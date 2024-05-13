Colored engraving: Group of elegantly dressed people in Victorian salon, two men in uniform, two children.
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Les Habsbourg en Autriche
Une dynastie qui a façonné l’histoire

Châteaux, musées et palais racontent encore aujourd’hui l’histoire fascinante des Habsbourg, entre grandeur impériale et héritage vivant.

Un empire né d’alliances

Pendant 645 ans, les Habsbourg ont influencé l’histoire politique, culturelle et architecturale de l’Autriche. Tout commence avec Rodolphe Ier en 1278, lors de la bataille de Marchfeld. Rapidement, la devise « Bella gerant alii, tu felix Austria nube » devient emblématique : plutôt que de conquérir par la guerre, la dynastie s’étend par des mariages stratégiques. Leur influence s’étire bientôt de la Bohême à l’Espagne, en passant par la Hongrie et l’Italie.

De l’Empire romain germanique à la double monarchie

À partir du XVe siècle, les Habsbourg accèdent au trône impérial du Saint-Empire, qu’ils occupent presque sans interruption jusqu’en 1806. Ce changement marque le début du Kaisertum Österreich – l’Empire d’Autriche – qui devient, en 1867, la double monarchie austro-hongroise. Deux nations sous une seule couronne : un équilibre délicat entre pouvoir centralisé et diversité culturelle.

Réformes, modernité… et chute d’un empire

Avec Marie-Thérèse s’installe un esprit de réforme : instruction obligatoire, justice modernisée, armée permanente. Son fils Joseph II poursuit avec une politique de centralisation et de modernisation administrative. La monarchie se transforme, mais les tensions internes croissantes et la Première Guerre mondiale scellent son destin. Le 11 novembre 1918, Charles Ier abdique au château de Schönbrunn – c’est la fin d’une époque.

Un héritage toujours vivant

La monarchie a disparu, mais son empreinte demeure : palais impériaux, institutions éducatives et identités multiples témoignent encore du passé impérial. En Autriche, l’histoire des Habsbourg se découvre dans toute sa splendeur – et parfois avec une pointe d’ironie contemporaine.

Les Habsbourg
Durée du règne :de 1273 à 1918, soit 645 ans
Saint-Empire romain germanique :les Habsbourg en furent empereurs de 1439 à 1806
Empire d’Autriche :fondé en 1804, élargi en 1867 (Double monarchie)
Fondations :Schönbrunn, Université de Vienne, École d’équitation espagnole, Philharmonique de Vienne…
Réformes clés :instruction obligatoire instaurée par Marie-Thérèse

« Bella gerant alii, tu felix Austria nube »
(Que d’autres fassent la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi !)

Les figures incontournables des Habsbourg

Maximilien Ier

Le « dernier chevalier » : passionné de tournois, il mène 25 campagnes militaires et bâtit un empire mondial grâce à des alliances matrimoniales visionnaires.

Maximilian I. (1459 - 1519)

Marie-Thérèse

Elle impose la scolarité, réorganise l’armée et réforme l’administration – une souveraine entre pouvoir absolu et esprit éclairé.

Maria Theresia (1717 - 1780)

Marie-Antoinette

De l’enfance viennoise à la Révolution française, sa vie oscille entre diplomatie de cour, faste rococo et destin tragique.

Marie Antoinette (1755 - 1793)

François-Joseph Ier

Monté sur le trône à 18 ans, il modernise l’Autriche et règne près de 70 ans – entre rigueur, obsession du détail et politique de calcul.

Franz Joseph I. (1830 - 1916)

Rodolphe d’Autriche

Fasciné par les sciences et les réformes, son existence marquée par la pression familiale se termine tragiquement à Mayerling.

Erzherzog Rudolf (1858 - 1889)

Franz Ferdinand

Partisan de réformes et de dialogue, son assassinat à Sarajevo déclenche la Première Guerre mondiale.

Franz Ferdinand (1863 - 1914)

Charles Ier

Dernier empereur, il monte sur le trône en 1916, tente des réformes sociales et cherche en vain une paix séparée en 1917. En 1918, il abdique.

