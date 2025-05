Restaurants avec vue particulière à Vienne

Le Loft du Sofitel Wien - il se trouve au 18e étage ! - on y sert du matin au soir une "cuisine viennoise avec des inspirations culinaires du monde entier" ; mais vous pouvez aussi venir simplement pour boire un verre et regarder le soleil se coucher lentement sur la ville. Depuis le toit-terrasse du restaurant Herzig, vous avez une vue imprenable sur Schönbrunn et la Gloriette, et c'est ici que vous prenez l'apéritif pour accompagner le "menu sans complication" et ses plats très originaux. Un peu plus loin, le restaurant Klee am Hanslteich, où l'ambiance est calme et boisée et pas du tout urbaine, propose des plats classiques autrichiens et - en accord avec l'eau - des plats méditerranéens légers. Le Pfarrwirt à Döbling, la plus ancienne auberge de Vienne, attire avec son jardin d'hôtes ; sous les vieux marronniers, le Tafelspitz, l'escalope viennoise et l'Apfelstrudel sont particulièrement délicieux.