Five young women taking a selfie on a platform in front of an ÖBB Railjet train with luggage.
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Viena como nunca
Más allá de lo típico

Bienvenido a tu guía para descubrir todo lo que hace de Viena un destino fascinante.

Aquí encontrarás los mejores consejos, lugares e ideas para descubrir la ciudad a tu manera, tanto si te quedas solo un fin de semana como si tu estancia es más larga.

Desde acogedoras cafeterías en Viena hasta elegantes bares en azoteas, pasando por los mejores sitios para comprar artículos vintage: te mostramos dónde se esconden los auténticos lugares de interés.

Además, te ofrecemos una visión general de los principales lugares de interés, incluido el famoso Naschmarkt de Viena, visitas imprescindibles gratuitas y un práctico plan de 3 días para que puedas disfrutar de Viena de forma fácil y sin estrés.

Y, por supuesto, no puede faltar la buena comida: descubre restaurantes con cocina típica austriaca, desde la interpretación clásica hasta la moderna.

En resumen: todo lo que necesitas para vivir Viena como un local: compacto, sincero y perfecto para tu viaje.

Café y cultura, estilo de vida

Cafeterías en Viena

Viena es conocida en todo el mundo por su tradicional cultura de las cafeterías, pero la ciudad ofrece mucho más que las clásicas cafeterías. Además de las cafeterías históricas, aquí encontrarás una creciente oferta de locales modernos y estéticos que encajan a la perfección con un estilo de vida joven y urbano.

Tanto si buscas un lugar tranquilo para estudiar concentrado, como si planeas un brunch relajado con amigos o simplemente necesitas el fondo perfecto para tu próxima foto, Viena tiene el lugar ideal para cada estado de ánimo. Entre cafeterías limpias y minimalistas con café de tercera ola y acogedoras joyas ocultas con un encanto especial, podrás descubrir la ciudad de una forma totalmente nueva.

Aquí no solo encontrarás buen café, sino también tu nuevo lugar favorito en Viena.

Descubre más cultura de cafeterías

Cafeterías en Viena

Kaffemik

El café minimalista con su propia tostadora en el séptimo distrito ofrece creaciones progresivas como café colombiano con plátano y levadura.

Kaffemik

Kaffeefabrik

Café orgánico de comercio directo, también descafeinado, se ofrece en la cafetería de diseño minimalista del cuarto distrito.

Kaffeefabrik

Kaffeebar Balthasar

Solo por la máquina Marzocco, la luminosa cafetería en el segundo distrito merece una visita. Además, ofrecen tés, limonadas orgánicas y vinos seleccionados.

Kaffeebar Balthasar

Jonas Reindl

"De la finca a la taza": En los distritos 7, 8 y 9, se sirven diversas variedades de café de la propia tostadora en un ambiente acogedor.

Jonas Reindl

J. Hornig

Tostadora de Graz con sucursal de diseño moderno en el 7º distrito, que usa métodos de preparación alternativos y ofrece pasteles caseros.

J. Hornig
Descubre Viena desde las alturas

Rooftopbars en Viena

Cuando se pone el sol, Viena muestra una faceta totalmente nueva y llena de vida. Los bares en azoteas convierten la ciudad en una experiencia única sobre los tejados, con unas vistas impresionantes del horizonte, música ambiente y cócteles perfectamente preparados.

Tanto si quieres terminar la noche relajándote con tus amigos como si buscas un ambiente más elegante y con clase, la escena de las azoteas de Viena ofrece el lugar adecuado para cada estado de ánimo. Aquí, el estilo de vida urbano se une a puestas de sol inolvidables y a un auténtico ambiente after-work.

Una noche sobre los tejados de Viena será sin duda uno de los momentos más destacados de tu viaje.

Descubre más bares en azoteas

Rooftopbars en Viena

Hotel Ruby Marie: 24/7 Bar

Entre Mariahilfer Straße y Westbahnhof, un refugio vienés con spritzer en mano y vistas de la ciudad: el verano, así de ligero.

