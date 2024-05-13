Dinastía, poder, mito: los Habsburgo marcaron Austria durante siglos. Aún hoy, castillos, museos y plazas narran el ascenso y la caída de esta familia noble.

Durante 645 años, los Habsburgo marcaron la historia de Austria —política, cultural y arquitectónicamente—. Lo que comenzó con Rodolfo I y la batalla de Marchfeld en 1278 se convirtió en una de las dinastías más poderosas de Europa. Matrimonios estratégicos en lugar de conquistas sangrientas: el famoso lema “Tu felix Austria nube” se convirtió en el emblema de esta astuta política de expansión. Pronto su influencia se extendió desde Bohemia y Hungría hasta Italia y España.

En el siglo XV, los Habsburgo ascendieron al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, cargo que ocuparon casi ininterrumpidamente hasta su disolución en 1806. Con el paso al Imperio Austriaco, la monarquía abrió un nuevo capítulo que culminó en 1867 con la formación de la monarquía dual de Austria-Hungría. Dos estados, una corona: un acto de equilibrio entre el poder central y la diversidad cultural.

Con María Teresa llegó el espíritu reformista a la monarquía: la escolarización obligatoria, las reformas fiscales y la abolición de la tortura sentaron las bases del Austria moderno. Su hijo, José II, impulsó la centralización y una profunda renovación administrativa, marcando el camino hacia la modernidad. La fundación del Imperio en 1804 y el Compromiso Austro-Húngaro de 1867 dieron forma a una unión real multilingüe en el corazón de Europa.

Pero cuanto más se expandía el imperio, más frágil se volvía. Las tensiones nacionales, los cambios políticos y la Primera Guerra Mundial condujeron a su desintegración. El 11 de noviembre de 1918, el emperador Carlos I firmó la declaración de renuncia en el Palacio de Schönbrunn: fue el fin de una era.

La monarquía pasó a ser historia, pero su legado permanece. Hoy, castillos, plazas y museos en toda Austria cuentan la historia del esplendor y la ambivalencia de los Habsburgo. En salones de gala, centros educativos reformados y una identidad rica en matices, se refleja una historia que Austria narra de forma moderna —y con una pizca de ironía.