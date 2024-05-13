Wolfgang Amadeus Mozart
De man achter de muziek
Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart is een wonderkind dat al op vijfjarige leeftijd componeerde en vanaf zijn zesde door Europa reisde – meestal samen met zijn zus Nannerl. Zijn muziek opende de deuren van adellijke paleizen, bracht hem naar Parijs en Londen en maakte hem tot een van de bekendste Europeanen van zijn tijd. In slechts 35 levensjaren creëerde Wolfgang Amadeus Mozart 626 werken: symfonieën, concerten, kamermuziek, kerkmuziek en opera’s, waaronder Eine kleine Nachtmusik en de tot op vandaag gevierde Die Zauberflöte.
Zijn brieven tonen een levenslustige en impulsieve man die balanceerde tussen discipline en chaos. Zijn familie noemde hem “Wolferl” – een kind dat componeerde op een klein reisklaviertje en in zijn bagage grammaticaboeken, nette podiumkleding, thee, suiker en een kleine reisapotheek meedroeg. Reizen betekende toen urenlange ritten met de paardenkoets over hobbelige wegen. In totaal ondernam Mozart 17 reizen en was hij bijna tien jaar van zijn leven onderweg.
In deze bewogen jaren ontstonden opera’s die de muziekgeschiedenis blijvend hebben gevormd: Idomeneo ging in 1781 in première in het Cuvilliés-Theater in München en geldt als zijn eerste grote opera. In Wenen bracht hij zijn beroemde Da Ponte-opera’s op het podium van het Weense Burgtheater: Le nozze di Figaro beleefde daar in 1786 zijn première, Così fan tutte volgde in 1790 aan het Burgtheater op de Michaelerplatz. Don Giovanni ging in 1787 in première in het Grafelijk Nostitz Nationaal Theater in Praag. Kort voor zijn dood werd in 1791 in Wenen Die Zauberflöte voor het eerst opgevoerd in het Theater auf der Wieden.
In Salzburg, zijn geboorteplaats en eerste werkplek, werd Mozart muzikaal gevormd. In Wenen bereikte hij een creatieve rijpheid die hem tot een van de meest invloedrijke componisten van de Weense Klassiek Periode maakte. In de Domgasse 5 – het huidige Mozarthaus Vienna – beleefde Mozart zijn productiefste periode. Hier ontstonden symfonieën, kerkmuziek, strijkkwartetten en zijn onvoltooide Requiem. Als zelfstandig kunstenaar behaalde Wolfgang Amadeus Mozart een gemiddeld jaarinkomen van 5.000 gulden – vandaag omgerekend circa 150.000 euro.
Tegelijkertijd bleef hij een mens: impulsief, geestig, chaotisch en vol levensvreugde. Zijn briefwisselingen onthullen kanten achter het monument Mozart: de grappenmaker, de vriend, de broer. Hij dronk amandelmelk in het Salzburger Café Tomaselli, kegelde met zijn zus Nannerl, proefde donker bier in het Stieglbräu en genoot van gezellige avonden.
De vriendschap met Joseph Haydn leverde hem de hoogste erkenning op. Haydn noemde hem de grootste componist die hij ooit had gekend. Beiden waren lid van de vrijmetselaarsloge – een kring van kunst, verlichting en uitwisseling.
Zijn laatste tien levensjaren bracht Wolfgang Amadeus Mozart door in Wenen. Hier trouwde hij in de Stephansdom, hier werden zijn kinderen geboren en hier stierf hij in 1791. Rond zijn bewogen leven – en vooral rond zijn plotselinge dood – doen veel speculaties de ronde. Kort voor zijn dood meende hij vergiftigd te zijn, maar wetenschappelijk wordt een vergiftiging uitgesloten. Zijn muziek ontroert en inspireert mensen wereldwijd tot op vandaag – tijdens concerten in operahuizen en op zijn historische werkplekken in Oostenrijk.
De Salzburger Mozartkugel bestaat in vele varianten – maar alleen banketbakkerij Fürst produceert het origineel: een kern van marsepein, omhuld met nougat en pure chocolade.
270 jaar Wolfgang Amadeaus Mozart: Salzburg wijdt een jubileumjaar vol muziek aan de beroemde zoon van de stad. Naast grote concertreeksen, zoals de zeventigste editie van de Mozart Week, nodigen bijzondere locaties je uit om Mozarts muziek te ontdekken.
