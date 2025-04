Contanti

Sono in circolazione le seguenti banconote e monete in euro:

Banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro

Monete da 1 e 2 euro e monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi.

I mezzi di pagamento nazionali ed esteri possono essere importati ed esportati in quantità illimitate. Tuttavia, i viaggiatori con 10.000 euro o più in contanti sono tenuti a registrarsi.

È consigliabile portare con sé solo importi minori in caso di furto. Per poter pagare i piccoli acquisti, è consigliabile avere sempre con sé del contante in Austria. È inoltre consigliabile pianificare in anticipo le spese, poiché cambiare troppi contanti può essere costoso e non è sempre possibile (monete).