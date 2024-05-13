잘츠부르거란트의 미식을 경험하세요!

소중한 순간을 모아 오감으로 음미하세요. 잘츠부르거란트에서는 소중한 전통과 현대적인 창의성이 만납니다.

특별하고 전통적인

이른 아침 맑은 바다에서 물고기가 잡히고, 최고의 셰프가 나무 새싹을 채취해 주방으로 가져오고, 빙하 모래에서 회향이 완벽하게 조리되는 순간, 여러분은 잘츠부르거란트의 레스토랑 테이블에 앉아 있을 것입니다.

잘츠부르거란트에서는 정통과 열정으로 요리가 이루어집니다. 전통에 뿌리를 두고 있지만 새로운 아이디어에 열려 있습니다. 창의적인 셰프들이 잘츠부르거란트에 뿌리를 둔 전통 요리에 새로운 변주를 가합니다.

알프스 산기슭의 호수, 고산 초원과 숲, 숨막히는 산악 풍경과 고산지대의 빙하 지역 사이에서 잘츠부르거란트의 요리사들은 이 지역의 풍요로운 자연을 잘 활용하는 방법을 잘 알고 있습니다. 알프스 버터, 산악 치즈, 신선한 건초 우유, 허브와 같은 질 좋은 재료와 약간의 창의성이 가미된 전통 레시피만 있으면 미식 메뉴를 만들 수 있다는 것을 보여 줍니다. 잘츠부르거란트의 최고의 셰프들은 최고의 지역 식재료를 능숙하게 조합하여 높은 기준을 세우고 있습니다.