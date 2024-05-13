Niederösterreich in de zomer

Cultuur en natuur lopen in Niederösterreich naadloos in elkaar over: Van musea tot wijnlokalen, van paleizen en kastelen tot bossen en meren.

Waar staat Niederösterreich om bekend?

De grootste deelstaat van Oostenrijk, gelegen in het noordoosten langs de Donau, kan bogen op een rijk cultureel erfgoed en adembenemende natuurlijke schoonheid. Velden, bossen, rivierdalen en bergtoppen - de diverse landschappen geven Niederösterreich zijn aparte en charmante karakter. Het is de belangrijkste wijnregio van Oostenrijk en de thuisbasis van talloze wijncafés en wijnkelders naast honderden prachtige kastelen, burchten en kloosters. Een levendige culturele en kunstscene geeft een verfrissende draai aan de historische schatten van de regio.

Ontspannen en vol smaak

Hoe kun je de manier van leven in Neder-Oostenrijk in één woord beschrijven? Genieten! Elke excursie hier gaat gepaard met culinaire hoogstandjes. Er is altijd wel een gezellige wijntaverne of een van de geliefde herbergen in de regio waar je kunt stoppen. Maar de ster van de show is de wijn. De wijn wordt door de plaatselijke bevolking gevierd als het "vijfde seizoen" tijdens de Weinherbst (Wijn Herfst), een jaarlijks festival gewijd aan hun gekoesterde wijngaarden.