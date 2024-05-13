Colored engraving: Group of elegantly dressed people in Victorian salon, two men in uniform, two children.
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Los Habsburgo en Austria
Una dinastía que hace historia

Dinastía, poder, mito: los Habsburgo marcaron Austria durante siglos. Aún hoy, castillos, museos y plazas narran el ascenso y la caída de esta familia noble.

Durante 645 años, los Habsburgo marcaron la historia de Austria —política, cultural y arquitectónicamente—. Lo que comenzó con Rodolfo I y la batalla de Marchfeld en 1278 se convirtió en una de las dinastías más poderosas de Europa. Matrimonios estratégicos en lugar de conquistas sangrientas: el famoso lema “Tu felix Austria nube” se convirtió en el emblema de esta astuta política de expansión. Pronto su influencia se extendió desde Bohemia y Hungría hasta Italia y España.

En el siglo XV, los Habsburgo ascendieron al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, cargo que ocuparon casi ininterrumpidamente hasta su disolución en 1806. Con el paso al Imperio Austriaco, la monarquía abrió un nuevo capítulo que culminó en 1867 con la formación de la monarquía dual de Austria-Hungría. Dos estados, una corona: un acto de equilibrio entre el poder central y la diversidad cultural.

Con María Teresa llegó el espíritu reformista a la monarquía: la escolarización obligatoria, las reformas fiscales y la abolición de la tortura sentaron las bases del Austria moderno. Su hijo, José II, impulsó la centralización y una profunda renovación administrativa, marcando el camino hacia la modernidad. La fundación del Imperio en 1804 y el Compromiso Austro-Húngaro de 1867 dieron forma a una unión real multilingüe en el corazón de Europa.

Pero cuanto más se expandía el imperio, más frágil se volvía. Las tensiones nacionales, los cambios políticos y la Primera Guerra Mundial condujeron a su desintegración. El 11 de noviembre de 1918, el emperador Carlos I firmó la declaración de renuncia en el Palacio de Schönbrunn: fue el fin de una era.

La monarquía pasó a ser historia, pero su legado permanece. Hoy, castillos, plazas y museos en toda Austria cuentan la historia del esplendor y la ambivalencia de los Habsburgo. En salones de gala, centros educativos reformados y una identidad rica en matices, se refleja una historia que Austria narra de forma moderna —y con una pizca de ironía.

Los Habsburgo
Dominio / Gobierno:desde 1273 hasta 1918 – un total de 645 años
Sacro Imperio Romano Germánico:De 1439 a 1806, los Habsburgo fueron casi siempre emperadores del Sacro Imperio.
Austria-Hungría:Desde 1806 Imperio de Austria, desde 1867 monarquía dual Austria-Hungría.
Fundaciones:Schönbrunn, Universidad de Viena, Escuela de Equitación, Filarmónica, etc.
Escolarización obligatoriaIntroducida por María Teresa

Política matrimonial: «Bella gerant alii, tu felix Austria nube» – «Que otros hagan la guerra; tú, feliz Austria, cásate».

Los Habsburgo más conocidos

Maximiliano I.

“El último caballero”: guerrero, estratega y visionario entre la Edad Media y la modernidad.

Maximiliano I.(1459 - 1519)

Maria Theresia

Introdujo la escolarización obligatoria, creó un ejército permanente y reformó el Estado: una soberana entre la política de poder y el espíritu ilustrado.

Maria Theresia (1717 - 1780)

María Antonieta

Entre una infancia vienesa, el esplendor del rococó y la guillotina: su vida la llevó de la corte vienesa a la Revolución Francesa, un destino entre diplomacia y drama.

María Antonieta (1755 - 1793)

Francisco José I.

Subió al trono con 18 años, condujo Austria hacia la modernidad y gobernó casi siete décadas: un monarca entre deber, micromanagement y cálculo político.

Francisco José I. (1830 - 1916)

Erzherzog Rudolf

Entre ciencia, espíritu reformista y presión familiar: su vida terminó trágicamente en Mayerling, un punto de inflexión en el destino de la monarquía.