De wereld van Mozart
"… omdat ik geen enkele symfonie bij me heb, schrijf ik hals over kop aan een nieuwe …“Wolfgang Amadeus Mozart, brief aan Leopold Mozart in Salzburg, vanuit Linz, 31 oktober 1783
In Mozarts voetsporen door Oostenrijk
MYTHOS MOZART
Duik een uur lang in de wereld van Mozart en ontdek 5 ruimtes met multimediale en interactieve belvenissen om meer te leren over het leven en het werk van de componist.
Mozartwandeling in Wenen
Volg de sporen van Mozart in Wenen: hier bracht hij zijn laatste 10 jaren door, hij trouwde, componeerde en stierf en werd op het St. Marxer Friedhof begraven.
Mozarts geboortehuis
Het geboortehuis van Mozart, waar het genie in 1756 werd geboren, is een van de meest bezochte musea ter wereld en kan je gratis bezoeken.
Gasthof Weißes Kreuz
Innsbruck lag op Mozarts route naar Italië. Op zijn dertienjarige leeftijd sliep Wolfgang Amadeus Mozart in het Gasthof Weißes Kreuz, vandaag in de voetgangerszone.
Time Travel Vienna
Multimediale effecten ontmoeten 5D-cinema en muzieklegendes. Wolfgang Amadeus Mozart en de Johann Strauss jr. zorgen voor een charmante en humorieke ontmoeting.
Haus der Musik
Met "Facing Mozart" kunnen bezoekers het portret van Mozart tot leven brengen. Het is ontzettend leuk om zijn hoofdbewegingen en mimiek via gezichtherkenning te sturen.
Mozarts woonplek aan de Marktplatz
Volg in het voormalige huis van Mozart een rondleiding door gereconstrueerde kamers en tentoonstellingen langs het beroemde portert van Mozart, het Verona-portret.
Mozartwandeling in Salzburg
Tijdens een wandeling ontdek je Salzburg stap per stap: van vroegere woonplaatsen en stille begraafplaatsen tot andere plaatsen waar Mozart muziekgeschiedenis schreef.
DomQuartier
In de wijk rond en in de Dom kwam Mozarts werk tot leven: originele ruimtes tonen zijn werkplaatsen, waar hij in dienst van het aartsbischoppelijk hof componeerde.
Salzburgs poppentheater
De plek waar poppen en Mozarts muziek één worden: "Die Zauberflöte" wordt hier met poppen en muzikale precisie en een gechoreografeerd poppenspel levendig navertelt.
Baden bei Wien
Tijdens een bezoek aan Baden bei Wien, waar Constanze op kuur was, komponeerde Mozart voor de koorleider het beroemde "Ave verum corpus".
Stiff Lambach
Een gekoesterde tussenstop: Mozart droeg de "Lambacher Sinfonie" bij wijze van dank op aan de abt van het benedictijnenklooster.
Mozarts bekendste werken
Opera's
Idomeneo, KV 366 (1780): een opera over een noodlottige gelofte die de koning dwingt zijn eigen zoon te offeren. In première gegaan op 29 januarie 1781 in het Cuvilliés-theater in München.
Le nozze di Figaro (1786): een opera van Da Ponte vol intriges en verwikkelingen in het kasteel van graaf Almaviva in Sevilla. In première gegaan op 1 mei 1786 in het Hofburgtheater in Wenen.
Don Giovanni (1787): een drama over verleiding, macht en morele afgronden rond Don Giovanni. In première gegaan op 29 oktober 1787 in Praag.
Opera's
Cosi fan tutte, KV 588 (1790): de opera van Da Ponte is een schepzinnig stuk over liefde, trouw en verleiding, waarin twee koppels door bedrog op de troef worden gesteld. In première gegaan in 1790 in het Hofburgtheater in Wenen.
Die Zauberflöte (1791): een opera met sprookjesachtige motieven en symboliek, die het verhaal vertelt van de reis van Tamino en Pamina op zoek naar wijsheid. De wereldpremière vond plaats kort voor Mozarts dood, op 30 september 1791, in het Theater auf der Wieden in Wenen.
Andere werken
Pianoconcert Nr. 21 (1785): beroemd voor het "Andante". Het concert verbindt brilliante solo's met elegante orchestmuziek.
"Eine kleine Nachtmusik" (1787): een vrolijke serenade, bekend om zijn aanstekelijke melodie.
