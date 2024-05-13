Viena como nunca
Más allá de lo típico
Introduction
Aquí encontrarás los mejores consejos, lugares e ideas para descubrir la ciudad a tu manera, tanto si te quedas solo un fin de semana como si tu estancia es más larga.
Desde acogedoras cafeterías en Viena hasta elegantes bares en azoteas, pasando por los mejores sitios para comprar artículos vintage: te mostramos dónde se esconden los auténticos lugares de interés.
Además, te ofrecemos una visión general de los principales lugares de interés, incluido el famoso Naschmarkt de Viena, visitas imprescindibles gratuitas y un práctico plan de 3 días para que puedas disfrutar de Viena de forma fácil y sin estrés.
Y, por supuesto, no puede faltar la buena comida: descubre restaurantes con cocina típica austriaca, desde la interpretación clásica hasta la moderna.
En resumen: todo lo que necesitas para vivir Viena como un local: compacto, sincero y perfecto para tu viaje.
Cafeterías en Viena
Viena es conocida en todo el mundo por su tradicional cultura de las cafeterías, pero la ciudad ofrece mucho más que las clásicas cafeterías. Además de las cafeterías históricas, aquí encontrarás una creciente oferta de locales modernos y estéticos que encajan a la perfección con un estilo de vida joven y urbano.
Tanto si buscas un lugar tranquilo para estudiar concentrado, como si planeas un brunch relajado con amigos o simplemente necesitas el fondo perfecto para tu próxima foto, Viena tiene el lugar ideal para cada estado de ánimo. Entre cafeterías limpias y minimalistas con café de tercera ola y acogedoras joyas ocultas con un encanto especial, podrás descubrir la ciudad de una forma totalmente nueva.
Aquí no solo encontrarás buen café, sino también tu nuevo lugar favorito en Viena.
Cafeterías en Viena
Kaffemik
El café minimalista con su propia tostadora en el séptimo distrito ofrece creaciones progresivas como café colombiano con plátano y levadura.
Kaffeefabrik
Café orgánico de comercio directo, también descafeinado, se ofrece en la cafetería de diseño minimalista del cuarto distrito.
Kaffeebar Balthasar
Solo por la máquina Marzocco, la luminosa cafetería en el segundo distrito merece una visita. Además, ofrecen tés, limonadas orgánicas y vinos seleccionados.
Jonas Reindl
"De la finca a la taza": En los distritos 7, 8 y 9, se sirven diversas variedades de café de la propia tostadora en un ambiente acogedor.
Rooftopbars en Viena
Cuando se pone el sol, Viena muestra una faceta totalmente nueva y llena de vida. Los bares en azoteas convierten la ciudad en una experiencia única sobre los tejados, con unas vistas impresionantes del horizonte, música ambiente y cócteles perfectamente preparados.
Tanto si quieres terminar la noche relajándote con tus amigos como si buscas un ambiente más elegante y con clase, la escena de las azoteas de Viena ofrece el lugar adecuado para cada estado de ánimo. Aquí, el estilo de vida urbano se une a puestas de sol inolvidables y a un auténtico ambiente after-work.
Una noche sobre los tejados de Viena será sin duda uno de los momentos más destacados de tu viaje.
Rooftopbars en Viena
Hotel Ruby Marie: 24/7 Bar
Entre Mariahilfer Straße y Westbahnhof, un refugio vienés con spritzer en mano y vistas de la ciudad: el verano, así de ligero.
The Hoxton: Cayo Coco Rooftop-Bar
Cerca del Stadtpark, el encanto de los años 50 se encuentra con la ligereza caribeña. Colores pastel, palmeras, ron y ritmo: un rooftop como un viaje exprés a La Habana.
25hours Hotel: Terraza Dachboden
Un secreto para la hora dorada en el MuseumsQuartier: cócteles, highballs, gin y un panorama sobre el centro de la ciudad: urbano, vibrante, único.
Compras vintage en Viena
Para todos aquellos a los que les encantan las prendas únicas, Viena es un auténtico paraíso. La ciudad cuenta con un animado panorama vintage y de segunda mano, que abarca desde tiendas de segunda mano con mucho estilo hasta boutiques vintage cuidadosamente seleccionadas.
Aquí encontrarás moda con carácter: prendas que no lleva todo el mundo y que aportan un toque personal a tu estilo. Tanto si buscas tesoros retro, hallazgos de diseñadores o looks sostenibles para el día a día, en Viena puedes ir de compras y, al mismo tiempo, consumir de forma más consciente.
Así, cada prenda se convierte en una pequeña declaración de estilo y tu look será, sin duda, único.
