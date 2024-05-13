Langs 350 kilometer rivier heeft de Donau in Oostenrijk een van de mooiste cultuurlandschappen van Europa gecreëerd.

Tussen Passau en Bratislava stroomt de Donau door Oberösterreich, Niederösterreich en Wenen. De Schlögener Lus is de beroemdste lus van de Donau en een meesterwerk van de evolutie, een coproductie van wind en water en een paar miljoen jaar tijd.