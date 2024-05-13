Geschiedenis van Oostenrijk

De begindagen

Het gebied van het huidige Oostenrijk, dat wil zeggen de vruchtbare Donauvallei en de Alpendalen, was al bewoond in het Paleolithicum (tot ongeveer 8000 voor Christus). Rond 400 v.Chr. vestigden Keltische volkeren uit West-Europa zich in de oostelijke Alpen. Een Keltische staat, Noricum, ontwikkelde zich rond de ijzerfabrieken in de regio in de tweede eeuw voor Christus. Vanaf de 7e eeuw v.Chr. was een van de belangrijkste gebieden van Keltische bezetting het huidige Oostenrijk, gecentreerd rond Hallstatt, een groot prehistorisch zoutwinningsgebied. De Hallstattperiode, 750 - ca. 450 voor Christus, is naar deze regio genoemd.

De Romeinen arriveerden in 200 voor Christus en tegen 15 voor Christus domineerden ze het hele gebied. De belangrijkste Romeinse nederzetting in Oostenrijk was Carnuntum (hoofdstad van de Romeinse provincie Pannonia in het huidige Niederösterreich), dat het centrum werd van de Romeinse vestingwerken langs de Donau. Tegenwoordig is er een interessant archeologiepark met een museum en een amfitheater.