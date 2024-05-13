Les Habsbourg en Autriche

Châteaux, musées et palais racontent encore aujourd’hui l’histoire fascinante des Habsbourg, entre grandeur impériale et héritage vivant.

Un empire né d’alliances

Pendant 645 ans, les Habsbourg ont influencé l’histoire politique, culturelle et architecturale de l’Autriche. Tout commence avec Rodolphe Ier en 1278, lors de la bataille de Marchfeld. Rapidement, la devise « Bella gerant alii, tu felix Austria nube » devient emblématique : plutôt que de conquérir par la guerre, la dynastie s’étend par des mariages stratégiques. Leur influence s’étire bientôt de la Bohême à l’Espagne, en passant par la Hongrie et l’Italie.

De l’Empire romain germanique à la double monarchie

À partir du XVe siècle, les Habsbourg accèdent au trône impérial du Saint-Empire, qu’ils occupent presque sans interruption jusqu’en 1806. Ce changement marque le début du Kaisertum Österreich – l’Empire d’Autriche – qui devient, en 1867, la double monarchie austro-hongroise. Deux nations sous une seule couronne : un équilibre délicat entre pouvoir centralisé et diversité culturelle.

Réformes, modernité… et chute d’un empire

Avec Marie-Thérèse s’installe un esprit de réforme : instruction obligatoire, justice modernisée, armée permanente. Son fils Joseph II poursuit avec une politique de centralisation et de modernisation administrative. La monarchie se transforme, mais les tensions internes croissantes et la Première Guerre mondiale scellent son destin. Le 11 novembre 1918, Charles Ier abdique au château de Schönbrunn – c’est la fin d’une époque.

Un héritage toujours vivant

La monarchie a disparu, mais son empreinte demeure : palais impériaux, institutions éducatives et identités multiples témoignent encore du passé impérial. En Autriche, l’histoire des Habsbourg se découvre dans toute sa splendeur – et parfois avec une pointe d’ironie contemporaine.