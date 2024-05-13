Culinair genieten in Steiermark
Geniet van hartelijkheid!

Tussen appelbomen, wijngaarden en pompoenvelden lokt de licht heuvelachtige provincie bezoekers met een verscheidenheid aan lokale en regionale specialiteiten.

Van gletsjers tot wijngaarden

Een reis door het Groene Hart van Oostenrijk - een onderscheiding die Steiermark heeft verdiend met het hoogste percentage bos in het land - leidt van de Dachsteingletsjer naar de genot-hoofdstad Graz, naar de geneeskrachtige bronnen van de thermale regio en de glooiende heuvels van de wijngebieden. Ondanks deze verschillende soorten landschappen zijn de mensen verenigd door één kenmerk: Steiermarkse hartelijkheid. Het wordt gekenmerkt door ongecompliceerde nieuwsgierigheid, gekruid met vrijgevigheid en een portie sereniteit.

Men zou kunnen zeggen dat pompoenpitolie door de aderen van de Steiermarkers stroomt. Het groene goud geeft deze delicate, nootachtige smaak aan gerechten zoals Grazer Krauthäuptel Salade, Salade met gebakken kip en desserts. Je kunt knapperige en zoete appelsoorten proeven van Arlet, Gala, kroonprins Rudolf tot Elstar op de Appelroute, die zich een weg baant door het oosten van de Steiermark. In het koude bronwater in de Alpen spartelen char, forel en berggarnalen. Op wijnfeesten en in de Buschenschanken langs de Steiermarkse wijnroutes kun genieten van zuidelijke flair en fruitige wijnen. Een charmante hoek van de wereld met hartelijke mensen. Dit is "echt Steiermarks"

Fijnproevers in Steiermark

Alpenkeuken van de bekroonde chef-kok Richard Rauch

Steiermarkse appelroute

Graz - de culinaire hoofdstad van Oostenrijk

Thermaal & vulkanisch land Steiermark: culinaire schatkamer

Wijnroutes in de Steiermark

Alpenkeuken in Steiermark

Geniet van Kasnocken (Oostenrijkse Mac'n'Cheese) met Steiermarkse kaas, Ennstaler lamsgebraad of Bauernkrapfen in een rustieke almhut met uitzicht op de bergtoppen. Ontbijt op het meer in een houten boot of dineer op het terras van het meer met een Aussee char, een bruine forel of berggarnalen uit vers bronwater. Dit is echter maar een klein uittreksel van de Steiermarkse menu's in de Alpen. In het kader van de Steiermarkse "Almkulinarik van Richard Rauch" in de regio Schladming-Dachstein creëert topkok Richard Rauch samen met 14 berghut-eigenaren opnieuw verrassende gerechten van regionale producten. En omdat de Steiermarkers naast bier ook hun liefde voor wijn hebben ontdekt, wordt bij elk nieuw gerecht een passende Steiermarkse wijn aanbevolen.

Gastronomische hutten in Steiermark

Brandalm, Ramsau am Dachstein

Hier vindt je een passie voor duurzame landbouw. Geniet van smakelijke gerechten rechtstreeks van de boerderij, geserveerd op het terras of in de gezellige eetkamer.

Brandalm

Restaurant Kohlröserlhütte, Bad Aussee

In de Kohlröserlhütte van Manfred Mayer in het natuurreservaat Ödensee wacht gasten een culinaire reis met lokale wortels.

Kohlröserlhütte

Restaurant Fischerhütte, Grundlsee

De vis die in het restaurant "Fischerhütte" aan het Toplitzmeer wordt bereid, komt uit het Ausseerland, maar je vindt hier ook een heerlijke traditionele keuken.

Restaurant Fischerhütte

Steiermarkse appelstraat

In Oost-Steiermark is de Steiermarkse appelroute een echt appel-extravaganza! Fruitboerderijen laten hun appels met flair zien. Elke variëteit heeft leuke namen zoals Topaz, Pinova, Gala, Golden Delicious, Idared en Jonagold. Van deze appels wordt van alles gemaakt, van sappen en nectar tot cider, sterke drank en likeur. Mis de Apple Road wijn niet - een pittige, alcoholarme traktatie die perfect is voor warme zomerdagen, gemaakt van de Dalinbel-variëteit. Je kunt zelfgemaakte lekkernijen proeven in het Steiermarkse Fruitbomenmuseum 'Huis van de Appelof in charmante boerderijwinkels.

