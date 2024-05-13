Marion Ebner-Ebenauer with bottle of wine
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Cucina nella Bassa Austria
Vivere la cultura delle osterie: tra Danubio, boschi, vigneti e Alpi

La cucina della Bassa Austria è varia come la regione stessa: Albicocche, vino e papaveri crescono tra il Danubio, le foreste e i vigneti.

Chi risale la Danubio in barca o lungo il percorso ciclabile resta a bocca aperta, almeno nella Wachau: spiagge bianche, frutteti, vigneti, paesi idilliaci e boschi con castelli e abbazie a perdita d’occhio.

Nella Wachau si apprezza il sapore delle albicocche, lavorate poi in manifatture, ristoranti e osterie. Nel Waldviertel si percepiscono profumi di erbe, spezie e oli, mentre i campi di papaveri rossi spiccano sul verde scuro dei boschi e degli stagni di carpe. Weinviertel e Mostviertel portano già nel nome i prodotti tipici: il most viene prodotto con le pere e gli agricoltori sono particolarmente orgogliosi delle cornioli, chiamati affettuosamente “Dirndln”. In questa terra fertile si vive e si gusta appieno: lasciarsi trasportare, fermarsi in osterie e cantine, partecipare alla vita sociale durante pranzi tra i vigneti o alle feste nelle vie delle cantine.

Suggerimenti gastronomici nella Bassa Austria

Valle Wachau: gusto al massimo livello

Waldviertel: specialità locali

Weinviertel: highlights culinari

Mostviertel: Gustare piatti raffinati e genuini

Wienerwald: gusto sotto molteplici sfaccettature

Alpi Viennesi: aria di montagna, gioia di vivere nel gusto

Esperienze gastronomiche in Bassa Austria

Regione vinicola della Bassa Austria

Scoprite, nelle regioni vinicole, romantiche vie delle cantine e una cultura del vino millenaria.

Regione vinicola

Soggiornare tra i vigneti

Vacanza dal vignaiolo – elegante tra i vigneti, in un cortile barocco di raccolta o con vista sulla romantica via delle cantine.

Vacanza nella cantina agrituristica

Viaggi gastronomici

Scoprite, lungo percorsi selezionati, i sapori della cucina locale – dal tradizionale al cosmopolita, sempre sorprendenti e originali.

Viaggi gastronomici

Moststraße nel Mostviertel

Lungo la Strada del Most, osterie e “Mostheurige” vi invitano a gustare piatti tradizionali insieme al most di pere (succo di pera fermentato).

Moststraße

Brunch in baita nel Mostviertel

Dopo le prime discese mattutine, gustate il brunch in baita – all’interno accanto al fuoco o all’esterno con vista sulle montagne innevate.

Sci mattutino con brunch in baita

Kellergassen nel Weinviertel

Nelle vie delle cantine del Weinviertel il vino riposa profondamente sottoterra e attende di essere degustato nei “Heurigen”, durante i pasti nel Weinviertel.

Kellergassen

Corso di cucina nel Waldviertel

La preparazione di un’aringa biologica del Waldviertel riesce al meglio dopo aver osservato gli chef professionisti al lavoro.

Corso di cucina nel Waldviertel

Tour gastronomico in auto d’epoca nel Wienerwald

In elegante autobus d’epoca visitate cantine e locali selezionati e scoprite il variegato mondo del vino e del gusto della Foresta Viennese.

Tour gastronomico in auto d'epoca

Tour gastronomici nelle Alpi di Vienna

Dopo un’escursione a piedi o in bici, tutto ha un sapore migliore. Qui scoprirete dove movimento e gusto si incontrano, con highlights culinari inclusi.

Tour gastronomici
Godete della convivialità!

Cultura delle osterie nella Bassa Austria

Tutte le strade portano all’osteria – dove la vita profuma, ride e sa di buono. Lungo il Danubio, tra vigneti e villaggi, invitano cartelli verdi e ovali con la promessa di autentica cultura delle osterie. Qui i gestori raccontano storie al tavolo comune e nell’aria si percepiscono profumi di patate, arrosti ed erbe fresche.

In bici o in barca raggiungerete eleganti locande di campagna – con vini pregiati, morbidi knödel alle albicocche e sorrisi cordiali. A luglio, quando il papavero grigio del Waldviertel fiorisce in rosa, bianco e viola, il paesaggio diventa esso stesso una festa. Nel Weinviertel i sentieri attraversano i vigneti, nel Mostviertel i peri fioriscono attorno agli antichi cortili quadrati. E nel Wienerwald o nelle Alpi di Vienna, sperimenterete cosa significa gusto: arrivare, sostare, assaporare – e sentire il sapore della vita.

Cultura delle osterieSoggiorno in osteria

Osterie per momenti di gusto locale

Kirchenwirt, valle Wachau

I locandieri Manuela e Christian Wildeis servono cucina della Wachau al Kirchenwirt di Weißenkirchen.

Hote-Ristorante Kirchenwirt

Landgasthaus Essl, valle Wachau

Sulla riva destra del Danubio a Rührsdorf, Philipp Essl prepara cucina creativa stagionale con classici dell’osteria rivisitati in chiave moderna.

Landgasthaus Essl

Mohnwirt, Waldviertel

Voglia di antipasto, piatto principale e dessert con il papavero? Al Mohnwirt di Sallingsberg tutto ruota intorno al papavero grigio.

Mohnwirt Neuwiesinger

Gasthof zum Goldenen Löwen, Waldviertel

Il Goldene Löwe a Maria Taferl unisce da quattro generazioni tradizione e modernità: boutique hotel, osteria, casa di ristoro e spazio libero.

