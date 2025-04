Miniere di sale in Austria

Tesori d'arte custoditi nella miniera di sale

Chiunque abbia visto il film The Monuments Men, con George Clooney, Bill Murray e Matt Damon, avrà già un'idea di questa affascinante storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti nascosero migliaia di tesori d’arte rubati nei tunnel della miniera di sale di Altaussee, un luogo remoto e suggestivo nel cuore delle Alpi austriache.

Oltre 6.500 capolavori, tra cui dipinti di inestimabile valore, sculture, armi storiche, intere biblioteche e persino pezzi unici come la celebre Pala di Gand, furono custoditi in queste profondità sotterranee. Ma mentre gli Alleati si avvicinavano nella primavera del 1945, Adolf Hitler diede un ordine scioccante: le gallerie dovevano essere distrutte, portando con sé i tesori artistici europei, pur di non lasciarli cadere in mani nemiche.

Fu grazie al coraggio e all’ingegno dei minatori di Altaussee che questo destino venne scongiurato. La loro eroica impresa è avvolta nel mistero, ma puoi scoprirla visitando la straordinaria mostra allestita proprio nella miniera di sale. Durante un'affascinante visita guidata, potrai immergerti nella storia, esplorare gli spettacolari mondi sotterranei e ammirare ricostruzioni uniche, come l’ologramma della Pala di Gand che sembra fluttuare nello spazio. Un’esperienza imperdibile, dove arte e storia si intrecciano in un luogo senza tempo.