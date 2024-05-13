Austria recibe el nuevo año bailando vals, con tradición, fuegos artificiales y alegría al ritmo del Vals del Danubio.

La Nochevieja y el Año Nuevo en Austria combinan costumbres ancestrales con fiestas modernas. A medianoche, suena el Vals del Danubio, acompañado del brindis y los fuegos artificiales sobre ciudades y pueblos. Rituales como el vertido de estaño (antes plomo) para adivinar el futuro o el sahumado (Räuchern) para atraer suerte y protección dan profundidad al momento. Hoy también surgen nuevas formas de celebrar, desde el baño en lagos helados hasta grandes eventos urbanos con conciertos y espectáculos de luces.

Estos instantes unen generaciones y muestran cómo tradición y modernidad conviven en Austria. Ya sea bailando al aire libre, brindando en un café o charlando en un puesto de salchichas, el fin de año austriaco revela el encanto y la alegría de vivir del país.