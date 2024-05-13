De Weense sneeuwbol
Het wereldberoemde souvenir van de Originele Weense Sneeuwbolfabriek.
Introduction
Schud ermee en zie hoe de sneeuw zachtjes neerdaalt over een betoverend winters tafereel. De originele Weense sneeuwbol is een stukje magie in glas – geen plastic, maar handgemaakt vakmanschap.
Deze iconische souvenirs komen uit hartje Wenen, waar de familie Perzy ze nog altijd met de hand vervaardigt. Geen enkele sneeuwbol is hetzelfde – net als een echte sneeuwvlok. Een tijdloos aandenken met een vleugje Oostenrijkse charme.
De charmante "toevallige" uitvinding uit Wenen
Erwin Perzy III is trots op het wereldwijde succes van zijn familiebedrijf, waarvan de originele sneeuwbollen miljoenen keren zijn nagebootst. De allereerste sneeuwbol werd uitgevonden door zijn grootvader, en sindsdien draagt de werkplaats met recht de naam “Original Wiener Schneekugelmanufaktur” – al sinds 1905.
Toch begon het allemaal met een ander doel: een betere lamp voor operatiekamers. Tijdens zijn experimenten ontdekte Erwin Perzy I dat glassnippers en griesmeel, zwevend in water, leken op dwarrelende sneeuw. De lamp kwam er nooit, maar het idee voor de sneeuwbol was geboren – een vondst die de wereld zou betoveren.
Wist je dat ...
... sneeuwbollen al meer dan 120 jaar bestaan?
Er is veel enthousiasme, vooral in Japan en de VS - twee markten die Erwin Perzy II betrad in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
... de sneeuwbol het tot in Hollywood heeft gemaakt?
In de jaren 40 verwerkte Orson Welles de sneeuwbol in de film "Citizen Kane". Door filmkenners vaak als een ´must-see´ klassieker gezien.
... het fabrieksmuseum honderden bollen tentoonstelt?
Gebouwen, eten, dieren, sneeuwpoppen en natuurlijk engelen, kerstmannen en kerstbomen. Rondleidingen zijn ook beschikbaar.
... sneeuw staat voor zuivering, stilte en vrede?
Sneeuw roept ook nostalgische jeugdherinneringen op.
... de "sneeuw" in de sneeuwbol een geheim is?
De sneeuwvlok wordt al jaren niet meer gemaakt van griesmeel. Erwin Perzy III houdt de huidige ingrediënten liever geheim - het is een bedrijfsgeheim!
... de sneeuwbol Weens bronwater bevat?
Weens bronwater komt uit de bergen en de figuren worden nu gemaakt met 3D-printers, met motieven die zijn aangepast aan de moderne tijd.
De top 5 populairste Weense sneeuwbollen
Voor iedereen die van sneeuw, kerst en advent houdt
Waarom zijn tradities en gebruiken duurzaam?
De cultivering van gebruiken en tradities in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Praktijken zoals veedrijven, traditionele festivals en regionale ambachten weerspiegelen een diep respect voor de natuur en hulpbronnen. Deze gebruiken stimuleren de waardering voor en het begrip van de lokale flora en fauna en bevorderen het milieubewustzijn.
Tradities dragen ook bij aan sociale duurzaamheid: Evenementen zoals het hijsen van de meiboom, paasvieringen en kerstgebruiken versterken de gemeenschapszin en moedigen een gezamenlijke inzet voor het behoud van het lokale gebied aan. Daarnaast zorgt het voor een aanmoediging van immaterieel cultureel erfgoed traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die generaties lang zijn doorgegeven. Gasten die deze tradities ervaren, krijgen een echt inzicht in de Oostenrijkse cultuur, wat op zijn beurt de lokale identiteit versterkt.