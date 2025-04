Tutto ciò che devi sapere sulla telefonia mobile in vacanza

Grazie al regolamento sul roaming dell'UE, puoi utilizzare il tuo traffico dati, i messaggi di testo e i minuti in Austria senza pagare costi aggiuntivi. Se non hai una tariffa di telefonia mobile, ti verrà addebitato lo stesso prezzo del tuo paese in Austria.

In casi eccezionali, gli operatori di telefonia mobile possono addebitare costi aggiuntivi; il contratto deve fornire informazioni in merito.

In molti luoghi dell'Austria sono disponibili anche hotspot WIFI gratuiti.

Per domande sulla tua linea telefonica fissa, contatta Telekom Austria.