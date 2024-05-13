잘츠부르거란트의 미식을 경험하세요!
현지의 전통을 맛보세요!
특별하고 전통적인
이른 아침 맑은 바다에서 물고기가 잡히고, 최고의 셰프가 나무 새싹을 채취해 주방으로 가져오고, 빙하 모래에서 회향이 완벽하게 조리되는 순간, 여러분은 잘츠부르거란트의 레스토랑 테이블에 앉아 있을 것입니다.
잘츠부르거란트에서는 정통과 열정으로 요리가 이루어집니다. 전통에 뿌리를 두고 있지만 새로운 아이디어에 열려 있습니다. 창의적인 셰프들이 잘츠부르거란트에 뿌리를 둔 전통 요리에 새로운 변주를 가합니다.
알프스 산기슭의 호수, 고산 초원과 숲, 숨막히는 산악 풍경과 고산지대의 빙하 지역 사이에서 잘츠부르거란트의 요리사들은 이 지역의 풍요로운 자연을 잘 활용하는 방법을 잘 알고 있습니다. 알프스 버터, 산악 치즈, 신선한 건초 우유, 허브와 같은 질 좋은 재료와 약간의 창의성이 가미된 전통 레시피만 있으면 미식 메뉴를 만들 수 있다는 것을 보여 줍니다. 잘츠부르거란트의 최고의 셰프들은 최고의 지역 식재료를 능숙하게 조합하여 높은 기준을 세우고 있습니다.
잘츠부르거란트의 미식가들이 즐겨 찾는 곳
잘츠부르거란트의 창의적인 최고의 셰프들
알프스 요리
"우리는 알프스 제품을 최우선으로 두고 현대적인 조리법과 요리 기술로 다듬습니다."라고 수상 경력이 있는 셰프 안드레아스 될러러가 새로운 알프스 요리의 스타일을 설명합니다. 산지 농장에서 생산된 치즈, 유청, 유기농 요거트가 놀라운 요리로 변신합니다. 담수 어류는 시기 샤타이너에게 공급되며, 그는 블룬타우 계곡의 가장 깨끗한 샘물에서 블룬타우 송어를 특별히 기릅니다. 또한, 사냥감, 소고기, 양고기, 야생 열매, 허브, 버섯 등 다양한 재료에 대한 실험도 진행됩니다. 안드레아스 될러러는 모범을 보여 많은 셰프들에게 영감을 주고 있습니다.