Gasthof zum Goldenen Löwen

Gasthaus Zum Grünen Baum, Weinviertel

Nella locanda Zum Grünen Baum a Zistersdorf, Angelika e Georg Kruder servono selvaggina della propria caccia.

Gasthaus Zum Grünen Baum

Gasthaus Weiler, Weinviertel

Laa an der Thaya: nella locanda Weiler, Martin Weiler serve classici tradizionali con ingredienti locali – dal maiale allevato su paglia ai krapfen al nougat.

Gasthaus Weiler

Gasthof Zur Donaubrücke, Mostviertel

Dove scorre il Danubio, Hermann Froschauer del Gasthof zur Donaubrücke ad Ardagger Markt unisce tradizione e modernità in raffinati momenti di gusto.

Gasthof Zur Donaubrücke

Gasthof Zur Post, Mostviertel

Regionale, amorevole, autentica: nella locanda Gasthof zur Post nella valle di Texing, Petra Haselsteiner serve piatti raffinati dal proprio orto e dalla regione.

Gasthof Zur Post

Klostergasthof Heiligenkreuz, Wienerwald

Nel Klostergasthof Heiligenkreuz, la tradizione viva incontra la varietà culinaria: cucina casalinga, proposte creative e ospitalità con vista sull’abbazia.

Klostergasthof Heiligenkreuz

Wirtshaus Grüner Baum, Alpi Viennesi

Nel Grüner Baum a Kirchberg am Wechsel, la passione per la caccia incontra l’arte culinaria – specialità di selvaggina, storia dal 1650 e autentica cultura dell’osteria.

Wirtshaus Grüner Baum

Preziosi come l’oro: prodotti della Bassa Austria

Albicocca della Wachau

Sapore squisito di varietà antiche – così speciale da ricevere una denominazione di origine protetta.

Albicocca della Wachau

Papavero del Waldviertel

Il papavero, macinato o spremuto per olio, dona ai piatti un aroma delicato e nocciolato. Che sia nello strudel, negli gnocchi o sulla pasta, la sua varietà conquista.

Papavero del Waldviertel

Carpa del Waldviertel

Cresciuta lentamente nelle acque limpide degli stagni, allevata e lavorata secondo rigidi criteri – qualità fin dal Medioevo.

Carpa del Waldviertel

Weinviertel DAC Grüner Veltliner

Notevole che un terzo del vino austriaco venga prodotto in questa regione da 14.000 viticoltori.

Weinviertel DAC Grüner Veltliner

Pera da sidro del Mostviertel

Con creatività, tecnica e passione, le donne del Mostviertel trasformano i loro frutti in sidro, succhi, distillati e liquori.

Pera da sidro del Mostviertel

Dirndl del valle Pielachtal

Le cornioli rossi – le donne del Mostviertel li chiamano “Dirndln” – vengono trasformati in distillati pregiati, succhi, marmellate e chutney.

Dirndl del valle Pielachtal
#eatAUT

Vivete gli originali della Bassa Austria!

Se fossi te: Una vignaiola e uno chef stellato scambiano i loro ruoli per un giorno. Cantina Ebner-Ebenauer: Marion Ebner-Ebenauer e suo marito Manfred producono a Poysdorf vini e spumanti eccellenti da viti antichissime – molto richiesti sia in patria che all’estero. I loro 38 vigneti vengono lavorati e vinificati per parcella. Come chef del ristorante Floh a Langenlebarn, a 30 chilometri da Vienna, lo chef stellato Josef Floh punta sul suo concetto “Radius 66” – tutti gli ingredienti provengono da un raggio massimo di 66 chilometri.

“Tatto delle papille” esprime la varietà culinaria della Bassa Austria. Cinque specialità selezionate rappresentano i cinque gusti, ognuna un capitolo di una storia ricca di aromi e sensualità.

I microgreens con sapore macro provenienti da coltivazioni locali offrono l’opportunità di consumare verdure fresche tutto l’anno. Tre microgreens biologici della Fattoria Bio Preitfellner vengono valorizzati dalla chef stellata Theresia Palmetzhofer.

Sensibilità del palato

Ricettte della Bassa Austria

Eventi gastronomici

FAQ

Tutte le strade della Bassa Austria portano ad un'osteria. Lungo il Danubio, nei vigneti o nei villaggi: A un certo punto, sulle case compariranno cartelli verdi e ovali con la scritta "Wirtshauskultur" (cultura della locanda). Tre sono gli elementi che caratterizzano una vera locanda: una padrona o un padrone di casa, un tavolo per i clienti abituali e l'aroma del buon cibo.

Wachau: Canederli all'albicocca e vini della Wachau

Waldviertel: carpa al forno, gnocchi di patate, tagliatelle ai semi di papavero e birra

Weinviertel: petto di cervo con zucca al forno, asparagi di Marchfeld e vino Grüner Veltliner

Mostviertel: arrosto di maiale con canederli e sidro di pere

Bosco Viennese: petto di fagiano con ripieno di castagne e vino rosso

Alpi Viennesi: specialità di maiale dello Schneebergland, sidro di mele

  • In primavera, la fioritura delle albicocche, il Wachau Gourmet Festival e la Primavera del vino invitano al piacere del gusto.

  • In estate, le cene nella Strada del Vino Weinviertel, le feste delle albicocche e delle cantine offrono momenti conviviali all’aperto.

  • In autunno, al centro dell’attenzione ci sono le vendemmie, le feste del ringraziamento e le feste del Sturm (vino novello).

  • In inverno, i mercatini di Avvento e di Natale invitano a gustare punch e vin brulé.

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