테마파크와 놀이공원

케른텐

케른텐의 레저 및 어드벤처 파크에서는 용과 싸우고, 산악 목초지에서 하이디를 만나고, 나만의 정원 난쟁이를 그려볼 수 있습니다. 작은 세계를 뜻하는 미니문두스에서는 단 몇 시간 만에 전 세계를 여행할 수 있습니다.