Karl I. (1887 - 1922)

Sur les traces des Habsbourg à Vienne

Augustinerkirche

À l’église des Augustins, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette et Sissi se sont mariées. 54 cœurs y reposent : un lieu d’amour, de vie et de mémoire habsbourgeoise.

Augustinerkirche

Musée des carrosses impériaux

Carrosses de cour, voitures de sacre et limousine impériale racontent 400 ans de prestige, de mobilité et d’histoires personnelles des Habsbourg.

Kaiserliche Wagenburg

Hermesvilla

Un cadeau impérial pour une impératrice éprise de voyages : ce lieu devait attacher Sissi à Vienne, mais resta un refuge rarement fréquenté.

Hermesvilla

Votivkirche

Errichtet nach einem Attentat auf Franz Joseph, war sie Dankeszeichen, Machtinszenierung und Symbol für eine Monarchie, die Einheit in bewegten Zeiten suchte.

Votivkirche

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Mise en scène impériale avec fiacres virtuels et monarques parlants : ici, l’histoire des Habsbourg devient une aventure multimédia captivante.

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Crypte des Capucines

Les dépouilles de 12 empereurs, 19 impératrices et 150 Habsbourg reposent ici dans des sarcophages imposants, témoins silencieux d’un empire révolu.

Kapuzinergruft

House of Habsburg

Instruments, armures et présents : la Neue Hofburg condense quatre siècles d’art de vivre impérial, de pouvoir politique et d’échanges à l’échelle mondiale.

House of Habsburg

Musée du mobilier impérial

Du trône de voyage au salon de Sissi : découvrez le quotidien et le goût des Habsbourg à travers leur mobilier – entre intimité et faste impérial.

Möbelmuseum

Sur les traces des Habsbourg à Innsbruck

Église impériale

Maximilien Ier y est agenouillé en bronze, entouré d’alliés et de légendes. Un monument fort qui raconte les Habsbourg en métal et en mémoire.

Kaiserliche Hofkirche

Palais impérial

Ancienne résidence des Habsbourg au Tyrol, elle dévoile appartements baroques, salle des géants et souvenirs de Sissi – entre faste et intimité impériale.

Kaiserliche Hofburg

Le Petit Toit d'Or

2 657 tuiles dorées, loge impériale et bas-reliefs : Maximilien Ier s’y mettait en scène avec faste à l’aube d’un nouveau siècle.

Goldenes Dachl

Sur les traces des Habsbourg – au-delà de Vienne

Hall-Wattens

Le sel donnait le pouvoir, l’argent la richesse : ici, les Habsbourg exploitèrent les mines pour asseoir leur souveraineté – gravée dans la pierre et l’histoire.

Hall-Wattens au Tyrol

De Frédéric III à l’archiduc Jean : avec son Schlossberg et son armurerie, Graz devient une bastion face aux Ottomans – symbole de stabilité habsbourgeoise.

Graz en Styrie

Klagenfurt

Après un incendie, Maximilien Ier confie la ville aux États : palais nobles, fortifications et fontaine emblématique forgent un centre de pouvoir régional.

Klagenfurt en Carinthie

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)

En 1856, François-Joseph Ier et Sissi randonnent jusqu’au glacier. Depuis, ce lieu porte son nom et rappelle un moment impérial face au Großglockner.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Baden près de Vienne

Domaine impérial devenu centre diplomatique : Charles Ier y planifie la paix dans un pavillon de jardin – des décisions qui bouleverseront l’Europe.

Baden bei Wien

Forêt viennoise

Entre messes chantées et parties de chasse : les Habsbourg ont façonné ce paysage culturel marqué par les monastères et la nature.

Wienerwald

Châteaux et abbayes des Habsbourg

Château de Laxenbourg

Ein Ort für Hochzeitsreise, Jagd und Lustgarten: barocke Eleganz, der Blaue Hof und der englische Landschaftspark spiegeln den habsburgischen Anspruch.

Schloss Laxenburg

Château d’Artstetten

Conçu comme refuge par François-Ferdinand, il devient, après Sarajevo, son lieu de repos éternel – préservé aujourd’hui par ses descendants.

