Vacaciones en una granja
Regionalidad, tradiciones vivas y cordialidad en medio de una magnífica naturaleza
Vacaciones en el campo Si el corazón te da un vuelco cuando estás entre prados y campos, y ves vacas en los pastos y cabras curiosas junto a una cerca, no podrás imaginarte nada más increíble: unas vacaciones en la granja. En realidad, los huéspedes no tienen que salir de la granja en absoluto, ya que con lo que allí se les ofrece es más que suficiente. Si lo deseas, puedes ayudar a llevar a las vacas a pastar temprano por la mañana y a recoger los huevos del gallinero. ¿O qué tal una visita al huerto, donde la propia granjera podrá explicarte los efectos y poderes curativos de las flores y las hierbas aromáticas? Y así un sinfín de experiencias que te acercan a la naturaleza y a la esencia de unas vacaciones sostenibles.
Unas vacaciones en la granja son sinónimo de autenticidad, orígenes y cordialidad, en las que quedas envuelto cuando participas en la vida cotidiana de una familia de granjeros. Esto hace que unas vacaciones en la granja sean una experiencia apacible y emocionante que recordarás durante mucho tiempo.
Vacaciones en la granja: a la medida de todos los deseos
Vacaciones en la granja con niños
Conocer animales, aprender sobre hierbas, hornear pan, ayudar en el establo y disfrutar del parque de aventuras: ¡vacaciones en la granja increíbles!
Vacaciones activas en la granja
Sensación de libertad, amor por la naturaleza y diversión en cada actividad: las vacaciones activas en la granja son ideales para quienes aman moverse.
Vacaciones en refugios alpinos
Las vistas montañosas, el aroma de las hierbas alpinas y la tranquilidad: unas vacaciones en un refugio alpino revitalizan cuerpo, alma y sentidos.
Vacaciones en granjas ecológicas
En la agricultura ecológica, es esencial actuar en armonía con los animales y la naturaleza. Aquí descubrirás cómo funciona la agricultura sostenible ¡y lo bien que sabe!
Vacaciones accesibles en la granja
Un diseño minucioso y detalles cuidadosamente coordinados en las habitaciones y apartamentos vacacionales hacen que estas vacaciones sean accesibles para todos.
Vacaciones en una granja junto al lago
Para muchos, lo mejor de unas vacaciones en una granja es disfrutar de un desayuno al aire libre, visitar a los animales y bañarse en el lago o en una piscina natural.
Hospedarse con productores
Unas vacaciones en una granja en Austria también significan disfrutar del placer de una buena comida y bebida. Y todo ello directamente donde se producen, porque los mejores productos son locales: a las frutas, verduras y hierbas se les permite madurar lo suficiente al sol para que desarrollen todo su aroma. Pan casero, lácteos, zumos de frutas y otras especialidades preparadas en la granja: los huéspedes descubren (y degustan) de dónde proceden los ingredientes y cómo se crean los platos tradicionales a partir de ellos.
Las cocinas de las granjas son verdaderos tesoros de regionalidad y sostenibilidad: cada plato suele contar su propia historia. Unas vacaciones en una granja son una invitación a formar parte de una larga tradición gastronómica. Y, al mismo tiempo, nos permiten concienciarnos sobre la importancia de una agricultura responsable.
Recomendaciones para granjas en paisajes magníficos
Información protección medioambiente
Unas vacaciones en una granja son un excelente ejemplo de viajes sostenibles que apoyan la ecología, la regionalidad y los aspectos socioculturales:
Las rutas de transporte cortas y los alimentos regionales reducen las emisiones de CO2.
La agricultura preserva los hábitats naturales, y fomenta la biodiversidad y unos ecosistemas saludables.
Muchas empresas apuestan por un uso consciente del agua, la energía y las materias primas finitas y viven una economía circular: alimentos, plantas y suelos saludables, y cría de animales apropiada para cada especie, los 365 días del año.
Las vacaciones en granjas fortalecen la cultura y la economía locales manteniendo vivos los estilos de vida y la artesanía tradicionales.