Erzherzog Rudolf (1858 - 1889)

Franz Ferdinand

Impulsó reformas y buscó el equilibrio en un estado multicultural; su violenta muerte en Sarajevo desató reacciones que llevaron a la Primera Guerra Mundial.

Franz Ferdinand (1863 - 1914)

Karl I.

Asumió la corona en 1916, impulsó reformas sociales e intentó sin éxito un acuerdo de paz en 1917; en 1918 renunció al gobierno.

Karl I. (1887 - 1922)

Tras las huellas de los Habsburgo en Viena

Viaje en el tiempo Viena – espectáculo Habsburgo

Escenificado imperialmente con carruajes virtuales y monarcas parlantes, este lugar convierte la historia de los Habsburgo en una aventura multimedia.

Viaje en el tiempo Viena

Museo del mueble

Del trono de viaje al salón de Sisi: aquí se muestra cómo vivían, residían y decoraban los Habsburgo. Una mirada tras bambalinas de la cultura residencial imperial.

Museo del mueble

Casa de Habsburgo

Instrumentos, armaduras y regalos: en la Nueva Hofburg se condensan cuatro siglos de estilo imperial, poder político e intercambio global.

Casa de Habsburgo

Colección imperial de carruajes

Carrozas y coches imperiales cuentan cuatro siglos de historia y poder de los Habsburgo.

Colección imperial de carruajes

Cripta de los Capuchinos

Aquí reposan 12 emperadores, 19 emperatrices y 150 familiares en sarcófagos, símbolo de eternidad.

Cripta de los Capuchinos

Iglesia de los Agustinos

Hier gaben sich Maria Theresia, Marie Antoinette und Sisi das Jawort, 54 Herzen ruhen in Urnen – dieser Ort verband die Habsburger im Leben, in der Liebe und im Tod.

Iglesia de los Agustinos

Villa Hermes

Un regalo imperial para una emperatriz que prefería viajar: este lugar debía atar a Elisabeth a Viena, pero rara vez fue su verdadero refugio.

Villa Hermes

Iglesia Votiva

Construida tras un atentado contra Francisco José, fue un símbolo de gratitud, poder y búsqueda de unidad en tiempos turbulentos para la monarquía.

Iglesia Votiva

Tras las huellas de los Habsburgo en Innsbruck

Iglesia Imperial (Hofkirche)

Hier kniet Kaiser Maximilian I. in Bronze, umgeben von Verbündeten und Mythen. Ein Denkmal, das mehr ist als Grabstätte: habsburgisches Geschichtsbild in Metall gegossen.

Iglesia Imperial (Hofkirche)

Palacio Imperial (Hofburg)

Lo que fue residencia imperial hoy muestra salones lujosos, retratos en el Gran Salón y el apartamento de Sisi: un lugar donde la historia de los Habsburgo sigue viva.

Palacio Imperial (Hofburg)

Tejado Dorado

2.657 tejas doradas y relieves: el lugar donde Maximiliano I se mostraba con estilo alrededor de 1500.

Tejado Dorado

Tras las huellas de los Habsburgo en Austria

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)

En 1856, Francisco José I y Sisi caminaron al borde del glaciar; desde entonces, el lugar con vista al Großglockner lleva su nombre y evoca su tiempo juntos.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Ciudad Nueva de Viena

Aquí nació y fue realmente enterrado el emperador Maximiliano I, gobernó Federico III, y María Teresa fundó una academia militar que sigue existiendo.

Ciudad Nueva de Viena

Tras un incendio, el emperador Maximiliano I entregó la ciudad a los estamentos — de ahí surgió un centro con palacios nobiliarios, fortificaciones y la conocida fuente.

De Federico III a Juan, bastión militar contra los otomanos y pilar de la estabilidad habsburga.

Hall-Wattens

La sal trajo poder, la plata riqueza: aquí los Habsburgo aseguraron su soberanía mediante la minería y dejaron huellas en piedra, moneda e historia.

