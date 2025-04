Festival nei castelli in Austria

10. – 21.09.2025 Herbstgold Festival, Burgenland

Già nel XVIII secolo, l'inconfondibile atmosfera del castello barocco dei principi Esterházy e il suo splendido parco furono fonte di ispirazione per Joseph Haydn. Il celebre compositore ricoprì il ruolo di musicista di corte, maestro di cappella e compositore presso la corte principesca di Eisenstadt dal 1761 al 1803. Ancora oggi, l'Herbstgold-Festival rende omaggio a questa eredità straordinaria, portando la musica proprio nella sala in cui le opere di Haydn risuonarono per la prima volta.

Il festival propone un repertorio variegato che spazia dalla grande musica classica, con opere e concerti orchestrali, a coinvolgenti serate jazz, fino ai ritmi travolgenti della musica balcanica e della world music.