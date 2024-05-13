Le più belle feste tradizionali d’Austria

In Austria si celebrano con passione tradizioni come la Festa del Narciso, la Corsa dei Krampus o il Fuoco del Solstizio: autentiche e piene di vita.

Quando in inverno i Krampus attraversano le strade, in primavera carri profumati di narcisi percorrono l’Ausseerland e in estate fuochi fiammeggianti illuminano le montagne, si mostra la tradizione austriaca nella sua varietà.

Queste usanze sono da secoli profondamente radicate e vengono curate con passione nella vita quotidiana. Già presto i bambini vengono inseriti in queste tradizioni e vivono quanto fortemente esse plasmino la comunità e l’identità.

Vale qui: la tradizione non è un museo, bensì cultura viva e percepibile a ogni angolo. Chi visita una festa, si immerge nel pieno dello svolgimento e sente l’autenticità, la gioia di vivere e l’orgoglio che caratterizzano l’Austria.

Le feste tradizionali più conosciute nell’arco dell’anno

Primavera

  • Usanze pasquali

  • Festa del Narciso

Estate

  • Fuochi del solstizio

  • Sfilate di Sansone

  • Montagne in fiamme

  • Giornate dell’Imperatore

Autunno

  • Transumanze

  • Feste del ringraziamento per il raccolto

Inverno

  • Corsa dei Krampus

  • Perchten

  • Carnevale

  • Balli

Feste tradizionali in primavera: fiori, usanze, amore

Festa del Narciso nella regione dell’Ausseerland,

Come un mare infinito di fiori bianchi: così appare l’Ausseerland in primavera, quando i narcisi stellati sono in piena fioritura. Alla Festa del Narciso, una delle feste tradizionali più conosciute in Austria, alla fine di maggio i fiori hanno il loro grande momento: circa 3.000 volontari, tra cui bambini e persino turisti, raccolgono i narcisi.

I partecipanti al corteo decorano con oltre 100.000 fiori le loro figure di filo alte metri, che costruiscono da mesi. Il corteo cittadino sfila nel centro del paese con circa 30 figure realizzate a mano con grande cura. Il profumo inebriante dei fiori raggiunge il naso dei visitatori e della giuria, che valuta le sculture floreali. A mezzogiorno bande musicali, associazioni folkloristiche e le autorità dei narcisi accompagnano il corteo fino al lago – una festa popolare tradizionale, profondamente radicata nelle usanze della regione.

La Festa del Narciso all'Ausseerland

"Kranzelreiten" a Weitensfeld

La domenica di Pentecoste, i cavalieri attraversano il paese in costume tradizionale cantando: il vincitore riceve la corona e può baciare la Madonna di pietra.

Patrimonio culturale dell’UNESCO

"Liebstattsonntag" a Gmunden al lago Traunsee

A Gmunden, la 4ª domenica di Quaresima, sfilate in costume, cuori di pan di zenzero e visitatori celebrano tradizione e affetto.

Patrimonio culturale dell'UNESCO

Gauderfest a Zell am Ziller

Artigianato, formaggio, speck e birra: il primo weekend di maggio, l’antica festa unisce da secoli gusto, mercato e gare di lotta tradizionale.

Patrimonio culturale dell'UNESCO
Vivere le feste tradizionali estive in Austria

Solstizio d’estate nella Wachau

Le radici delle celebrazioni del solstizio d’estate risalgono a epoche precristiane, quando si credeva che le fiamme allontanassero il male. Ancora oggi, lungo le rive del Danubio, intorno al 21 giugno, si costruiscono enormi falò, si segnano i vigneti con torce, si illuminano i castelli e si fanno scivolare luci galleggianti sul fiume. I fuochi vengono accesi al calar della notte. Questa festa tradizionale si ammira al meglio dalla Wachaubahn e dai battelli sul Danubio. Il culmine delle celebrazioni: i fuochi d’artificio.

Nei Heurigen, nelle locande e nei ristoranti della regione spesso si servono menù speciali per il solstizio, con cucina regionale e vini di fama mondiale – una festa che unisce tradizione e piacere.

Solstizio d’estate nella Wachau

Festa di compleanno per l’Imperatore

Ogni anno intorno al 18 agosto a Bad Ischl si celebra il compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe I con visite guidate “imperiali”.

Giornate dell’Imperatore Bad Ischl

Sfilate di Sansone

Nel Lungau, i scapoli portano un gigante alto 6,5 metri e del peso di 80 kg attraverso il paese, accompagnati da nani, bande musicali e costumi colorati.

Patrimonio culturale dell'UNESCO

Montagne in fiamme

Intorno al 21 giugno, sulle cime di Tirolo e Salisburgo ardono fuochi artistici, una tradizione per rafforzare il sole e allontanare il male.

