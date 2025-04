Tour dell'Austria: gli 11 luoghi segreti più belli

Un castello di caccia nei dintorni di Vienna Castello Laxenburg

Un meraviglioso castello di caccia, un luogo magnifico per rilassarsi e riposarsi: non lontano da Vienna, in mezzo a prati e boschi estesi, si trova il castello di Laxenburg . Costruito come castello medievale circondato dall'acqua, i sovrani della dinastia degli Asburgo amavano ritirarsi qui. Anche l'imperatrice Maria Teresa amava soggiornare a Laxenburg, nella Bassa Austria. Il maestoso parco del castello, con i suoi nodosi alberi secolari, è uno dei giardini paesaggistici più importanti d'Europa. Notevole anche l'enorme laghetto del castello, dove in inverno, quando le temperature sono sotto lo zero, si divertono i pattinatori.