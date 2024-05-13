Nochevieja y Año Nuevo en Austria
La Nochevieja y el Año Nuevo en Austria combinan costumbres ancestrales con fiestas modernas. A medianoche, suena el Vals del Danubio, acompañado del brindis y los fuegos artificiales sobre ciudades y pueblos. Rituales como el vertido de estaño (antes plomo) para adivinar el futuro o el sahumado (Räuchern) para atraer suerte y protección dan profundidad al momento. Hoy también surgen nuevas formas de celebrar, desde el baño en lagos helados hasta grandes eventos urbanos con conciertos y espectáculos de luces.
Estos instantes unen generaciones y muestran cómo tradición y modernidad conviven en Austria. Ya sea bailando al aire libre, brindando en un café o charlando en un puesto de salchichas, el fin de año austriaco revela el encanto y la alegría de vivir del país.
Nochevieja y Año Nuevo en las ciudades
Nochevieja y Año Nuevo en los Estados federados
Celebrar de forma sostenible
Cada vez más personas renuncian a los fuegos artificiales para proteger a las personas, los animales y la naturaleza. El Kleinwalsertal es pionero al celebrar Nochevieja sin pirotecnia, con una gran fiesta al aire libre.
Esta alternativa ecológica permite una celebración armoniosa y respetuosa con el entorno, reduce la contaminación y crea nuevas tradiciones centradas en la comunidad y la sostenibilidad.
Costumbres en torno al cambio de año
Vals vienés
A medianoche, los austriacos celebran el Año Nuevo con un vals y el Vals del Danubio de Strauss.
Amuleto de la suerte
En Nochevieja, la gente regala tréboles, cerdos o deshollinadores como amuletos para desear suerte y éxito a sus seres queridos en el nuevo año.
Fundición de estaño
El estaño líquido se vierte en agua para simbolizar el año nuevo. Se dice que la figurita indica suerte, éxito o acontecimientos.
El vertido de plomo es cosa del pasado — ¡y con buena razón! Debido a los riesgos para la salud, el antiguo ritual fue prohibido. Ahora se vierten estaño o cera, para comenzar el nuevo año de forma segura y más sostenible, sin perder la diversión.
Brillante comienzo de año
El Concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena es para muchos la primera gran celebración del año. Incluso para los mejores directores del mundo, dirigirlo es un honor especial. En la ciudad musical de Viena reside además una de las mejores orquestas del mundo: la Filarmónica de Viena. Su Gran Sala es el salón de conciertos más bello de la ciudad y una maravilla acústica.
El momento culminante del concierto es la interpretación del Radetzky-Marsch, en la que el director guía los aplausos del público, creando un ambiente festivo y alegre.
Debido a la alta demanda, las entradas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena. Las inscripciones para el sorteo se abren de enero a febrero, ofreciendo igual oportunidad a asistentes de todo el mundo.
Eventos especiales en Nochevieja y Año Nuevo
Silvesterpfad
El “Sendero de Nochevieja” comienza el 31 de diciembre a las 14:00 y termina el 1 de enero a las 2:00. Valses, éxitos del momento y fuegos artificiales a medianoche invitan a bailar en las calles.
Operette „Die Fledermaus“
En la noche de Nochevieja y el 1 de enero, la Ópera Estatal de Viena y la Volksoper presentan representaciones de “El murciélago” de Johann Strauss.
Nordkette Bergsilvester
Nochevieja en el Danubio, en Linz.
Recibir el Año Nuevo en el Danubio es una experiencia única: con música, un menú de gala y una vista privilegiada de los fuegos artificiales a medianoche.
Concierto de Nochevieja en la Fortaleza de Hohensalzburg
Un ambiente festivo en lo alto de la ciudad: obras de Mozart a Strauss acompañan la llegada del Año Nuevo en un entorno histórico.
Aperschnalzer
os Aperschnalzer (aper = sin nieve) llegan al centro de la ciudad con látigos de 4 metros de largo y 4 kilos de peso para mantener viva una tradición que se practica desde 1925.
Baño de Nochevieja en el Achensee
Los valientes participan en “Feel the Frost” en el lago Achensee, donde se lanzan al agua helada, nadan hasta la campana de Nochevieja y dan la bienvenida al nuevo año con su sonido.
Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Tonkünstler
Un inicio festivo del nuevo año: en la Gran Sala del Musikverein de Viena suenan valses y obras maestras clásicas que hacen del cambio de año una experiencia inolvidable.
La muerte de Beethoven y Schubert marcó el comienzo de una nueva era en la vida musical vienesa, caracterizada por la dinastía Strauss. Johann Strauss compuso su primer vals a los seis años y, tras sustituir a su padre como Kapellmeister, también alcanzó el éxito fuera de Viena. A partir de 1863, dirigió todos los bailes de la corte, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la danza vienesa.
El vals vienés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, fue considerado indecoroso hasta el Congreso de Viena (1815). No fue hasta la llegada de la burguesía y la apertura de los salones cuando comenzó una nueva y animada era en la Gründerzeit. Gracias a Johann Strauss, el vals vienés forma parte aún hoy de muchas tradiciones y costumbres austriacas.