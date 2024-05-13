Feste invernali in Austria: dai Krampus al Carnevale Carnevale e tradizioni del Carnevale

Il periodo dell’Avvento porta luce ai giorni invernali con mercatini di Natale decorati, vin brulé, artigianato e musica che preparano al Natale. I fuochi d’artificio di Capodanno e le tradizioni di fine anno segnano il passaggio al nuovo anno, seguiti dalle misteriose “Rauhnächte” con sfilate in maschera e riti mistici.

Dopo inizia il Carnevale: in Austria inizia tradizionalmente l’11 novembre alle 11:11 e termina con il martedì grasso. Sfilate e festeggiamenti carnevaleschi sono tra le più colorate feste tradizionali del Paese. Costumi sontuosi e maschere artistiche rappresentano il conflitto simbolico tra bene e male. Il Carnevale significa anche festa, musica e gioia di vivere. In molte località, bande musicali, danze e tradizioni regionali accompagnano le celebrazioni. Ogni regione ha rituali propri, dal chiassoso giro di maschere alle tradizioni più sobrie. Così il Carnevale si presenta come un patrimonio culturale vivo, che unisce le generazioni e coinvolge i visitatori.

Un momento clou sono i balli viennesi: il loro fascino unico e l’atmosfera elegante li rendono indimenticabili. E non mancano i dolci tipici, come i krapfen, simbolo della stagione. Tra sfilate, fiere e eventi, fino al mercoledì delle Ceneri regna un’atmosfera festosa.