Symfonie Nr. 41 "Jupiter" (1788): Mozarts monumentale laatste symfonie die uitblinkt door haar harmonische complexiteit en technische virutositeit.
Requiem in d-mol (1791): Mozarts dramatisch en emotioneel diepgaand werk dat onvolledig bleef.
Van Hollywood tot streaming: Mozart op het witte doek
Wen die Götter lieben (1942)
Amadeus (1984)
Out of Africa (1985)
Elvira Madigan (1967)
The Spy Who Loved Me (1977)
Licence to Kill (1989)
Last Action Hero (1993)
The Adventures of Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
The Shawshank Redemption (1994)
Mr. Magoo (1997)
Finding Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice in Wonderland (2010)
The Crown (2016)
Incredibles 2 (2018)
Bridgerton (2020)
Mozart-highlights: events en concertenHet hele jaar door worden er concerten, festivals en speciale programma's georganiseerd ter ere van het muzikale erfgoed van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier beleef je evenementen die zijn werken en de wereld van de Weense klassieke muziek levend houden.
Mozartweek in Salzburg
De Mozartweek in Salzburg is het meest toonaangevende Mozartfestival ter wereld. Het is een concertreeks die elk jaar rond de geboortedag van Mozart plaatsvindt.
Salzburger festspiele
Mozart staat tijdens de Salzburger Festspiele centraal. Verschillende van zijn werken worden regelmatig opgevoerd en domineren het programma van het festival.
Speciale tentoonstelling Kosmos Zauberflöte
Die Zauberflöte en haar weg van de première tot een internationaal succesverhaal - belicht aan de hand van zeldzame voorwerpen, decorontwerpen en een kijkje in meer dan twee eeuwen uitvoeringsgeschiedenis.
Grafenegg festival
De muziek van Mozart wordt elk jaar tijdens het festival in Grafenegg uitgevoerd door vooraanstaande toporkesten en solisten en vormt en aanvulling op het klassieke programma.
Styriarte in Graz
Dit festival in Graz werd opgericht om dirigent Nikolaus Harnoncourt te eren en presenteert elk jaar enkele werken de werken van Mozart - meestal in de originele stijl van zijn tijd.
Mozart Dinner Concerten
Tussen de klanken van "Don Giovanni", "Figaro" of "Die Zauberflöte" kan je genieten van culinarische creaties die het moment afwerken - in de historische flair van de tijd van Mozart.
De vrouwen achter Mozart: Nannerl en Constanze
Maria Anna “Nannerl” Mozart was Wolfgangs eerste en belangrijkste muzikale sparringpartner. Ze werd geboren in de Getreidegasse in Salzburg en was, net als haar broer, een wonderkind. Haar jeugd stond in het teken van muziek, reizen en intellectuele nieuwsgierigheid, gestimuleerd door een moeder die groot belang hechtte aan opleiding. Nannerl trad op in Parijs, Londen en aan Europese vorstenhoven en werd bewonderd door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Toch dwongen maatschappelijke normen haar talent al vroeg naar de achtergrond. Later gaf ze les in Salzburg en St. Gilgen, componeerde eigen werken en onderhield een intensieve briefwisseling met Wolfgang. Haar huwelijk met Johann Baptiste von Berchtold bood zekerheid, maar beperkte haar artistieke vrijheid. Ze woonde vele jaren in St. Gilgen, zorgde voor een groot samengesteld gezin en keerde na het overlijden van haar man terug naar Salzburg.
Constanze Mozart werd in Wenen Wolfgangs trouwste bondgenoot en manager. Ze inspireerde hem artistiek, ondersteunde hem organisatorisch en zong technisch veeleisende partijen, waaronder de sopraansolo in de Grote Mis in c-klein. Na Mozarts dood in 1791 nam zij de verantwoordelijkheid voor zijn nalatenschap op zich. Ze organiseerde concerten, reisde met zijn composities, onderhandelde met uitgevers en werkte mee aan de eerste Mozart-biografie. Ze zorgde ervoor dat zijn requiem werd voltooid en speelde een sleutelrol in de blijvende waardering en verspreiding van Mozarts muziek.
Fun Facts: een kijkje in het leven van het wonderkindWolfgang Amadeus Mozart was meer dan alleen een genie van de Weense klassieke muziek: zijn dagelijkse leven, zijn reizen en zijn eigenaardigheden vertellen fascinerende verhalen - die veel verder reiken dan zijn muziek. Wist je dat ...
