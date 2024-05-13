Musea en galerieën in Oostenrijk
Dompel jezelf onder in de wereld van kunst
Een reis door de kunstgeschiedenis
Musea en galerieën bieden een prachtige manier om de rijke cultuur van een land te ontdekken. Verleden, heden en toekomst. In Oostenrijk betovert het museum- en galerielandschap kunstliefhebbers met zijn diversiteit en lichtheid.
Van het prachtige Museum voor Toegepaste Kunst (het MAK) in Wenen tot het moderne Kunsthaus in Bregenz, de diversiteit is fascinerend. Deze culturele oases combineren geschiedenis met hedendaagse kunst, en laten soms een gevoel van lichtheid achter, als een frisse zomerbries. Tentoonstellingen nodigen je uit om je onder te dompelen in een wereld van esthetiek, waar elke penseelstreek en elk beeld de ziel kan raken. Kunst wordt hier een zacht gefluister.
Musea en galerieën zijn ontmoetingsplaatsen vol kleur en uitwisseling. Laat je inspireren, ontdek nieuwe perspectieven en geniet van de verbinding met kunst in Oostenrijk.
De beroemdste musea van Oostenrijk
Museum voor moderne kunst
De Karinthische popkunstenaar Kiki Kogelnik maakte deel uit van de groep van Roy Lichtenstein en Andy Warhol.
Ars Elektronica Centrum
Het museum van de toekomst biedt inzicht in nieuwe digitale werelden, technologieën en media.
Lentos Kunstmuseum
Alleen al de LED-gevel van 5.100 m2 aan de oever van de Donau is een bezoek waard. De tentoonstellingen nog meer.
Vrijmetselaarsmuseum Kasteel Rosenau
Het ontwerp van het paleis is voorzien van geheime getallensymboliek ▲, zoals typerend is voor de vrijmetselarij.
Hangar-7
Indrukwekkende architectuur, historische vliegtuigen, spectaculaire kunst gekoppeld aan een dagje vol plezier.
Vesting Hohensalzburg
Het 900 jaar oude fort is het grootste volledig bewaard gebleven kasteelcomplex in Europa en torent hoog boven het historische stadscentrum uit.
DomQuartier Salzburg
In 11 zalen van de voormalige prins-aartsbisschoppelijke residentie toont het DomQuartier Europese schilderijen uit de 16e tot 19e eeuw.
Vriendelijke vreemdeling in Graz
Futuristische architectuur ontmoet hedendaagse kunst: een meesterwerk van creativiteit en innovatie in het Kunsthaus Graz.
Paleis Eggenberg
Het paleis is een architectonische allegorie van het universum. Het ensemble herbergt nu een museum.
Swarovski Kristalwerelden
André Heller creëerde de kristalwerelden in de vorm van een reus voor het honderdjarig bestaan van Swarovski.
Kasteel Ambras
Het eerste museum ter wereld presenteert nog steeds waardevolle voorwerpen uit de collectie van aartshertog Ferdinand II.
Keizerlijk paleis Innsbruck
De tentoonstelling "Maximilian1" herdenkt de ridder en keizer uit het Huis Habsburg.
Vorarlberg museum
Dit meermaals bekroonde museum richt zich op archeologie, geschiedenis en folklore.
Albertina
Het Albertina herbergt een van de belangrijkste collecties grafische kunst. De haas van Albrecht Dürer is welbekend.
Paleis Schönbrunn
Statige pracht, natuur en een onvergelijkbaar uitzicht - het paleis bezoeken is verliefd worden.
Kunsthistorisch Museum Wenen
Het imposante gebouw met zijn prachtige interieur is de ideale omgeving voor wereldberoemde schilderijen.
Hofburg: regeringscentrum met charme
De Hofburg herbergt negen musea: een unieke verzameling van grote geschiedenis!
Leopold Museum: de culturele huiskamer van Wenen
Hier vind je de grootste Egon Schiele-collectie ter wereld en honderden meesterwerken van het Weense modernisme.
De meest inspirerende galerieën van Oostenrijk
Galerie Burgenland
Voor iedereen die graag van perspectief verandert. Hedendaagse en moderne kunst zetten hier de toon: beeldende kunst, installaties en mediakunst.
Kunst op 5 niveaus
Van beeldende kunst tot performance en nieuwe mediadisciplines, het museum is ook architectonisch de moeite waard.
Mural Harbor Gallery
De Mural Harbor Gallery, een van 's werelds grootste openluchtgalerieën voor straatkunst, ligt in de Donauhaven. Er zijn meer dan 300 muurschilderingen te bewonderen.
Thaddaeus Ropac
Ropac is een van de bekendste galeriehouders van Oostenrijk. Hij is gespecialiseerd in tentoonstellingen van hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst.