Hall-Wattens

Baden, cerca de Viena

De refugio a centro de mando: en un palacio con pabellón de jardín, Carlos I planificó la paz y firmó documentos que cambiarían Europa.

Baden, cerca de Viena

Entre corales, escenario verde y corona: patrocinados por los Habsburgo, los monasterios y sus cotos de caza moldearon este paisaje cultural.

Bosque de Viena (Wienerwald)

Los castillos y abadías de los Habsburgo

Palacio Hof

María Teresa planificó aquí su residencia de viuda; José II añadió pisos — un castillo familiar, luego olvidado, hoy un legado vivo de la cultura barroca habsburga.

Palacio Hof

Castillo de Laxenburg

Un lugar para luna de miel, caza y jardines: elegancia barroca, el Palacio Azul y el parque inglés reflejan la grandeza habsburga.

Castillo de Laxenburg

Villa Imperial

Sencilla pero significativa: en este refugio veraniego, Francisco José I escribió historia y diario.

Villa Imperial

Abadía de Klosterneuburg

Aquí descansa la corona regional, donada por Maximiliano III: refugio en tiempos de guerra y lugar de representación en paz — un símbolo de lealtad a la dinastía.

Abadía de Klosterneuburg

Castillo Eckartsau

El emperador Carlos I esperaba un milagro hasta exiliarse en 1919. Un lugar donde se cerraron 600 años de historia habsburga y terminó un imperio mundial.

Castillo Eckartsau

Castillo Tratzberg

Antiguo refugio de caza, Tratzberg es un castillo renacentista con frescos, miradores y el Salón Habsburgo.

Castillo Tratzberg

Castillo de Linz

De castillo romano a residencia habsburga: con bastiones y la puerta Federico, bajo Federico III se convirtió en residencia imperial.

Castillo de Linz

Castillo de caza Mayerling

El refugio del príncipe heredero Rudolf se convirtió en un lugar de silencio, transformado en monasterio. Hoy, el altar está donde antes estuvo la cama de la pareja.

Castillo de caza Mayerling

Castillo Niederweiden

María Teresa mandó construir cocina para sociedades de caza y celebró con la familia en el teatro de setos — un lugar de alegría barroca y representación imperial.

Castillo Niederweiden

Castillo Artstetten

Refugio planeado para Francisco Fernando, hoy su lugar de descanso eterno, conservado por sus descendientes.

Castillo Artstetten

Castillo Halbturn

María Teresa regaló el castillo a María Cristina; el archiduque Carlos lo convirtió en centro de arte, política y caza.

Castillo Halbturn

Preguntas y respuestas

Los Habsburgo fueron una de las dinastías gobernantes más importantes de Europa. Durante más de 600 años marcaron la historia de Austria como emperadores, reyes y archiduques, abarcando desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta Austria y luego Austria-Hungría. Su historia comienza en la Edad Media y llega hasta el fin de la monarquía en 1918. Son conocidos por su extensa política matrimonial, sus espléndidas residencias y su papel en la política europea — desde el emperador Maximiliano I hasta Francisco José I y Elisabeth (“Sisi”). Sus huellas abarcan desde magníficos castillos y monasterios hasta momentos decisivos que aún influyen en Europa hoy.

En total, hubo 18 emperadores de la casa de Habsburgo. De ellos, 15 gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico y 4 fueron emperadores de Austria. Como Francisco I tuvo ambos títulos, a menudo se le cuenta solo una vez. El linaje de los emperadores habsburgo va desde Federico III en 1452 hasta Carlos I, que abdicó en 1918.

El Imperio Habsburgo abarcaba grandes partes de Europa Central y del Sudeste, incluyendo los actuales Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, además de territorios en Polonia, Ucrania, Rumania, Italia, Serbia y Montenegro.

Brevemente, también tuvo una colonia en China. La diversidad del imperio se reflejaba en su composición étnica, lingüística y cultural.

Los Habsburgo están principalmente enterrados en la Cripta de los Capuchinos en Viena. Desde 1633, allí han sido sepultados más de 140 miembros de la dinastía Habsburgo, incluyendo a María Teresa, el emperador Francisco I Esteban, Francisco José I, la emperatriz Isabel y el príncipe heredero Rudolf.

Una particularidad del culto funerario habsburgo es la separación de restos: el cuerpo se entierra en la Cripta de los Capuchinos, el corazón en la Cripta del Corazón de la Iglesia de los Agustinos y las vísceras en la cripta de la Catedral de San Esteban. Esta tradición se mantuvo hasta 1878.

Excepciones incluyen al emperador Carlos I, enterrado en el exilio en Madeira, cuyo corazón fue depositado en el monasterio de Muri, Suiza. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron enterrados en el castillo de Artstetten.

A lo largo de su historia, los Habsburgo habitaron numerosos lugares según la época, importancia política y preferencias personales.

Originalmente, la familia provenía del castillo Habsburgo, en el actual cantón de Argovia, Suiza. Desde allí extendieron su poder en la Edad Media por gran parte de Europa. Con su ascenso como dinastía principal de Europa Central, Viena se convirtió en el centro político y cultural del imperio. La Hofburg de Viena fue su residencia principal durante siglos, mientras que el Palacio de Schönbrunn servía como residencia de verano.

Otros lugares también fueron importantes como residencias, como Innsbruck en el siglo XV bajo el duque Federico IV o Praga, que bajo Rodolfo II se volvió un centro imperial. En la época de la monarquía dual, Budapest y Pressburg (hoy Bratislava) fueron también residencias.

Entre las residencias de verano favoritas estuvo la Villa Imperial en Bad Ischl, donde Francisco José I pasaba muchos veranos.

En total, los Habsburgo vivieron en múltiples lugares de su vasto imperio, desde castillos medievales hasta palacios barrocos, todos parte de su historia.

El fin de la monarquía de los Habsburgo fue consecuencia de un desarrollo dramático que comenzó con el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa por un nacionalista serbio desencadenó la declaración de guerra a Serbia, marcando el inicio de la Primera Guerra Mundial.

El final fue resultado de una combinación de derrota militar, tensiones internas y cambios políticos. El imperio multinacional se desintegró desde dentro: muchas nacionalidades exigieron independencia y fundaron nuevos estados. Además, se sumaron crisis sociales, huelgas, hambre y disturbios políticos. El imperio estaba agotado militarmente y su ejército se desmoronó. El armisticio se firmó el 3 de noviembre de 1918. El emperador Carlos I renunció a ejercer el gobierno el 11 de noviembre de 1918. Al día siguiente, el 12 de noviembre de 1918, se proclamó la república — poniendo fin a más de 640 años de dominio de los Habsburgo.

Innsbruck fue un punto clave para los Habsburgo: estratégico, político y culturalmente. La ciudad se ubicaba en pasos alpinos centrales y bajo el emperador Maximiliano I se convirtió en el enlace entre las tierras hereditarias del norte y las posesiones del sur. Su ubicación en rutas comerciales y militares cruciales la hizo indispensable para el control y la expansión.

Maximiliano transformó Innsbruck en ciudad residencial; edificios emblemáticos como el Tejado Dorado y la Iglesia de la Corte con el monumento funerario y los “Mandarines Negros” reflejaban su poder. Además, Innsbruck tenía un significado personal para Maximiliano, quien valoraba el paisaje tirolés para la caza y los torneos.

Oficialmente, María Teresa no fue emperatriz en el sentido del título del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que las mujeres no podían ocupar ese cargo. Sin embargo, desde 1745 se la llamó “emperatriz” como esposa del emperador Francisco I Esteban. En realidad, ella fue la persona más poderosa del imperio: como archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, gobernó la monarquía de los Habsburgo. Su autoridad política, su impulso reformista y su papel clave la convirtieron en una de las gobernantes más importantes de Europa.

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