Vorarlberg De mystieke steencirkels

Op de Tschengla hoogvlakte in Vorarlberg vind je vier steencirkels en een netwerk van 2000 megalieten. Hun precieze doel blijft een mysterie, maar men denkt dat ze in het stenen tijdperk dienst hebben gedaan als sterrenwacht of misschien als heilige plek voor oude rituelen. Wetenschappers suggereren dat mensen hier ooit kwamen om hun energie op te laden of zelfs genezingsprocessen in gang te zetten.

Om deze krachten echt te ervaren, moet je deze magische plek bezoeken. De aantrekkingskracht is onmiskenbaar, hoewel het effect per persoon verschilt. Of je nu genezing zoekt, op verkenning gaat als wandelaar of gewoon geniet van de natuur, Bürserberg betovert iedereen die er komt.