테마파크와 놀이공원
신나는 놀이기구가 있는 유원지, 고대 유적지를 둘러볼 수 있도록 조성한 공원, 옛 마을의 생활을 재현한 테마파크, 알프스의 자연을 만끽할 수 있는 공원, 공룡과 과학을 모티브로 한 배움이 있는 테마파크 등 다양한 테마시설이 전국에 있습니다.
부르겐란트
공주, 해적, 성의 요정과 카우보이...... 부르겐란트의 테마파크는 모두가 변신할 수 있게 해줍니다. 오스트리아에서 가장 큰 어드벤처 파크인 패밀리파크도 이곳에 있습니다.
케른텐
케른텐의 레저 및 어드벤처 파크에서는 용과 싸우고, 산악 목초지에서 하이디를 만나고, 나만의 정원 난쟁이를 그려볼 수 있습니다. 작은 세계를 뜻하는 미니문두스에서는 단 몇 시간 만에 전 세계를 여행할 수 있습니다.
니더외스터라이히
니더외스터라이히의 다양한 레저 및 어드벤처 파크는 다양하고 교육적인 면도 갖추고 있습니다. 예를 들어 디노파크 후브호프에는 실물 크기의 선사 시대 모형이 있고, 카르눈툼은 실제 로마 시대 유적이고, 필라흐탈에서는 아이들이 보물찾기를 할 수 있습니다.
오버외스터라이히
오버외스터라이히의 테마파크와 어드벤처 파크에는 젊고 호기심 많은 탐험가들을 위한 즐길 거리가 가득합니다.
잘츠부르거란트
알프스 지역인 잘츠부르거란트의 레저 및 어드벤처 파크는 자연과 스포츠과 모험이 함께합니다. 독창적인 어트랙션은 남녀노소 모두에게 재미와 즐거움을 선사합니다.
슈타이어마르크
슈타이어마르크의 레저 및 모험 공원에는 흥미로운 이야기가 많이 있습니다. 슈티라식 파크에서는 멸종한 이유를 공룡에게 직접 들을 수 있고, 동화의 숲에서는 빨간 모자와 친구들이 모험을 떠나는 이야기를 들려줍니다.
티롤
티롤 알프스 산맥의 아름다운 배경에 자리 잡은 레저 및 어드벤처 파크는 특별한 엔터테인먼트를 제공합니다. 테마는 연구 캠프부터 마법과 요정의 세계까지 다양합니다.
비엔나
비엔나에는 레저 및 모험 공원이 오랜 전통을 가지고 있습니다. 원래는 합스부르크 황제의 사녕터였다가 1766년에 시민에게 개방된 프라터 공원(Vienna Prater)이 그 대표입니다.