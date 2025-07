Vakantie met kinderen in Oostenrijk

Natuuravonturen, avonturenparken en kindvriendelijke museumbezoeken maken een gezinsvakantie in Oostenrijk onvergetelijk en afwisselend.

Oostenrijk biedt alles wat een perfecte gezinsvakantie mogelijk maakt: adembenemende natuur, spannende activiteiten en warme gastvrijheid. Zowel in de zomer als in de winter nodigen bergen en meren uit om op ontdekkingstocht te gaan. Wandelen, fietsen of skiën - elke dag is hier een avontuur voor jong en oud. De Oostenrijkse gezelligheid is bijzonder charmant en zie je terug in de almhutten, traditionele gerechten en ontspannen levenshouding. Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders genieten van regionale specialiteiten en het uitzicht op het indrukwekkende Alpenlandschap. Een vakantie die verbindt!

Ontspanning en cultuur voor het hele gezin

Naast het brede scala aan buitenactiviteiten biedt Oostenrijk ook volop mogelijkheden voor ontspanning en culturele ervaringen. Na een actieve dag in de buitenlucht nodigen wellnesshotels met sauna's en thermale baden je uit om te ontspannen - ideaal om je batterijen weer op te laden. Voor wie geïnteresseerd is in cultuur zijn er in veel regio's historische steden en bezienswaardigheden te ontdekken, van imposante kastelen tot charmante dorpjes. De combinatie van natuur, traditie en een moderne levensstijl maakt Oostenrijk tot een veelzijdige vakantiebestemming voor gezinnen die samen bijzondere momenten willen beleven.