Patrimonio culturale dell'UNESCO
Tradizioni austriache: feste in autunno

Transumanze in Austria

Ogni anno, in Austria, contadini, pastori e casari conducono il bestiame in primavera dalla valle all’alpeggio. In montagna, mucche, pecore, capre e cavalli trovano pascoli ricchi e erbe di alta qualità. Anche la natura beneficia delle visite estive degli animali: l’allevamento alpino contribuisce in modo significativo alla cura del paesaggio culturale, evitando che si incolti.

Da inizio settembre a metà ottobre il bestiame viene riportato in valle: il tradizionale rientro dall’alpeggio è una festa folkloristica colorata. Gli animali portano copricapi artistici fatti di rami di abete, fiori e nastri colorati. Le campane delle mucche, che secondo la tradizione allontanano anche i demoni, si sentono già da lontano nel villaggio, dove locali e visitatori attendono l’arrivo degli animali.

Transumanze in Austria

Festa del ringraziamento per il raccolto

In autunno, corone del raccolto sfilano tra bambini e bande musicali, mentre frutta, verdura e cereali vengono benedetti: la tradizione prende vita.

Festa del ringraziamento

Rupertikirtag

Intorno al 24 settembre, Salisburgo celebra il suo patrono: per cinque giorni il centro storico si anima di musica, artigianato, specialità e tradizioni viventi.

Rupertikirtag

Kathrein-Tag

Il 25 novembre, danze popolari festive chiudono la stagione: valzer, polka e musiche in costume segnano il passaggio dalle tradizioni autunnali all’Avvento.

Kathrein-Tag

Leopoldi

Intorno al 15 novembre, Vienna e Bassa Austria celebrano il patrono con processioni, fiere, tradizioni e la famosa discesa delle botti a Klosterneuburg.

Leopoldi
Feste invernali in Austria: dai Krampus al Carnevale

Carnevale e tradizioni del Carnevale

Il periodo dell’Avvento porta luce ai giorni invernali con mercatini di Natale decorati, vin brulé, artigianato e musica che preparano al Natale. I fuochi d’artificio di Capodanno e le tradizioni di fine anno segnano il passaggio al nuovo anno, seguiti dalle misteriose “Rauhnächte” con sfilate in maschera e riti mistici.

Dopo inizia il Carnevale: in Austria inizia tradizionalmente l’11 novembre alle 11:11 e termina con il martedì grasso. Sfilate e festeggiamenti carnevaleschi sono tra le più colorate feste tradizionali del Paese. Costumi sontuosi e maschere artistiche rappresentano il conflitto simbolico tra bene e male. Il Carnevale significa anche festa, musica e gioia di vivere. In molte località, bande musicali, danze e tradizioni regionali accompagnano le celebrazioni. Ogni regione ha rituali propri, dal chiassoso giro di maschere alle tradizioni più sobrie. Così il Carnevale si presenta come un patrimonio culturale vivo, che unisce le generazioni e coinvolge i visitatori.

Un momento clou sono i balli viennesi: il loro fascino unico e l’atmosfera elegante li rendono indimenticabili. E non mancano i dolci tipici, come i krapfen, simbolo della stagione. Tra sfilate, fiere e eventi, fino al mercoledì delle Ceneri regna un’atmosfera festosa.

Fetzenzug a Ebensee

Il lunedì di Carnevale, i “Fetzen” si vestono con abiti femminili vecchi, a cui sono cuciti stracci. Indossano un cappello di stracci e una maschera di legno.

Fetzenfasching

Sfilata degli "Trommelweiber" a Bad Aussee

Si tratta di uomini vestiti con abiti femminili di epoche passate, che con tamburi e trombe vogliono scacciare l’inverno dal paese.

Carnevale all'Ausseerland

Sfilata "Flinserlumzug" a Aussee

I Flinserl sono le figure primaverili del Carnevale di Aussee. Vestiti con abiti meravigliosi, distribuiscono dolci ai bambini il martedì di Carnevale.

Carnevale nell'Ausseerland

Sfilata dei Perchten del Pongau

Ogni quattro anni si svolge la sfilata delle Schönperchten con i loro raffinati copricapi e delle Schiachperchten con le loro spaventose maschere.

Sfilata dei Perchten del Pongau

Schnabelperchten del Valle Raurisertal

La vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio, essi passano silenziosi di casa in casa, cercando polvere e sporco. Chi ha la casa pulita non ha nulla da temere.

Schnabelperchten di Rauris

Krampus nel Valle Kleinwalsertal

La vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio, essi passano silenziosi di casa in casa, cercando polvere e sporco. Chi ha la casa pulita non ha nulla da temere.

Bärbele Krampustreiben

Fuochi rituali nel Montafon

Con il rogo della strega dei Funken e l’agitare delle torce in montagna e in valle, si allontanano i demoni dell’inverno.

