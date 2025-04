Cosa vedere nel Burgenland

Vivere in un Kellerstöckl

Circa 40 Kellerstöckl sono disponibili per il pernottamento nelle regioni vinicole del Burgenland meridionale. In Austria, il termine “Kellerstöckl” si riferisce a torchi, case vinicole e altri edifici utilizzati per scopi agricoli. Questi sono stati amorevolmente rivitalizzati e ora vengono affittati come alloggi.

I Kellerstöckl erano solitamente costruiti su un pendio sopra una cantina scavata in profondità nella montagna. In passato venivano utilizzati come deposito di attrezzature e come sala ricreativa per i lavoratori del vigneto. Il nome deriva dalla cantina. In genere, sopra la cantina veniva costruito un semplice piano con legno e pietre trovate sul posto. Il Kellerstöckl aveva una sola stanza e veniva utilizzato anche per dormire quando il lavoro in vigna o in cantina si prolungava. Il cibo veniva essiccato e conservato sotto il tetto.