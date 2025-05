Le versant sud des Alpes est fait pour les vacances d'hiver : stations de ski ensoleillées, lacs naturels gelés et ambiance alpine authentique.

En hiver, le sud de l'Autriche séduit par ses paysages majestueux de montagnes et lacs enchanteurs. Encerclée par les Hohe Tauern et les Nockberge, la Carinthie combine des stations familiales intimistes et de grands domaines pour le ski et autres sports d'hiver. Pour les amateurs de nature, randonnées dans la neige, raquettes à travers les forêts et patinage sur des lacs gelés créent des souvenirs uniques. Pour une pause détente, spas et espaces bien-être vous attendent. Ce territoire est également imprégné par la philosophie du Slow Food, avec des spécialités telles que les « Kärntner Kasnudeln » et le poisson frais, mis à l'honneur dans les excellents restaurants locaux.