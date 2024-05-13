Langlaufen in Oostenrijk

Langlaufen is een prachtige manier om te genieten van besneeuwde landschappen. En de besneeuwde bergen en dalen van Oostenrijk zijn er de ideale plek voor.

Duursport ontmoet natuurbeleving

Duizenden ijskristallen glinsteren op de uitgestrekte sneeuwvlakte, terwijl elke ademhaling kleine dampwolkjes in de lucht tovert. De enige geluiden zijn het kraken van de sneeuw onder je ski's en het ruisen van de wind door de bomen. Langlaufers glijden bijna geruisloos door het stille winterlandschap en ontdekken valleien die anders voor hen verborgen zouden blijven.

Langlaufen in de besneeuwde natuur