Schloss Artstetten

Abbaye de Klosterneuburg

Abri en temps de guerre, emblème en temps de paix : fondée par Maximilien III, elle conserve la couronne du pays – symbole de loyauté dynastique.

Stift Klosterneuburg

Kaiservilla à Bad Ischl

Sobre mais symbolique : cette résidence d’été fut le refuge personnel de François-Joseph Ier – et le théâtre discret de l’histoire européenne.

Kaiservilla

Château de Tratzberg

Ancien pavillon de chasse de Maximilien Ier, ce château Renaissance séduit par ses fresques, ses tourelles défensives et sa salle des Habsbourg.

Schloss Tratzberg

Château de Hof

Pensé par Marie-Thérèse comme retraite de veuve, transformé par Joseph II – un château familial tombé dans l’oubli, aujourd’hui joyau baroque retrouvé.

Schloss Hof

Château de Linz

Ancienne forteresse romaine devenue résidence des Habsbourg sous Frédéric III : bastions et porte impériale rappellent son importance stratégique.

Schloss Linz

Château de Niederweiden

Lieu de fêtes baroques et de chasses royales : Marie-Thérèse y réunit famille et cour, entre théâtre de verdure et plaisirs de table raffinés.

Schloss Niederweiden

Pavillon de chasse de Mayerling

Lieu intime du prince héritier Rodolphe, devenu couvent après le drame. L’autel actuel occupe l’emplacement exact de la chambre du couple.

Jagdschloss Mayerling

Château d’Eckartsau

Ici, Charles Ier attend l’impossible. En 1919, il part en exil : la fin d’un empire, le dernier chapitre de six siècles de règne des Habsbourg.

Schloss Eckartsau

Château de Halbturn

Offert par Marie-Thérèse à sa fille Marie-Christine, il devient sous l’archiduc Charles un centre mêlant art, politique et tradition cynégétique.

Schloss Halbturn

FAQs

Les Habsbourg ont été l'une des dynasties les plus importantes d'Europe. Pendant plus de 600 ans, ils ont marqué l'histoire de l'Autriche en tant qu'empereurs, rois et archiducs, notamment celle du Saint-Empire romain germanique, de l'Autriche et plus tard de l'Autriche-Hongrie. Leur histoire commence au Moyen Âge et s'étend jusqu'à la fin de la monarchie en 1918. Ils sont connus pour leur politique matrimoniale ambitieuse, leurs résidences somptueuses et leur rôle dans la politique européenne, de l'empereur Maximilien Ier à François-Joseph Ier et Élisabeth (« Sissi »). Leurs traces vont des magnifiques châteaux et monastères aux tournants politiques qui influencent encore aujourd'hui l'Europe.

Au total, la maison des Habsbourg a compté 18 empereurs. Quinze d'entre eux ont régné sur le Saint-Empire romain germanique, quatre ont été empereurs d'Autriche. Comme François Ier détenait les deux titres, il n'est souvent compté qu'une seule fois. L'arbre généalogique des empereurs Habsbourg s'étend de Frédéric III en 1452 à Charles Ier, qui abdiqua en 1918.

L'empire des Habsbourg comprenait une grande partie de l'Europe centrale et du sud-est, notamment les États actuels que sont l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, ainsi que des territoires en Pologne, en Ukraine, en Roumanie, en Italie, en Serbie et au Monténégro.

Il a également possédé brièvement une colonie en Chine. La diversité de l'empire se reflétait dans sa composition ethnique, linguistique et culturelle.

Les Habsbourg sont principalement enterrés dans la crypte des Capucins à Vienne. Depuis 1633, plus de 140 membres de la dynastie des Habsbourg y ont été inhumés, dont Marie-Thérèse, l'empereur François Ier Stéphane, François-Joseph Ier, l'impératrice Élisabeth et le prince héritier Rodolphe.