24/7 Bar

The Hoxton: Cayo Coco Rooftop-Bar

Cerca del Stadtpark, el encanto de los años 50 se encuentra con la ligereza caribeña. Colores pastel, palmeras, ron y ritmo: un rooftop como un viaje exprés a La Habana.

Cayo Coco

25hours Hotel: Terraza Dachboden

Un secreto para la hora dorada en el MuseumsQuartier: cócteles, highballs, gin y un panorama sobre el centro de la ciudad: urbano, vibrante, único.

Dachboden

Hotel Zoku: North Terrace & South Terrace

Junto al Prater, la ciudad se encuentra con la tranquilidad del jardín. Entre luces y el skyline, se disfrutan bebidas veraniegas en un ambiente relajado.

North Terrace & South Terrace
Moda vintage y única en Viena

Compras vintage en Viena

Para todos aquellos a los que les encantan las prendas únicas, Viena es un auténtico paraíso. La ciudad cuenta con un animado panorama vintage y de segunda mano, que abarca desde tiendas de segunda mano con mucho estilo hasta boutiques vintage cuidadosamente seleccionadas.

Aquí encontrarás moda con carácter: prendas que no lleva todo el mundo y que aportan un toque personal a tu estilo. Tanto si buscas tesoros retro, hallazgos de diseñadores o looks sostenibles para el día a día, en Viena puedes ir de compras y, al mismo tiempo, consumir de forma más consciente.

Así, cada prenda se convierte en una pequeña declaración de estilo y tu look será, sin duda, único.

Descubre más sobre la moda en Austria

Compras vintage en Viena

Burggasse 24 Vintage Shop

  • Ubicación: Distrito 7

  • Estilo: combina moda y comodidad, principalmente prendas vintage de moda de los años 70 a los 90, ordenadas claramente por colores

  • Característica especial: cafetería contigua

  • Dirección: Burggasse 24, 1070 Viena

Past Perfect by MB

  • Estilo: amplia selección, alta calidad, desde prendas vintage hasta básicos atemporales, productos sostenibles

  • Características especiales: a veces hay artículos gratis, café gratis para servirse uno mismo,

  • Dirección: Kaiserstraße 82, 1070 Viena

Past Perfect by MB

Wolfmich

  • Estilo: mezcla de moda de diseño y ropa informal, colores llamativos, tesoros vintage de diseñadores famosos, piezas únicas

  • Característica especiales: amplia sección de hombre

  • Dirección: Gumpendorfer Straße 51, 1060 Viena

Wolfmich

Designer Secondhand Vienna

  • Ubicación: Viena-Margareten

  • Estilo: Artículos de diseño de alta calidad de marcas conocidas, artículos de lujo de segunda mano y de diseñadores

  • Característica especiales: Se comprueba su autenticidad; la propietaria ayuda a elegir

  • Dirección: Gumpendorfer Straße 10–12, 1060 Viena

  • Instagram: @designersecondhandvienna 

  • Contacto: office@designersecondhandvienna.com 

Designer Secondhand Vienna
Lugares de interés en Viena
El Naschmarkt de Viena

El Naschmarkt es uno de los mercados más emblemáticos de Viena y uno de los mejores lugares para descubrir la gastronomía y el ambiente más auténtico de la ciudad. Entre puestos llenos de color encontrarás fruta fresca, quesos, especias, productos locales, street food y especialidades internacionales de todo tipo.

Cada zona del mercado tiene su propia personalidad: desde puestos tradicionales y productos regionales hasta delicatessen multiculturales y restaurantes modernos donde hacer una pausa y disfrutar del ambiente vienés. Los sábados, además, el Naschmarkt se transforma parcialmente en un gran mercadillo lleno de artículos vintage, arte, diseño y antigüedades.

Un lugar perfecto para pasear, probar sabores nuevos y descubrir una de las zonas con más vida y carácter de Viena.

