오스트리아 스키의 역사

몇 년 후, 하네스 슈나이더 와 토니 실로스 는 스키를 더욱 발전시켜 스템 턴과 스템 턴과 평행 턴. 이때부터 알파인 스키가 본격적으로 시작되었습니다. 하네스 슈나이더가 설립한 최초의 스키 학교를 시작으로 수많은 스키 학교가 설립되었습니다 생안톤 암 알베르크 에 설립되었습니다. 하네스 슈나이더의 가르침은 스키에 혁명을 일으켜 스키의 매력을 널리 알리고 전 세계적인 운동의 시작을 알렸습니다. 따라서 알베르크 지역은 "알파인 스키의 요람"이라는 별칭에 걸맞게 불립니다

오스트리아는 빠르게 새로운 알파인 스키 서킷이 되었습니다. "오스트리아의 스키 방식"은 다음과 같이 멀리까지 퍼졌습니다 일본과 미국까지, 오스트리아의 스키 강사들이 국경을 넘어 스키를 전파하면서 말입니다. 스키는 1950년대에 한 스포츠 교사인 스테판 쿠켄하우저가 "웨델" 기술을 개발했습니다. 이 기술을 통해 스키어들은 발을 가까이 붙인 채 짧고 우아한 턴을 하며 슬로프를 내려갈 수 있게 되었습니다. 하지만 지금은 모두 역사가 되었습니다: 오늘날 가장 널리 보급된 스키 기술은 스키 가장자리에서 큰 반경으로 회전하는 카빙입니다.