"Funkenfeuer"

Balli viennesi

Notti di ballo sfavillanti: ballare in ambienti imperiali, godersi sale sontuose e scoprire specialità culinarie – un momento clou del Carnevale.

Balli viennesi
Sostenibilità socio-culturale

Perché le tradizioni e le usanze sono sostenibili?

La cura delle tradizioni e degli usi in Austria è strettamente legata alla sostenibilità. Tradizioni come il rientro del bestiame dagli alpeggi, le feste popolari e l’artigianato locale dimostrano un profondo rispetto per la natura e le risorse. Queste usanze promuovono comprensione e apprezzamento per la flora e la fauna locali, oltre alla consapevolezza ambientale.

Le tradizioni rafforzano anche la sostenibilità sociale: feste tradizionali come l’innalzamento dell’albero di maggio, le feste pasquali o quelle natalizie rafforzano il senso di comunità e l’impegno condiviso per la cura del territorio. Anche il Patrimonio culturale immateriale onora rituali, usanze e abilità artigianali tramandati di generazione in generazione. Chi partecipa come ospite a queste tradizioni si immerge nella cultura austriaca – rafforzando così anche l’identità locale.

Patrimonio culturale dell'UNESCO
Con il treno alle feste tradizionali
Arrivando comodamente in treno, sul posto ci si sposta facilmente verso l’hotel e le mete escursionistiche grazie a soluzioni di mobilità intelligenti. Sollievo fin dall’inizio per persone e ambiente.

Feste folkloristiche che rendono viva l’Austria

Gli eventi tradizionali austriaci sono colorati, festosi e pieni di gioia di vivere. Qui tradizione, musica e gastronomia creano momenti indimenticabili.

"Villacher Fasching"

Il sabato di carnevale è il momento culminante della stagione carnevalesca di Villach. Ogni anno partecipano alla sfilata circa 150 gruppi e più di 3.000 folli.

"Villacher Kirchtag"

La più grande festa tradizionale austriaca anima il centro storico di Villach. Clou: la sfilata in costume del sabato con gruppi folkloristici e bande.

Festa del formaggio nel valle Gailtal

Tradizione e gusto si uniscono a settembre in Val Gail per la Festa del formaggio: degustazioni, specialità regionali e l’elezione della regina del formaggio.

"Pielachtaler Dirndlkirtag"

A settembre vi aspettano specialità al corniolo, musica dal vivo e l’incoronazione della nuova regina del corniolo.

Festa "Alles Marille"

A luglio il centro di Krems si anima con un ricco programma di gastronomia, tradizioni, cultura popolare e attrazioni.

Corpus Domini: processione sul lago a Hallstatt

La processione sul lago si svolge a giugno su innumerevoli barche decorate con fiori e ghirlande. È possibile partecipare a bordo di una delle imbarcazioni turistiche.

Autunno contadino di Salisburgo

Tradizione, usanze, antichi mestieri e gastronomia rivivono da settembre a ottobre. Nel 2025 l’evento festeggia il suo 30° anniversario.

La lunga notte degli alpeggi

Escursioni fino al crepuscolo: a settembre, sulle malghe vi attendono musica, specialità locali, artigianato e tradizioni da vivere insieme.

"Aufsteirern"

In un fine settimana di settembre a Graz la cultura stiriana è protagonista, animando le vie con tradizioni, canti, danze, musica e convivialità.

FAQ

Ogni anno in autunno è tempo di transumanza: da inizio settembre a metà ottobre mucche, pecore e capre, decorate e accompagnate da contadine e contadini, ritornano nelle valli. I coloratissimi cortei sono tra le più belle feste tradizionali austriache e rappresentano una vivida espressione della tradizione.

Transumanze in Austria

Intorno al 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, montagne, castelli e valli fluviali si illuminano di fuoco. Particolarmente suggestivo è lo spettacolo nel Salzkammergut, in Tirolo e nella Wachau, dove intere catene montuose brillano, creando un’esperienza unica tra natura, tradizione e usanze vissute.

Il Carnevale inizia ufficialmente l’11 novembre e termina il martedì grasso, di solito a febbraio. I momenti clou sono le sfilate colorate e le tradizionali feste dei folletti, ad esempio a Villach o nel Salzkammergut. A Vienna la stagione è caratterizzata dai numerosi balli. Il Carnevale unisce così folklore sfrenato, tradizione vissuta e un tratto del tipico spirito austriaco.

Le sfilate dei Krampus sono un’antica tradizione austriaca e si svolgono nel periodo dell’Avvento, intorno al 5 e 6 dicembre. Il Krampus, con maschere spaventose, campanacci e sonagli, percorre le strade accompagnando San Nicola. Questa festa tradizionale simboleggia la cacciata degli spiriti maligni, unendo tradizione, mistero e atmosfera invernale.

