Het reuzenrad: Een ster in de film

Het reuzenrad van Wenen heeft een unieke aanwezigheid in de filmwereld: in The Third Man is het de setting voor een iconische scène tussen Orson Welles en Joseph Cotten, waarin morele diepten en uitzichten op Wenen meesterlijk samengaan. In James Bond - The Living Daylights, Maken Bond en Kara Milovy een ritje in het reuzenrad. In Before Sunrise creëert het Riesenrad een romantische, tijdloze sfeer die het begin van een liefdesverhaal markeert.

Elk van deze films gebruikt de magische charme van het reuzenrad op zijn eigen manier, waardoor het een essentieel symbool wordt van de diversiteit van Wenen.