Galerij Nikolaus Ruzicska
Historische muren, moderne architectuur en hedendaagse kunst: je vindt het in deze galerie, die is gevestigd in een voormalige wagensmederij..
Galerie Rudolf Budja
De galerie in Palais Küenburg richt zich op kunsthistorische en hedendaagse metamorfoses van Andy Warhol tot Roy Lichtenstein en Keith Haring.
Salzburg Foundation
Met de twee uur durende "Walk of Modern Art" werd een kunstroute gecreëerd die ook religieuze objecten omvat, zoals de romaanse koorcrypte van de eerste dom van Salzburg
Nieuwe galerie Graz
Kunstenaars van de 19e eeuw tot nu, van klassieke schilderkunst tot grafische kunst en fotografie tot installatiekunst, komen aan bod.
Dompel jezelf onder in de wereld van kunst: musea en galerieën zijn oases van inspiratie.
Feesten in het museum: kunst, muziek en cultuur in Wenen
Feesten in het Museum voor Toegepaste Kunst
(jong)MAK: het jonge collectief plant en organiseert workshops, discussies, tentoonstellingen en feesten die nieuwe ideeën en perspectieven creëren.
Openluchtmusea: het leven van vroeger
Musea voor kinderen: ontdekkingen voor alle leeftijden
Carnuntum
Vandaag de dag is Carnuntum als een stap middenin de oudheid: de huizen zijn natuurgetrouw gereconstrueerd.
Kasteelmuseum Linz
Het moderne universele museum toont de geschiedenis van natuur, cultuur en technologie vanaf het begin van het leven tot nu.
Museum met het gouden dak
Ontdek de geschiedenis van het gouden dak op een spannende en leerzame manier. Plezier en kennis voor het hele gezin!
Inatura Dornbirn
Interactieve spellen en videoprojecties maken net zo goed deel uit van het museum als levende kleine dieren.
ZOOM Kindermuseum
Waar leren een avontuur wordt: Interactieve tentoonstellingen, creatieve workshops en plezier voor jonge onderzoekers en ontdekkers.
Kindermuseum Schönbrunn
Het kindermuseum in het paleis beeldt het leven van de keizerlijke familie uit - inclusief een quadrilleparcours voor vermomde prinsen en prinsessen.
Huis van de muziek
Waar het Klankmuseum voor staat is om openheid en enthousiasme voor muziek over te brengen: Op een speelse manier.
Huis van Mozart
Dompel je onder in de wereld van Mozart, verken zijn huis en beleef de magie van Mozarts muziek op een speelse manier.
Natuurhistorisch Museum
Stenen, vulkanen, dinosaurussen en talloze - vaak ongewone - dieren: wat willen je kinderen nog meer?
Technisch museum
Spannende tentoonstellingen en interactieve stations brengen de geschiedenis van de technologie tot leven. De mijn is een bijzonder hoogtepunt.
Inclusie in het museum: toegankelijkheid, ook digitaal
Inclusie in musea gaat verder dan fysieke toegankelijkheid. Het betekent dat mensen met een beperking hun bezoek zelfstandig kunnen plannen en beleven. Tentoonstellingen en collecties moeten via meerdere zintuigen en kanalen toegankelijk zijn. Inclusieve formats voor evenementen, rondleidingen en workshops zijn essentieel.
Het Lentos Kunstmuseum in Linz biedt rondleidingen in gebarentaal voor slechthorenden en speciale teksten in gemakkelijk te begrijpen taal, zowel analoog als digitaal. Geleidehonden zijn welkom.
Het Kunsthistorisches Museum in Wenen biedt kunstkijksessies voor mensen met visuele of cognitieve beperkingen, touch tours en rondleidingen in gebarentaal of eenvoudige taal. Er zijn ook programma's voor mensen met dementie en hun begeleiders.
Kunst en cultuur inclusief beleven
FAQ
Sociale duurzaamheid
Informatie over klimaatbescherming
Monumentenzorg is er voor het behoud op lange termijn en het gebruik van historische gebouwen. Door onderhoud en restauratie, ook van kastelen en paleizen, worden grondstoffen voor bouwmaterialen gespaard en wordt nieuwbouw vermeden.
Op deze manier draagt het behoud van waardevolle historische gebouwen enerzijds bij aan klimaatbescherming en anderzijds aan het behoud van traditioneel vakmanschap. Oude materialen en bouwtechnieken vereisen immers oude kennis en vaardigheden.
Met toegankelijkheid en inclusie in kunst- en cultuurbeleving, wordt ook sociale duurzaamheid versterkt en wordt respectvol samenleven benadrukt.