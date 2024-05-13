Vacaciones en una granja
Regionalidad, tradiciones vivas y cordialidad en medio de una magnífica naturaleza

En unas vacaciones en una granja, la naturaleza, la desconexión y la sostenibilidad son esenciales.

Vacaciones en el campo Si el corazón te da un vuelco cuando estás entre prados y campos, y ves vacas en los pastos y cabras curiosas junto a una cerca, no podrás imaginarte nada más increíble: unas vacaciones en la granja. En realidad, los huéspedes no tienen que salir de la granja en absoluto, ya que con lo que allí se les ofrece es más que suficiente. Si lo deseas, puedes ayudar a llevar a las vacas a pastar temprano por la mañana y a recoger los huevos del gallinero. ¿O qué tal una visita al huerto, donde la propia granjera podrá explicarte los efectos y poderes curativos de las flores y las hierbas aromáticas? Y así un sinfín de experiencias que te acercan a la naturaleza y a la esencia de unas vacaciones sostenibles.

Unas vacaciones en la granja son sinónimo de autenticidad, orígenes y cordialidad, en las que quedas envuelto cuando participas en la vida cotidiana de una familia de granjeros. Esto hace que unas vacaciones en la granja sean una experiencia apacible y emocionante que recordarás durante mucho tiempo.

Vacaciones en la granja: a la medida de todos los deseos

Todas las granjas recomendadas aquí y miembros de la asociación "Urlaub am Bauernhof" (vacaciones en la granja) se someten a controles de calidad. Y cada granja tiene una ubicación especialmente bonita en los diferentes paisajes de Austria.

Vacaciones en la granja con niños

Conocer animales, aprender sobre hierbas, hornear pan, ayudar en el establo y disfrutar del parque de aventuras: ¡vacaciones en la granja increíbles!

Granjas para niños

Vacaciones activas en la granja

Sensación de libertad, amor por la naturaleza y diversión en cada actividad: las vacaciones activas en la granja son ideales para quienes aman moverse.

Granjas para vacaciones activas

Vacaciones en refugios alpinos

Las vistas montañosas, el aroma de las hierbas alpinas y la tranquilidad: unas vacaciones en un refugio alpino revitalizan cuerpo, alma y sentidos.

Refugios alpinos en la montaña

Vacaciones en granjas ecológicas

En la agricultura ecológica, es esencial actuar en armonía con los animales y la naturaleza. Aquí descubrirás cómo funciona la agricultura sostenible ¡y lo bien que sabe!

Granjas ecológicas certificadas

Vacaciones accesibles en la granja

Un diseño minucioso y detalles cuidadosamente coordinados en las habitaciones y apartamentos vacacionales hacen que estas vacaciones sean accesibles para todos.

Granjas accesibles

Vacaciones en una granja junto al lago

Para muchos, lo mejor de unas vacaciones en una granja es disfrutar de un desayuno al aire libre, visitar a los animales y bañarse en el lago o en una piscina natural.

Granjas junto al lago

Vacaciones en bodegas

Vacaciones enológicas en bodegas: en las bodegas, los huéspedes viven de cerca el trabajo diario de los enólogos.

Bodegas

Hospedarse con productores

Comer y beber en la granja

Unas vacaciones en una granja en Austria también significan disfrutar del placer de una buena comida y bebida. Y todo ello directamente donde se producen, porque los mejores productos son locales: a las frutas, verduras y hierbas se les permite madurar lo suficiente al sol para que desarrollen todo su aroma. Pan casero, lácteos, zumos de frutas y otras especialidades preparadas en la granja: los huéspedes descubren (y degustan) de dónde proceden los ingredientes y cómo se crean los platos tradicionales a partir de ellos. 

Las cocinas de las granjas son verdaderos tesoros de regionalidad y sostenibilidad: cada plato suele contar su propia historia. Unas vacaciones en una granja son una invitación a formar parte de una larga tradición gastronómica. Y, al mismo tiempo, nos permiten concienciarnos sobre la importancia de una agricultura responsable.

Recomendaciones para granjas en paisajes magníficos

Los lugares de las granjas con certificación de calidad son todos inigualablemente bellos. Situados en su mayoría en paisajes alpinos, ofrecen muchas vistas impresionantes. Aquí encontraréis algunos ejemplos:

Ferienhof Götzbauernhof im SalzburgerLand

Siedlerhof in Tirol

Plaiknerbauer im oberösterreichischen Salzkammergut

Weinek’s Kellerstöckl im Südburgenland

Sonnenhof Maurer in Vorarlberg

Sturm-Archehof in Kärnten

Pöllauerhof in der Steiermark

Winzerhof Küssler im niederösterreichischen Weinviertel

Información protección medioambiente

¿Por qué unas vacaciones en una granja son sostenibles?

Unas vacaciones en una granja son un excelente ejemplo de viajes sostenibles que apoyan la ecología, la regionalidad y los aspectos socioculturales:

  • Las rutas de transporte cortas y los alimentos regionales reducen las emisiones de CO2.

  • La agricultura preserva los hábitats naturales, y fomenta la biodiversidad y unos ecosistemas saludables.

  • Muchas empresas apuestan por un uso consciente del agua, la energía y las materias primas finitas y viven una economía circular: alimentos, plantas y suelos saludables, y cría de animales apropiada para cada especie, los 365 días del año.

  • Las vacaciones en granjas fortalecen la cultura y la economía locales manteniendo vivos los estilos de vida y la artesanía tradicionales. 

Preguntas frecuentes

Conexión con la naturaleza: los huéspedes pueden sumergirse de lleno en la vida rural y experimentar la naturaleza de cerca. Desde el aire libre hasta los paisajes, unas vacaciones en una granja nos permiten desconectar del día a día.

· Alimentos regionales: los alimentos frescos, a menudo cultivados de forma ecológica directamente en la granja, muestran lo sabrosa que puede ser una alimentación saludable. Muchas granjas también ofrecen cursos de cocina.

· Autenticidad: las vacaciones en una granja se caracterizan por la autenticidad y la tradición. Los huéspedes pueden adentrarse en la vida rural y aprender sobre costumbres y artesanías tradicionales.

· Desconexión y tranquilidad: el ambiente tranquilo de una granja es ideal para desconectar y reducir el estrés.

· Oportunidades de aprendizaje: muchas granjas ofrecen programas educativos sobre agricultura sostenible, ecología y protección del medioambiente.

· Ideal para familias: las granjas tienden a ser la opción perfecta para los niños, con muchas actividades divertidas y experiencias con animales adecuadas para todas las edades.

Estar cerca de los animales, conocer las flores y las hierbas aromáticas, hornear pan con la granjera, ayudar en las tareas del establo y sacar adrenalina en el parque de aventuras: unas vacaciones en una granja para niños son una experiencia para toda la familia.

Aquí encontrarás granjas para niños:

Granjas para niños

En toda Austria hay granjas de vacaciones accesibles: un minucioso diseño y unos detalles cuidadosamente coordinados en las habitaciones y apartamentos vacacionales permiten que estas vacaciones sean accesibles para todo el mundo. También hay numerosas actividades de ocio accesibles sin barreras tanto al aire libre como en el interior. 

Granjas accesibles