Datos básicos

  • Productos locales y gastronomía internacional

  • Street food, cafés y restaurantes

  • Mercado vintage y antigüedades los sábados

  • Entrada gratuita

Descubre más sobre el Naschmarkt
Gastronomía, cultura y calle viva

El Naschmarkt de Viena

Visita guiada al Naschmarkt con degustaciones:

  • Visita gastronómica guiada de 2 horas por el Naschmarkt con un guía local

  • En alemán o inglés, grupos de máximo 10 personas

  • Degustaciones de especialidades internacionales (por ejemplo, aceitunas, queso, curry, especias, salami)

  • Información sobre culturas, ingredientes e historia del mercado

  • Incluye: visita guiada y degustaciones

  • No incluye: bebidas y propinas

  • Cancelación gratuita hasta 48 horas antes

Visita guiada al Naschmarkt

Las zonas del Naschmarkt

Zona oriental:

  • Punto de partida tradicional del mercado

  • Vendedores de pescado y marisco

  • Restaurantes de comida para llevar, pero también para comer allí mismo

  • Delicias austriacas clásicas (queso, tocino, embutidos)

Zona central:

  • Diversidad multicultural

  • Productos típicos: frutos secos, higos, dátiles, aceitunas, legumbres, baklava y halva

  • Puestos especializados en especias y té

  • Combinación de la tradición de los mercados vieneses con el comercio internacional y la gastronomía de delicatessen

Zona occidental:

  • Punto de referencia gastronómico

  • Centro del actual Naschmarkt

  • Compuesto casi exclusivamente por locales de restauración

  • Cocina moderna e internacional

  • Local destacado: NENI am Naschmarkt (puesto 510)

  • Otros puestos destacados: Naschmarkt Deli (puestos 421-436) y Café Do-An (puesto 412)

  • Productos ecológicos y cocina sostenible: Tewa Naschmarkt (puesto 672)

Zona más occidental:

  • Mercado de los sábados: gran mercadillo vienés

  • En esta zona no se venden productos alimenticios

  • Antigüedades, objetos de segunda mano, ropa, arte y artículos usados

  • El mercadillo comienza en la estación de metro de Kettenbrückengasse y se extiende hasta la calle Pilgramgasse

Disfruta más, paga menos

Descubre Viena gratis

  • Stephansdom: emblemática, entrada gratuita, plaza animada, música callejera y cafeterías

  • Prater: gran parque, para ir en bici o pasear, la Noria de Viena, atracciones en los días cálidos

  • Jardines del Palacio de Schönbrunn: jardines barrocos, picnic, fotos, la fuente de Neptuno y la Gloriette

  • MuseumsQuartier: centro creativo, arte callejero, eventos de verano gratuitos, relajarse, fotomatón

  • Rathausplatz: eventos gratuitos, festivales, cine al aire libre, fotos del ayuntamiento y la fuente

  • Isla del Danubio: ciclismo, footing, picnic, natación, relajarse junto al agua

  • Casa Hundertwasser: edificio colorido y poco convencional, fotogénico, visita exterior gratuita

  • Naschmarkt: mercado internacional, pasear gratis, comida callejera y ambiente multicultural

Descubre más lugares de interés
Disfruta Viena en tres días
"Vienna waits for you"

Descubre Viena en solo tres días

Entre historia imperial, arte de fama mundial y un estilo de vida moderno, la capital austriaca se muestra en todo su esplendor.

Pasea por la magnífica Ringstraße, descubre el mundo de los Habsburgo en el Palacio de Schönbrunn y en el Hofburg, y disfruta de la cultura en la ópera, los museos y las encantadoras cafeterías.

Además, te esperan el humor vienés, la cocina tradicional, el vino de la región y veladas relajadas en un Heurigen o en el Prater. Viena combina elegancia, placer y estilo urbano, y no en vano es una de las ciudades más habitables del mundo.

Descubre más sobre Viena en 3 días

Lugares con cocina típica austriaca

Restaurantes destacados en Viena

Vino vienés y Heurige

Beisl vienés

Mercados vieneses

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