Stiria La quercia più antica d'Europa

1.000 anni di età e ancora in piedi: la quercia più antica d'Europa si trova nella piccola Città termale di Bad Blumau in Stiria. Qui è anche affettuosamente conosciuta come "Oachn". Il suo nome non è casuale, poiché il suo tronco ha una circonferenza di 8,75 metri. Non si può abbracciare da soli, ci vogliono altri tre amici per farlo.

Gli alberi danno sicuramente molta forza a noi umani. E con un'altezza di 30 metri e un diametro della chioma di ben 50 metri, il fattore benessere di questo albero è certamente notevole.

La quercia deve certamente la sua forma nodosa alla sua età, ma anche un altro fenomeno può avere un effetto in questo caso: in prossimità dei raggi terrestri, gli alberi si torcono per avvicinarsi ai raggi da un lato e per allontanarsi dall'altro.