L'escursionismo è un'attività fantastica e memorabile per una vacanza in famiglia. Cerchi suggerimenti? Esplora i migliori percorsi per bambini.

La natura austriaca è perfetta per una giornata di escursioni in famiglia all'insegna della scoperta. Le montagne e le malghe dell’Austria diventano un immenso parco giochi dove la leggerezza fa parte dell’equipaggiamento da trekking. Gli occhi dei bambini brillano di orgoglio dopo aver trovato il bastone perfetto da usare come supporto. Con curiosità, osservano una colonia di formiche. E alla fine dell'escursione, arriva il momento di decidere con gioia tra kaiserschmarren e spätzle al formaggio come meritata ricompensa in rifugio. In Austria, il percorso stesso è la meta. Qui la natura diventa il contesto ideale per la spensieratezza e la serenità che genitori e figli desiderano nella vita di tutti i giorni. Tra le mille sfumature di verde dei boschi e lungo i laghi cristallini, in cui si riflettono i panorami montani, si creano ricordi indimenticabili. È la corsa fino al limite del bosco, il risolvere enigmi durante un’escursione tematica, trovare l’equilibrio su tronchi caduti che fa battere i cuori dei bambini. Sono proprio questi momenti irripetibili lungo i sentieri forestali, nei rifugi o accanto all’acqua, a definire il senso della vita alpina austriaca. Qui è facile appassionare i bambini alle meraviglie della natura, per imparare a rispettarle e amarle.