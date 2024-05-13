De keuken van Niederösterreich is net zo veelzijdig als de regio zelf: tussen de Donau en de idyllische bossen en wijngaarden groeien abrikozen, klaprozen en druiven.

Wie stroomopwaarts vaart op de Donau of er met de fiets langs rijdt, zal versteld staan van de Wachau, witte stranden, boomgaarden, wijngaarden, schilderachtige dorpjes en bossen met kastelen en kloosters zover het oog reikt. En dat is nog lang niet alles. Het Waldviertel ruikt naar kruiden, specerijen en oliën, en tussen het donkergroen van de bossen en de karpervijvers vallen de rode papavervelden op.

Het Weinviertel en Mostviertel regio's zijn genoemd naar de producten waar ze bekend om staan. De cider (Most) wordt echter gemaakt van peren en niet van appels. Boeren zijn bijzonder trots op hun kornoeljes, die ze liefkozend "Dirndln" noemen. In de Wachau wordt de smaak van abrikozen gewaardeerd en verwerkt in fabrieken, restaurants en herbergen.

In dit vruchtbare landschap moet je van het leven genieten. Ontspan, stop bij een herberg of wijnmakerij en dompel jezelf onder in de plaatselijke cultuur, of het nu feesten in de wijngaarden zijn of feestvieren tijdens een kelderfeest.

Niederösterreich is verdeeld in zes verschillende regio's, elk met zijn eigen unieke karakter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich met de Wachau, Mostviertel, Wienerwald en Wiener Alpen.