Compras vintage en Viena
Burggasse 24 Vintage Shop
Ubicación: Distrito 7
Estilo: combina moda y comodidad, principalmente prendas vintage de moda de los años 70 a los 90, ordenadas claramente por colores
Característica especial: cafetería contigua
Dirección: Burggasse 24, 1070 Viena
Instagram: @burggasse24
Past Perfect by MB
Estilo: amplia selección, alta calidad, desde prendas vintage hasta básicos atemporales, productos sostenibles
Características especiales: a veces hay artículos gratis, café gratis para servirse uno mismo,
Dirección: Kaiserstraße 82, 1070 Viena
Instagram: @past_perfect82
Wolfmich
Estilo: mezcla de moda de diseño y ropa informal, colores llamativos, tesoros vintage de diseñadores famosos, piezas únicas
Característica especiales: amplia sección de hombre
Dirección: Gumpendorfer Straße 51, 1060 Viena
Instagram: @wolfmilch_official
Designer Secondhand Vienna
Ubicación: Viena-Margareten
Estilo: Artículos de diseño de alta calidad de marcas conocidas, artículos de lujo de segunda mano y de diseñadores
Característica especiales: Se comprueba su autenticidad; la propietaria ayuda a elegir
Dirección: Gumpendorfer Straße 10–12, 1060 Viena
Instagram: @designersecondhandvienna
Contacto: office@designersecondhandvienna.com
Introduction
El Naschmarkt es uno de los mercados más emblemáticos de Viena y uno de los mejores lugares para descubrir la gastronomía y el ambiente más auténtico de la ciudad. Entre puestos llenos de color encontrarás fruta fresca, quesos, especias, productos locales, street food y especialidades internacionales de todo tipo.
Cada zona del mercado tiene su propia personalidad: desde puestos tradicionales y productos regionales hasta delicatessen multiculturales y restaurantes modernos donde hacer una pausa y disfrutar del ambiente vienés. Los sábados, además, el Naschmarkt se transforma parcialmente en un gran mercadillo lleno de artículos vintage, arte, diseño y antigüedades.
Un lugar perfecto para pasear, probar sabores nuevos y descubrir una de las zonas con más vida y carácter de Viena.
Datos básicos
Productos locales y gastronomía internacional
Street food, cafés y restaurantes
Mercado vintage y antigüedades los sábados
Entrada gratuita
El Naschmarkt de Viena
Visita guiada al Naschmarkt con degustaciones:
Visita gastronómica guiada de 2 horas por el Naschmarkt con un guía local
En alemán o inglés, grupos de máximo 10 personas
Degustaciones de especialidades internacionales (por ejemplo, aceitunas, queso, curry, especias, salami)
Información sobre culturas, ingredientes e historia del mercado
Incluye: visita guiada y degustaciones
No incluye: bebidas y propinas
Cancelación gratuita hasta 48 horas antes
Las zonas del Naschmarkt
Zona oriental:
Punto de partida tradicional del mercado
Vendedores de pescado y marisco
Restaurantes de comida para llevar, pero también para comer allí mismo
Delicias austriacas clásicas (queso, tocino, embutidos)
Zona central:
Diversidad multicultural
Productos típicos: frutos secos, higos, dátiles, aceitunas, legumbres, baklava y halva
Puestos especializados en especias y té
Combinación de la tradición de los mercados vieneses con el comercio internacional y la gastronomía de delicatessen
Zona occidental:
Punto de referencia gastronómico
Centro del actual Naschmarkt
Compuesto casi exclusivamente por locales de restauración
Cocina moderna e internacional
Local destacado: NENI am Naschmarkt (puesto 510)
Otros puestos destacados: Naschmarkt Deli (puestos 421-436) y Café Do-An (puesto 412)
Productos ecológicos y cocina sostenible: Tewa Naschmarkt (puesto 672)
Zona más occidental:
Mercado de los sábados: gran mercadillo vienés
En esta zona no se venden productos alimenticios
Antigüedades, objetos de segunda mano, ropa, arte y artículos usados
El mercadillo comienza en la estación de metro de Kettenbrückengasse y se extiende hasta la calle Pilgramgasse
Descubre Viena gratis
Stephansdom: emblemática, entrada gratuita, plaza animada, música callejera y cafeterías
Prater: gran parque, para ir en bici o pasear, la Noria de Viena, atracciones en los días cálidos
Jardines del Palacio de Schönbrunn: jardines barrocos, picnic, fotos, la fuente de Neptuno y la Gloriette
MuseumsQuartier: centro creativo, arte callejero, eventos de verano gratuitos, relajarse, fotomatón
Rathausplatz: eventos gratuitos, festivales, cine al aire libre, fotos del ayuntamiento y la fuente
Isla del Danubio: ciclismo, footing, picnic, natación, relajarse junto al agua
Casa Hundertwasser: edificio colorido y poco convencional, fotogénico, visita exterior gratuita
Naschmarkt: mercado internacional, pasear gratis, comida callejera y ambiente multicultural
Descubre Viena en solo tres días
Entre historia imperial, arte de fama mundial y un estilo de vida moderno, la capital austriaca se muestra en todo su esplendor.
Pasea por la magnífica Ringstraße, descubre el mundo de los Habsburgo en el Palacio de Schönbrunn y en el Hofburg, y disfruta de la cultura en la ópera, los museos y las encantadoras cafeterías.
Además, te esperan el humor vienés, la cocina tradicional, el vino de la región y veladas relajadas en un Heurigen o en el Prater. Viena combina elegancia, placer y estilo urbano, y no en vano es una de las ciudades más habitables del mundo.