Steiermarkse appelroute

Culinaire tips langs de appelroute

Edle Säfte Eberl, Albersdorf-Prebuch

In de Delikatessenwerkplaats van de familie Eberl wordt vers fruit verwerkt tot heerlijke sappen en sauzen.

Edle Säfte Eberl

Fruitboerderij Schneeflock, Puch bij Weiz

Ontdek de bekroonde ciders, sappen en sterke dranken die verkrijgbaar zijn in de boerderijwinkel van de fruitboerderij Schneeflock in het appeldorp Puch bij Weiz.

Fruitboerderij Schneeflock

Fruitboerderij Knaller, Puch bei Weiz

De familie Knaller is al eeuwenlang actief in de fruitteelt. Naast hun charmante boerderijwinkel hebben ze ook een zelfbedieningsplek.

Fruitkwekerij Knaller

Graz - de culinaire hoofdstad van Oostenrijk

De culinaire hoofdstad Graz dankt deze erkenning aan de vriendelijke en innovatieve restauranthouders die vertrouwen op lokale producten en creativiteit omarmen. Op boerenmarkten zoals die op de Kaiser Josef Markt of Lendplatz, tijdens culinaire stadswandelingen of aan de "Lange Tafel op de Hauptplatz komen inwoners, bezoekers, chef-koks en boeren samen. Foodies zijn overal in de stad: of het nu bij de klokkentoren van Graz is die uitkijkt over de daken van Graz, lunchen in de herbergen van de oude stad, of picknicken in het kasteelpark.

Culinaire ervaringen in Graz

Delikatessen Frankowitsch, Graz

Frankowitsch hoort bij Graz, net als de klokkentoren. Het verwent bezoekers in de oude stad al sinds 1932 met broodjes, delicatessen en patisserie.

Delikatessen Frankowitsch

Genießerei aan de Markt, Graz

In de banketbakkerij wacht een levendige mix van kruidenierswaren en marktkeuken. Vanaf 18.00 uur kan het exclusief worden gereserveerd voor evenementen.

Genießerei aan de Markt

Herzl Weinstube, Graz

Een Steiermarkse wijnbar in het hart van de oude stad van Graz, gevestigd in een 17e-eeuws gebouw. De veggiegerechten van locale producten zijn een heerlijke verrassing.

Herzl Weinstube

Thermen- & Vulkanland Steiermark

In de Steiermarkse "Thermen- & Vulkanland-regio" leidt de Route 66 naar de culinaire hoogstandjes van het zuidoosten van de Steiermark: naar pompoenpitolie die uit de zaden van Steiermarkse oliepompoenen wordt geperst, naar de blauwviolet gespikkelde pronkbonen die tot pronksalade, soepen, strudels en smeersels worden verwerkt, of naar knapperig gebakken kip en fijne Vulkaanham. De zuidelijke flair van de regio trekt creatieve koks en boeren aan die uitkijken naar je bezoek in hun boerderijwinkels, tavernes, herbergen en fabrieken.

Thermen- & Vulkanland Steiermark

Culinaire belevenissen in het Thermen- & Vulkanland

Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen, Ilz

Gniet van traditionele gerechten met een creatieve twist. De delicatessenwinkel ligt naast de deur en in de boerderijwinkel kun je heerlijke lekkernijen in potten kopen.

Gasthaus Haberl & Fink's

Hofladen Bäcksteffl, Halbenrain

In de boerderijwinkel van Martina Summer beleven gasten de wereld van de rode loper en pompoenpitten.

Hofladen Bäcksteffl

Restaurant Vulcano, Feldbach

In het Vulcano-restaurant en op het zonneterras kunnen gasten zich verheugen op variaties van Vulcano-ham en specialiteiten uit het Steiermarkse Vulkanland.

