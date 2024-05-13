Le più belle feste tradizionali d’Austria
Quando in inverno i Krampus attraversano le strade, in primavera carri profumati di narcisi percorrono l’Ausseerland e in estate fuochi fiammeggianti illuminano le montagne, si mostra la tradizione austriaca nella sua varietà.
Queste usanze sono da secoli profondamente radicate e vengono curate con passione nella vita quotidiana. Già presto i bambini vengono inseriti in queste tradizioni e vivono quanto fortemente esse plasmino la comunità e l’identità.
Vale qui: la tradizione non è un museo, bensì cultura viva e percepibile a ogni angolo. Chi visita una festa, si immerge nel pieno dello svolgimento e sente l’autenticità, la gioia di vivere e l’orgoglio che caratterizzano l’Austria.
Le feste tradizionali più conosciute nell’arco dell’anno
Primavera
Usanze pasquali
Festa del Narciso
Estate
Fuochi del solstizio
Sfilate di Sansone
Montagne in fiamme
Giornate dell’Imperatore
Autunno
Transumanze
Feste del ringraziamento per il raccolto
Inverno
Corsa dei Krampus
Perchten
Carnevale
Balli
Festa del Narciso nella regione dell’Ausseerland,
Come un mare infinito di fiori bianchi: così appare l’Ausseerland in primavera, quando i narcisi stellati sono in piena fioritura. Alla Festa del Narciso, una delle feste tradizionali più conosciute in Austria, alla fine di maggio i fiori hanno il loro grande momento: circa 3.000 volontari, tra cui bambini e persino turisti, raccolgono i narcisi.
I partecipanti al corteo decorano con oltre 100.000 fiori le loro figure di filo alte metri, che costruiscono da mesi. Il corteo cittadino sfila nel centro del paese con circa 30 figure realizzate a mano con grande cura. Il profumo inebriante dei fiori raggiunge il naso dei visitatori e della giuria, che valuta le sculture floreali. A mezzogiorno bande musicali, associazioni folkloristiche e le autorità dei narcisi accompagnano il corteo fino al lago – una festa popolare tradizionale, profondamente radicata nelle usanze della regione.
"Kranzelreiten" a Weitensfeld
La domenica di Pentecoste, i cavalieri attraversano il paese in costume tradizionale cantando: il vincitore riceve la corona e può baciare la Madonna di pietra.
"Liebstattsonntag" a Gmunden al lago Traunsee
A Gmunden, la 4ª domenica di Quaresima, sfilate in costume, cuori di pan di zenzero e visitatori celebrano tradizione e affetto.
Gauderfest a Zell am Ziller
Artigianato, formaggio, speck e birra: il primo weekend di maggio, l’antica festa unisce da secoli gusto, mercato e gare di lotta tradizionale.
Solstizio d’estate nella Wachau
Le radici delle celebrazioni del solstizio d’estate risalgono a epoche precristiane, quando si credeva che le fiamme allontanassero il male. Ancora oggi, lungo le rive del Danubio, intorno al 21 giugno, si costruiscono enormi falò, si segnano i vigneti con torce, si illuminano i castelli e si fanno scivolare luci galleggianti sul fiume. I fuochi vengono accesi al calar della notte. Questa festa tradizionale si ammira al meglio dalla Wachaubahn e dai battelli sul Danubio. Il culmine delle celebrazioni: i fuochi d’artificio.
Nei Heurigen, nelle locande e nei ristoranti della regione spesso si servono menù speciali per il solstizio, con cucina regionale e vini di fama mondiale – una festa che unisce tradizione e piacere.
Festa di compleanno per l’Imperatore
Ogni anno intorno al 18 agosto a Bad Ischl si celebra il compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe I con visite guidate “imperiali”.
Sfilate di Sansone
Nel Lungau, i scapoli portano un gigante alto 6,5 metri e del peso di 80 kg attraverso il paese, accompagnati da nani, bande musicali e costumi colorati.
Transumanze in Austria
Ogni anno, in Austria, contadini, pastori e casari conducono il bestiame in primavera dalla valle all’alpeggio. In montagna, mucche, pecore, capre e cavalli trovano pascoli ricchi e erbe di alta qualità. Anche la natura beneficia delle visite estive degli animali: l’allevamento alpino contribuisce in modo significativo alla cura del paesaggio culturale, evitando che si incolti.
Da inizio settembre a metà ottobre il bestiame viene riportato in valle: il tradizionale rientro dall’alpeggio è una festa folkloristica colorata. Gli animali portano copricapi artistici fatti di rami di abete, fiori e nastri colorati. Le campane delle mucche, che secondo la tradizione allontanano anche i demoni, si sentono già da lontano nel villaggio, dove locali e visitatori attendono l’arrivo degli animali.
Festa del ringraziamento per il raccolto
In autunno, corone del raccolto sfilano tra bambini e bande musicali, mentre frutta, verdura e cereali vengono benedetti: la tradizione prende vita.
Rupertikirtag
Intorno al 24 settembre, Salisburgo celebra il suo patrono: per cinque giorni il centro storico si anima di musica, artigianato, specialità e tradizioni viventi.
Kathrein-Tag
Il 25 novembre, danze popolari festive chiudono la stagione: valzer, polka e musiche in costume segnano il passaggio dalle tradizioni autunnali all’Avvento.
