Cucina nella Bassa Austria
Vivere la cultura delle osterie: tra Danubio, boschi, vigneti e Alpi
Introduction
Chi risale la Danubio in barca o lungo il percorso ciclabile resta a bocca aperta, almeno nella Wachau: spiagge bianche, frutteti, vigneti, paesi idilliaci e boschi con castelli e abbazie a perdita d’occhio.
Nella Wachau si apprezza il sapore delle albicocche, lavorate poi in manifatture, ristoranti e osterie. Nel Waldviertel si percepiscono profumi di erbe, spezie e oli, mentre i campi di papaveri rossi spiccano sul verde scuro dei boschi e degli stagni di carpe. Weinviertel e Mostviertel portano già nel nome i prodotti tipici: il most viene prodotto con le pere e gli agricoltori sono particolarmente orgogliosi delle cornioli, chiamati affettuosamente “Dirndln”. In questa terra fertile si vive e si gusta appieno: lasciarsi trasportare, fermarsi in osterie e cantine, partecipare alla vita sociale durante pranzi tra i vigneti o alle feste nelle vie delle cantine.
Suggerimenti gastronomici nella Bassa Austria
Esperienze gastronomiche in Bassa Austria
Regione vinicola della Bassa Austria
Scoprite, nelle regioni vinicole, romantiche vie delle cantine e una cultura del vino millenaria.
Soggiornare tra i vigneti
Vacanza dal vignaiolo – elegante tra i vigneti, in un cortile barocco di raccolta o con vista sulla romantica via delle cantine.
Viaggi gastronomici
Scoprite, lungo percorsi selezionati, i sapori della cucina locale – dal tradizionale al cosmopolita, sempre sorprendenti e originali.
Moststraße nel Mostviertel
Lungo la Strada del Most, osterie e “Mostheurige” vi invitano a gustare piatti tradizionali insieme al most di pere (succo di pera fermentato).
Brunch in baita nel Mostviertel
Dopo le prime discese mattutine, gustate il brunch in baita – all’interno accanto al fuoco o all’esterno con vista sulle montagne innevate.
Kellergassen nel Weinviertel
Nelle vie delle cantine del Weinviertel il vino riposa profondamente sottoterra e attende di essere degustato nei “Heurigen”, durante i pasti nel Weinviertel.
Corso di cucina nel Waldviertel
La preparazione di un’aringa biologica del Waldviertel riesce al meglio dopo aver osservato gli chef professionisti al lavoro.
Tour gastronomico in auto d’epoca nel Wienerwald
In elegante autobus d’epoca visitate cantine e locali selezionati e scoprite il variegato mondo del vino e del gusto della Foresta Viennese.
Cultura delle osterie nella Bassa Austria
Tutte le strade portano all’osteria – dove la vita profuma, ride e sa di buono. Lungo il Danubio, tra vigneti e villaggi, invitano cartelli verdi e ovali con la promessa di autentica cultura delle osterie. Qui i gestori raccontano storie al tavolo comune e nell’aria si percepiscono profumi di patate, arrosti ed erbe fresche.
In bici o in barca raggiungerete eleganti locande di campagna – con vini pregiati, morbidi knödel alle albicocche e sorrisi cordiali. A luglio, quando il papavero grigio del Waldviertel fiorisce in rosa, bianco e viola, il paesaggio diventa esso stesso una festa. Nel Weinviertel i sentieri attraversano i vigneti, nel Mostviertel i peri fioriscono attorno agli antichi cortili quadrati. E nel Wienerwald o nelle Alpi di Vienna, sperimenterete cosa significa gusto: arrivare, sostare, assaporare – e sentire il sapore della vita.
Osterie per momenti di gusto locale
Kirchenwirt, valle Wachau
I locandieri Manuela e Christian Wildeis servono cucina della Wachau al Kirchenwirt di Weißenkirchen.
Landgasthaus Essl, valle Wachau
Sulla riva destra del Danubio a Rührsdorf, Philipp Essl prepara cucina creativa stagionale con classici dell’osteria rivisitati in chiave moderna.
Mohnwirt, Waldviertel
Voglia di antipasto, piatto principale e dessert con il papavero? Al Mohnwirt di Sallingsberg tutto ruota intorno al papavero grigio.
Gasthof zum Goldenen Löwen, Waldviertel
Il Goldene Löwe a Maria Taferl unisce da quattro generazioni tradizione e modernità: boutique hotel, osteria, casa di ristoro e spazio libero.
Gasthaus Zum Grünen Baum, Weinviertel
Nella locanda Zum Grünen Baum a Zistersdorf, Angelika e Georg Kruder servono selvaggina della propria caccia.
Gasthaus Weiler, Weinviertel
Laa an der Thaya: nella locanda Weiler, Martin Weiler serve classici tradizionali con ingredienti locali – dal maiale allevato su paglia ai krapfen al nougat.
Gasthof Zur Donaubrücke, Mostviertel
Dove scorre il Danubio, Hermann Froschauer del Gasthof zur Donaubrücke ad Ardagger Markt unisce tradizione e modernità in raffinati momenti di gusto.
Gasthof Zur Post, Mostviertel
Regionale, amorevole, autentica: nella locanda Gasthof zur Post nella valle di Texing, Petra Haselsteiner serve piatti raffinati dal proprio orto e dalla regione.
Klostergasthof Heiligenkreuz, Wienerwald
Nel Klostergasthof Heiligenkreuz, la tradizione viva incontra la varietà culinaria: cucina casalinga, proposte creative e ospitalità con vista sull’abbazia.
Preziosi come l’oro: prodotti della Bassa Austria
Albicocca della Wachau
Sapore squisito di varietà antiche – così speciale da ricevere una denominazione di origine protetta.
Papavero del Waldviertel
Il papavero, macinato o spremuto per olio, dona ai piatti un aroma delicato e nocciolato. Che sia nello strudel, negli gnocchi o sulla pasta, la sua varietà conquista.
Carpa del Waldviertel
Cresciuta lentamente nelle acque limpide degli stagni, allevata e lavorata secondo rigidi criteri – qualità fin dal Medioevo.
Weinviertel DAC Grüner Veltliner
Notevole che un terzo del vino austriaco venga prodotto in questa regione da 14.000 viticoltori.
Pera da sidro del Mostviertel
Con creatività, tecnica e passione, le donne del Mostviertel trasformano i loro frutti in sidro, succhi, distillati e liquori.
Vivete gli originali della Bassa Austria!
Se fossi te: Una vignaiola e uno chef stellato scambiano i loro ruoli per un giorno. Cantina Ebner-Ebenauer: Marion Ebner-Ebenauer e suo marito Manfred producono a Poysdorf vini e spumanti eccellenti da viti antichissime – molto richiesti sia in patria che all’estero. I loro 38 vigneti vengono lavorati e vinificati per parcella. Come chef del ristorante Floh a Langenlebarn, a 30 chilometri da Vienna, lo chef stellato Josef Floh punta sul suo concetto “Radius 66” – tutti gli ingredienti provengono da un raggio massimo di 66 chilometri.
“Tatto delle papille” esprime la varietà culinaria della Bassa Austria. Cinque specialità selezionate rappresentano i cinque gusti, ognuna un capitolo di una storia ricca di aromi e sensualità.
I microgreens con sapore macro provenienti da coltivazioni locali offrono l’opportunità di consumare verdure fresche tutto l’anno. Tre microgreens biologici della Fattoria Bio Preitfellner vengono valorizzati dalla chef stellata Theresia Palmetzhofer.