오스트리아 스키의 역사
스키의 초창기 시작은 매우 소박했지만 번거로운 이동 수단. 오늘날에는 가장 모험과 전통, 열정이 어우러진 가장 사랑받는 겨울 스포츠 중 하나가 되었습니다. 풍부한 알파인 유산을 보유한 오스트리아는 이러한 변화의 선두에 서서 우리가 알고 있는 스키의 세계를 형성해 왔습니다.
오스트리아 스키 학교 - 전 세계로 뻗어나간 스키 학교
스키 역사의 중심 인물은 다음과 같습니다 마티아스 즈다르스키오스트리아 출신으로 "알파인 스키의 아버지"로 불리는 인물입니다 20세기 초, 그는 가파른 산길을 최초로 나무 판자를 타고 가파른 산 경사면을 내려가면서최초의 활강 스키 기술을 공식화했습니다.
또한 오늘날 스키 바인딩의 선구자인 최초의 스틸 바인딩을 설계하여 가파른 산악 지형에서 스키를 탈 수 있게 했습니다. 그는 방향을 바꾸기 위해 긴 스틱을 사용했습니다. 얼마 지나지 않아 내리막길, 오르막길, 평지 지형을 가로지르는 최초의 스키 레이스가 열렸습니다.
몇 년 후, 하네스 슈나이더 와 토니 실로스 는 스키를 더욱 발전시켜 스템 턴과 스템 턴과 평행 턴. 이때부터 알파인 스키가 본격적으로 시작되었습니다. 하네스 슈나이더가 설립한 최초의 스키 학교를 시작으로 수많은 스키 학교가 설립되었습니다 생안톤 암 알베르크 에 설립되었습니다. 하네스 슈나이더의 가르침은 스키에 혁명을 일으켜 스키의 매력을 널리 알리고 전 세계적인 운동의 시작을 알렸습니다. 따라서 알베르크 지역은 "알파인 스키의 요람"이라는 별칭에 걸맞게 불립니다
오스트리아는 빠르게 새로운 알파인 스키 서킷이 되었습니다. "오스트리아의 스키 방식"은 다음과 같이 멀리까지 퍼졌습니다 일본과 미국까지, 오스트리아의 스키 강사들이 국경을 넘어 스키를 전파하면서 말입니다. 스키는 1950년대에 한 스포츠 교사인 스테판 쿠켄하우저가 "웨델" 기술을 개발했습니다. 이 기술을 통해 스키어들은 발을 가까이 붙인 채 짧고 우아한 턴을 하며 슬로프를 내려갈 수 있게 되었습니다. 하지만 지금은 모두 역사가 되었습니다: 오늘날 가장 널리 보급된 스키 기술은 스키 가장자리에서 큰 반경으로 회전하는 카빙입니다.
오스트리아 스키 강사 - 퀄리티의 상징
오스트리아 스키 학교와 그 기술은 다음과 같은 이유로 국제적인 존경을 받고 있습니다 오스트리아 스키 강사. 그들의 가르침은 수십 년 동안 수십 년 동안 품질의 상징. 유머와 매력, 침착함으로 스키를 가르치는 그들의 전문성과 재능은 프로 스키 선수와 방문객 모두에게 인기가 있습니다 프로 스키 레이서와 방문객 모두에게 인기가 있습니다.
작은 산골 마을에서 활기찬 겨울 스포츠 리조트까지
많은 국제적인 스키 슈퍼스타들은 원래 소박한 농업 산악 마을 출신입니다. 이 마을들은 이후 스키라는 스포츠와 함께 성장하고 발전해 왔습니다. 수십 년에 걸쳐 기차 연결이 확대되고, 최초의 케이블카가 건설되고, 스키 리프트와 숙박시설이 들어서면서 누구나 스키를 즐길 수 있도록 인프라와 필수 서비스가 개발되었습니다. 지역 커뮤니티에서는 스키 클럽을 설립하고 스키 대회를 개최하여 점점 더 많은 방문객을 유치했습니다. 천천히 그리고 꾸준히 알프스 마을은 오늘날의 인기 스키 여행지로 발전했습니다.
그럼에도 불구하고 원래의 매력을 유지하고 - 영어로도 알려진 그들의 Gemütlichkeit: 친구와 함께 휴식을 취하고, 따뜻하고 포근한 분위기 속에서 자신을 즐기며, 삶의 섬세한 것들을 감상하는 즐거움입니다.