien, die von mehr als 966 Millionen Fahrgästen pro Jahr genutzt werden. Die Wiener sind besonders nachhaltig, wenn es um Mobilität geht: 73 % fahren mit Öffis zur Arbeit, 44 % gehen zu Fuß, 13 % fahren mit dem Rad und nur 33 % mit dem Auto.

Wien mobil und entspannt genießen

Wiens Vorteilskarten

Besucher:innen genießen Vergünstigungen, gratis Eintritte, Öffi Mobilität und viele Vorteilsangebote für den Aufenthalt bereits ab dem ersten Tag.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

Vienna Welcome Card

Bundesländer- und Städte-Cards

FAQs

  • Prater

  • Spanische Hofreitschule

  • Belvedere

  • Musikverein

  • Schönbrunn

  • Staatsoper

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisches Museum

In Wien reicht das Angebot von Radfahren über Wanderungen bis zu Wassersport wie Kanu, Tretboot- oder Segelbootfahren.

Auf der Seite vom Wien Tourismus findet ihr einen umfangreichen Veranstaltungskalender.

Das Besondere an Wien ist die Melange aus Kunst, Kultur, Architektur, Musik und liebenswertem Charme – dabei wird die Tradition lebendig gehalten und vielerorts mit Modernem geschickt kombiniert.

5 Gründe, warum Wien so viel Lebensqualität bietet

  1. Das Grün ist so nah!

    In 15 Minuten gelangt ihr von der Stadtmitte in das nächste Naherholungsgebiet

  2. Öffentliche Verkehrsmittel laufen reibungslos

    Die Wiener lieben ihre „Öffis” wie Straßenbahn, Bus oder U-Bahn. An Wochenenden fährt die U-Bahn die ganze Nacht.

  3. Trinkwasser kommt aus der Wasserleitung!

    Das Trinkwasser kommt aus den niederösterreichisch-steirischen Alpen über Hochquellleitungen direkt in die Stadt.

  4. Die Stadt ist supersauber!

    Straßen, Parks und öffentliche Plätze sind die reinste Freude – im wahrsten Sinn des Wortes: Müllabfuhr und Reinigung funktionieren tadellos.

  5. Alles mit der Ruhe!

    Vielleicht fördern seit jeher die Kaffeehäuser und Heurigen die Mentalität: hier wird nicht „gehudelt”.

Für einen ersten Wien Besuch reichen zwei bis drei Tage, um zentrale Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt sowie Schloss Schönbrunn zu entdecken.

Wer Kultur und Museen intensiver erleben, die Kaffeehauskultur auskosten und Zeit für Genuss einplanen möchte, sollte vier bis fünf Tage vorsehen. So bleibt auch die Zeit für Ausflüge in die Umgebung, etwa entlang der Donau oder in die Wachau.

Ja, Wien zählt zu den grünsten Großstädten Europas. Parks und Gärten wie Stadtpark, Volksgarten oder Burggarten schaffen Erholungsräume mitten in der Stadt. Mit dem Prater, dem Wienerwald, der Donauinsel und der Alten Donau ermöglicht Wien zudem vielfältige Natur- und Wassererlebnisse – von Spaziergängen bis zu Outdooraktivitäten am Wasser.

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