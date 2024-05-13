Langs kloven en door diepgroene bossen - met alleen je eigen hartslag in je oren. Fietsen in Oostenrijk is een unieke beleving op deze trails.

Mountainbiken op de Oostenrijkse trails verbindt je met de natuur.

Het grind onder je banden, de geur van het bos, en de voldoening van het bedwingen van de berg maken de ervaring intens. Het navigeren over smalle paden, langs rotsen en door ravijnen, test je grenzen. Elke rit is een persoonlijk avontuur op de single trails van Oostenrijk.

Hier, aan de voet van de Alpen, wordt mountainbiken een unieke beleving. De goed onderhouden paden zijn niet alleen routes, maar ook verhalen van de natuur die je al fietsend kunt ontdekken. Mountainbiken in Oostenrijk is meer dan een hobby – het is een manier van leven.