Restaurant Vulcano

De acht wijnroutes van de Steiermark

De acht wijnroutes in Steiermark zijn verdeeld over drie wijnbouwgebieden:

  • Het Thermen- und Vulkanland, waar de wijnstokken geworteld zijn in vulkanisch gesteente.

  • Zuid-Steiermark, waar het landschap wordt gekenmerkt door steile wijngaarden, boomgaarden, bossen en moderne wijnbouwarchitectuur.

  • West-Steiermark, een kleine maar belangrijke roséwijnregio, waar Schilcher-wijn wordt gemaakt van de Blauer Wildbacher-druif.

Overal komen bezoekers de Klapotetz tegen, een soort houten windmolen die in de wijngaarden ratelt om de vogels weg te jagen. Het is het embleem van het Steiermarkse wijnland en de wijnbouwtraditie. Bezoekers fietsen of wandelen graag van Buschenschank naar Buschenschank (wijnbar) en proeven van Steiermarkse wijnen zoals Welschriesling, Morillon/Chardonnay, Schilcher, Gelber Muskateller en Sauvignon blanc langs de acht wijnwegen, vergezeld van Steiermarkse lekkernijen.

Wijnroutes in Steiermark

Culinaire ervaringen langs de wijnroutes

Buschenschank & Wijnmakerij Haring, Eibiswald

De familie Haring serveert Schilcher, Welschriesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller of Sauvignon blanc van de Reggenberg samen met een stevige traditionele maaltijd.

Buschenschank & Wijnmakerij Haring

Wijnhuis Sabathihof, Glanz an der Weinstraße

Op de Pößnitzberg, langs de Zuid-Steiermarkse wijnroute, serveert de familie Dillinger nuchtere, authentieke en creatieve gerechten en Zuid-Steiermarkse wijnen.

Wijnhuis Sabathihof

Wijnmakerij & Buschenschank Schneeberger, Heimschuh

Gasten kunnen de smaak van het Sausal ervaren met kaas, wollig varkensvlees, vis en veganistische gerechten. Deze worden geserveerd met fruitige wijnen uit de wijngaard.

Buschenschank Schneeberger

Traditionele Steiermarkse gerechten en recepten

Steirische gebraden kip

Steirische salade van gebakken kip

Forelfilet met paddenstoelen

Steiermarks stoofvlees

FAQ

Je zou kunnen zeggen dat pompoenpitolie door de aderen van de Steiermarkers stroomt. Het "groene goud" geeft deze delicate, nootachtige smaak aan gerechten zoals Grazer Krauthäuptel Salad, gebakken kip salades, bonensalades en desserts. Bezoekers kunnen knapperige en zoete appelsoorten proeven, van Arlet, Gala, kroonprins Rudolf tot Elstar op de Appelroutedie zich een weg baant door het oosten van de Steiermark. Variaties van Vulkaan ham is de specialiteit van de regio Thermen & Vulkan. In het koude bronwater in de Alpen wordt char, forel en berggarnalen. Zuidelijke flair en fruitige wijnen kunnen worden genoten op wijnfeesten en in Buschenschanken (wijnlokalen) langs de Steiermarkse wijnroutes.

De acht Steiermarkse wijnroutes liggen verspreid over drie wijnbouwgebieden: het Thermen- & Vulkanland van Steiermark, waar de wijnstokken wortelen in vulkanisch gesteente; Zuid-Steiermark, gekenmerkt door steile wijngaarden, boomgaarden, bossen en moderne wijnarchitectuur; en West-Steiermark, een klein maar belangrijk roséwijnbouwgebied waar Schilcher-wijn wordt gemaakt van de Blauer Wildbacher-druif.

Een culinaire reis door Steiermark brengt je van de Dachsteingletsjer via de culinaire hoofdstad Graz naar de thermen in het Thermen- & Vulkanland en uiteindelijk naar de wijngebieden. Hier is een selectie van de toprestaurants in Steiermarken.

De culinaire hoofdstad Graz heeft tal van bekroonde restaurants. Ze danken hun succes aan de hartelijke en innovatieve chef-koks en restauranthouders die vertrouwen op lokale producten en gedurfde creativiteit tonen.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk