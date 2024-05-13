La cucina della Bassa Austria è varia come la regione stessa: Albicocche, vino e papaveri crescono tra il Danubio, le foreste e i vigneti.

Chi risale la Danubio in barca o lungo il percorso ciclabile resta a bocca aperta, almeno nella Wachau: spiagge bianche, frutteti, vigneti, paesi idilliaci e boschi con castelli e abbazie a perdita d’occhio. Nella Wachau si apprezza il sapore delle albicocche, lavorate poi in manifatture, ristoranti e osterie. Nel Waldviertel si percepiscono profumi di erbe, spezie e oli, mentre i campi di papaveri rossi spiccano sul verde scuro dei boschi e degli stagni di carpe. Weinviertel e Mostviertel portano già nel nome i prodotti tipici: il most viene prodotto con le pere e gli agricoltori sono particolarmente orgogliosi delle cornioli, chiamati affettuosamente “Dirndln”. In questa terra fertile si vive e si gusta appieno: lasciarsi trasportare, fermarsi in osterie e cantine, partecipare alla vita sociale durante pranzi tra i vigneti o alle feste nelle vie delle cantine.