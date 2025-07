De Oostenrijkse bossen geven rust, energie en ruimte om actief te zijn.

Bossen lijken precies die rust te bieden die we in ons digitale leven vaak missen. Bomen zuiveren de lucht, geven zuurstof af en filteren CO₂, maar ze doen nog veel meer. In het bos verdwijnen zorgen soms als sneeuw voor de zon, en voel je je weer opgeladen door de kracht van de natuur.

Wetenschappers ontdekten dat boslucht vol zit met stoffen die goed zijn voor je lichaam. Ze ondersteunen je immuunsysteem, brengen je hart en bloedvaten tot rust en stimuleren zogeheten ‘natural killer cells’ – die je helpen beschermen tegen ziekmakers. Geen wonder dat een paar uur in het bos, omringd door mos, vogelgezang en ruisende boomtoppen, zo weldadig aanvoelt. Vooral in Oostenrijk.