Carnevale e tradizioni del Carnevale
Il periodo dell’Avvento porta luce ai giorni invernali con mercatini di Natale decorati, vin brulé, artigianato e musica che preparano al Natale. I fuochi d’artificio di Capodanno e le tradizioni di fine anno segnano il passaggio al nuovo anno, seguiti dalle misteriose “Rauhnächte” con sfilate in maschera e riti mistici.
Dopo inizia il Carnevale: in Austria inizia tradizionalmente l’11 novembre alle 11:11 e termina con il martedì grasso. Sfilate e festeggiamenti carnevaleschi sono tra le più colorate feste tradizionali del Paese. Costumi sontuosi e maschere artistiche rappresentano il conflitto simbolico tra bene e male. Il Carnevale significa anche festa, musica e gioia di vivere. In molte località, bande musicali, danze e tradizioni regionali accompagnano le celebrazioni. Ogni regione ha rituali propri, dal chiassoso giro di maschere alle tradizioni più sobrie. Così il Carnevale si presenta come un patrimonio culturale vivo, che unisce le generazioni e coinvolge i visitatori.
Un momento clou sono i balli viennesi: il loro fascino unico e l’atmosfera elegante li rendono indimenticabili. E non mancano i dolci tipici, come i krapfen, simbolo della stagione. Tra sfilate, fiere e eventi, fino al mercoledì delle Ceneri regna un’atmosfera festosa.
Fetzenzug a Ebensee
Il lunedì di Carnevale, i “Fetzen” si vestono con abiti femminili vecchi, a cui sono cuciti stracci. Indossano un cappello di stracci e una maschera di legno.
Sfilata degli "Trommelweiber" a Bad Aussee
Si tratta di uomini vestiti con abiti femminili di epoche passate, che con tamburi e trombe vogliono scacciare l’inverno dal paese.
Sfilata "Flinserlumzug" a Aussee
I Flinserl sono le figure primaverili del Carnevale di Aussee. Vestiti con abiti meravigliosi, distribuiscono dolci ai bambini il martedì di Carnevale.
Sfilata dei Perchten del Pongau
Ogni quattro anni si svolge la sfilata delle Schönperchten con i loro raffinati copricapi e delle Schiachperchten con le loro spaventose maschere.
Schnabelperchten del Valle Raurisertal
La vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio, essi passano silenziosi di casa in casa, cercando polvere e sporco. Chi ha la casa pulita non ha nulla da temere.
Krampus nel Valle Kleinwalsertal
La vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio, essi passano silenziosi di casa in casa, cercando polvere e sporco. Chi ha la casa pulita non ha nulla da temere.
Fuochi rituali nel Montafon
Con il rogo della strega dei Funken e l’agitare delle torce in montagna e in valle, si allontanano i demoni dell’inverno.
Balli viennesi
Notti di ballo sfavillanti: ballare in ambienti imperiali, godersi sale sontuose e scoprire specialità culinarie – un momento clou del Carnevale.
Perché le tradizioni e le usanze sono sostenibili?
La cura delle tradizioni e degli usi in Austria è strettamente legata alla sostenibilità. Tradizioni come il rientro del bestiame dagli alpeggi, le feste popolari e l’artigianato locale dimostrano un profondo rispetto per la natura e le risorse. Queste usanze promuovono comprensione e apprezzamento per la flora e la fauna locali, oltre alla consapevolezza ambientale.
Le tradizioni rafforzano anche la sostenibilità sociale: feste tradizionali come l’innalzamento dell’albero di maggio, le feste pasquali o quelle natalizie rafforzano il senso di comunità e l’impegno condiviso per la cura del territorio. Anche il Patrimonio culturale immateriale onora rituali, usanze e abilità artigianali tramandati di generazione in generazione. Chi partecipa come ospite a queste tradizioni si immerge nella cultura austriaca – rafforzando così anche l’identità locale.
Feste folkloristiche che rendono viva l’Austria
"Villacher Fasching"
Il sabato di carnevale è il momento culminante della stagione carnevalesca di Villach. Ogni anno partecipano alla sfilata circa 150 gruppi e più di 3.000 folli.
"Villacher Kirchtag"
La più grande festa tradizionale austriaca anima il centro storico di Villach. Clou: la sfilata in costume del sabato con gruppi folkloristici e bande.
Festa del formaggio nel valle Gailtal
Tradizione e gusto si uniscono a settembre in Val Gail per la Festa del formaggio: degustazioni, specialità regionali e l’elezione della regina del formaggio.
"Pielachtaler Dirndlkirtag"
A settembre vi aspettano specialità al corniolo, musica dal vivo e l’incoronazione della nuova regina del corniolo.
Festa "Alles Marille"
A luglio il centro di Krems si anima con un ricco programma di gastronomia, tradizioni, cultura popolare e attrazioni.
Corpus Domini: processione sul lago a Hallstatt
La processione sul lago si svolge a giugno su innumerevoli barche decorate con fiori e ghirlande. È possibile partecipare a bordo di una delle imbarcazioni turistiche.
Autunno contadino di Salisburgo
Tradizione, usanze, antichi mestieri e gastronomia rivivono da settembre a ottobre. Nel 2025 l’evento festeggia il suo 30° anniversario.
La lunga notte degli alpeggi
Escursioni fino al crepuscolo: a settembre, sulle malghe vi attendono musica, specialità locali, artigianato e tradizioni da vivere insieme.