Le culte funéraire des Habsbourg présente une particularité : les dépouilles sont inhumées dans la crypte des Capucins, les cœurs dans la crypte des cœurs de l'église Saint-Augustin et les entrailles dans la crypte de la cathédrale Saint-Étienne. Cette tradition a été maintenue jusqu'en 1878.

Il existe toutefois quelques exceptions, comme l'empereur Charles Ier, enterré en exil à Madère, dont le cœur repose au monastère de Muri en Suisse. L'archiduc François-Ferdinand et son épouse Sophie ont été inhumés au château d'Artstetten.

Au cours de leur histoire, les Habsbourg ont résidé dans de nombreux endroits, en fonction de l'époque, de leur importance politique et de leurs préférences personnelles.

La famille est originaire du château de Habsbourg, situé dans l'actuel canton d'Argovie en Suisse. C'est à partir de là qu'elle a étendu son pouvoir sur une grande partie de l'Europe au Moyen Âge. Avec son ascension au rang de dynastie dominante en Europe centrale, Vienne est devenue le centre politique et culturel de l'empire des Habsbourg. La Hofburg à Vienne a été pendant des siècles la résidence principale de la famille, tandis que le château de Schönbrunn servait de résidence d'été.

D'autres villes ont également gagné en importance en tant que villes résidentielles, comme Innsbruck au XVe siècle sous le duc Frédéric IV ou Prague, qui est devenue le centre impérial sous Rodolphe II. À l'époque de la double monarchie, Budapest et Pressburg (aujourd'hui Bratislava) étaient également des lieux de résidence.

La villa impériale de Bad Ischl, où l'empereur François-Joseph Ier passa ses étés pendant de nombreuses années, comptait parmi les résidences estivales préférées.

Les Habsbourg ont résidé dans de nombreux endroits de leur vaste empire, allant des châteaux médiévaux aux somptueux édifices baroques.

La fin de la monarchie des Habsbourg fut la conséquence d'une série d'événements dramatiques qui débutèrent avec l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914. L'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois François-Ferdinand et de son épouse par un nationaliste serbe conduisit à la déclaration de guerre à la Serbie, marquant le début de la Première Guerre mondiale.

La fin fut une combinaison de défaite militaire, de tensions internes et de bouleversements politiques. En effet, l'État multiethnique s'effondra de l'intérieur : de nombreuses nationalités réclamèrent leur indépendance et fondèrent leurs propres États. À cela s'ajoutèrent la misère sociale, les grèves, la famine et les troubles politiques. L'empire était épuisé militairement, l'armée s'effondrait. L'armistice fut signé le 3 novembre 1918. L'empereur Charles Ier renonça finalement à exercer ses fonctions gouvernementales le 11 novembre 1918. La République fut proclamée le 12 novembre 1918, marquant la fin de plus de 640 ans de domination des Habsbourg.

Innsbruck était pour les Habsbourg un carrefour stratégique, politique et culturel. Située à la jonction des principaux cols alpins, la ville devint sous l'empereur Maximilien Ier le trait d'union entre les terres héréditaires du nord et les possessions du sud. Sa position, à la croisée d'importantes voies commerciales et militaires, la rendait indispensable au contrôle et à l'expansion.

Maximilien fit d'Innsbruck sa ville de résidence. Des édifices prestigieux tels que le Petit toit d'or et l'église Hofkirche avec son cénotaphe monumental et ses « Schwarzen Mandern » (gardes noirs) symbolisaient son pouvoir. Innsbruck revêtait également une importance particulière pour Maximilien, qui appréciait les paysages tyroliens pour la chasse et les tournois.

Marie-Thérèse n'était officiellement pas impératrice au sens de la dignité impériale romaine-allemande, car les femmes n'étaient pas autorisées à occuper cette fonction. Elle fut néanmoins désignée comme « impératrice » à partir de 1745, en tant qu'épouse de l'empereur François Ier Stéphane. Mais en réalité, elle était elle-même la personne la plus puissante de l'empire : en tant qu'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, elle régnait sur la monarchie des Habsbourg. Son autorité politique, sa capacité à mener des réformes et son rôle déterminant firent d'elle l'une des souveraines les plus importantes d'Europe.

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