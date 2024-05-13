De sneeuwbollen worden met de hand gemaakt in Oostenrijk in de originele Weense sneeuwbollenfabriek. Een iconisch aandenken.

Schud ermee en zie hoe de sneeuw zachtjes neerdaalt over een betoverend winters tafereel. De originele Weense sneeuwbol is een stukje magie in glas – geen plastic, maar handgemaakt vakmanschap.

Deze iconische souvenirs komen uit hartje Wenen, waar de familie Perzy ze nog altijd met de hand vervaardigt. Geen enkele sneeuwbol is hetzelfde – net als een echte sneeuwvlok. Een tijdloos aandenken met een vleugje Oostenrijkse charme.