Reizen en onderwijs
... Mozart maar 35 jaar oud werd en in totaal tien jaar op reis wast?
Hij bracht veel tijd door op concertreizen door Europa.
... reizen in Mozarts tijd moeilijk en langzaam was?
Een reis met een paardenkoets van Salzburg naar Wenen kon wel een week duren.
... Mozart een reispiano meenam op zijn tournees?
... Mozart literatuur, een reisgids en grammaticaboeken meenam?
Hij gebruikte zijn reizen om nieuwe talen te leren en zijn opleiding voort te zetten.
... vader Leopold Mozart altijd aanbevelingsbrieven bij zich had?
Deze hielpen om audiënties bij edelen te krijgen.
Liefde, vriendschap & succes
... Mozart zijn meest productieve jaren doorbracht in Domgasse 5 in Wenen?
Hier, componeerde hij veel van zijn beroemdste werken.
... Mozart ervoor koos om uit liefde te trouwen, in plaats van een "dame met titel" te zoeken?
Hij hield zijn titel op de achtergrond en trouwde met Constanze Weber.
... Mozart en Joseph Haydn vanaf 1781 een hechte vriendschap ontwikkelden?
De twee deelden een sterke muzikale band.
... vrouwen een belangrijke rol speelden in Mozarts leven?
Er wordt gezegd dat Mozart, naast zijn vrouw, veel hechte relaties had met andere vrouwen.
Leven & dood
... Mozart zijn laatste tien levensjaren in Wenen doorbracht?
Het was in Wenen dat hij trouwde, zijn kinderen kreeg en uiteindelijk overleed.
... dat Mozart kort voor zijn dood vermoedde dat hij vergiftigd was?
Hij uitte dit vermoeden, maar wetenschappelijk onderzoek heeft deze theorie weerlegd.
... dat er veel geruchten en legendes de ronde doen over Mozarts plotselinge dood?
De mysterieuze dood en het leven van de componist hebben tot veel speculaties geleid.
... dat Mozart in Wenen begraven is?
Zijn graf bevindt zich op de St. Marx begraafplaats, hoewel de exacte locatie onbekend blijft.
Verfilmingen
... er films zijn die het hele leven en de mythe van Wolfgang Amadeus Mozart vertellen?
Amadeus (1984, regie: Miloš Forman) - De wereldwijde meest succesvolle Mozart-film met Tom Hulce als Mozart en F. Murray Abraham als Salieri.
Wen die Götter lieben (1942, regie: Karl Hartl) - Oostenrijkse klassieker met Hans Holt als Mozart.
Het muziek tijdperk van de harmonische klaarheid
De Weense Klassieke periode (1770-1830), ook wel de Eerste Weense School genoemd, is een stijl van Europese kunstmuziek, voornamelijk vertegenwoordigd door de componisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven.
De ontwikkeling van de Weense Klassieke stijl werd aanzienlijk beïnvloed door de jaren na Mozarts verhuizing naar Wenen. Hier wisselden Joseph Haydn en Mozart artistieke ideeën uit en inspireerden ze elkaar tot innovatieve composities, met name strijkkwartetten en symfonieën, de populaire genres van die tijd.
Trouwens: In Wenen genieten elke avond zo'n 10.000 muziekfans van live klassieke muziek - iets wat uniek is in de wereld.
Mozarts favoriete gerechten
Wolfgang Amadeus Mozart hield niet alleen van muziek, maar ook van kleine genietmomenten in het dagelijks leven. In het traditionele Café Tomaselli in Salzburg, op slechts enkele stappen van zijn geboortehuis, dronk hij graag amandelmelk – een ritueel dat hem rust gaf in zijn dagelijkse leven. Ook stevige gerechten behoorden tot zijn favorieten. Zo dronk hij bij zuurkool met leverknoedels dronk het liefst een donker bier. In het dagboek van zijn zus Nannerl staat beschreven hoe zij samen in de Stieglbräu gezellige uren doorbrachten tijdens het kegelen.
In een brief van 1791 uit Frankfurt am Main aan zijn vrouw Constanze schreef Mozart:
"Om half zes ging ik bij de Stubenthor naar buiten en maakte mijn favoriete wandeling over de Glacis naar het theater – wat zie ik? wat ruik ik? – Don Primus is het met de karbonades, note! – che gusto!”
Deze momenten tonen een mens die genot, gezelligheid en het alledaagse met elkaar verbond.