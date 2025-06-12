Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. In Oostenrijk bestaan verschillende initiatieven om biodiversiteit en leefgebieden beter te beschermen.

Het leven in Oostenrijk wordt steeds opnieuw gevoed door bijzondere ervaringen en ontdekkingen – vooral in de indrukwekkende natuur vol planten en dieren. Biodiversiteit gaat over de variatie aan soorten, leefgebieden en genetische diversiteit. Een rijk en goed functionerend ecosysteem is vaak veerkrachtiger. Het gaat om alle soorten in een gebied, van bloemen en vogels tot insecten en micro-organismen. Elke soort speelt een rol en helpt de natuur in balans te houden.

Soortenrijke ecosystemen zijn vaak beter bestand tegen verstoringen. En dat is belangrijk, want goed functionerende natuur zorgt voor dingen die we elke dag nodig hebben. Zoals bijen die bloemen bestuiven, natuurlijke bescherming tegen plagen en overstromingen, én schoon drinkwater.