Biodiversiteit in de regio's van Oostenrijk
De mooiste natuurgebieden vol flora en fauna.
Introduction
Het leven in Oostenrijk wordt steeds opnieuw gevoed door bijzondere ervaringen en ontdekkingen – vooral in de indrukwekkende natuur vol planten en dieren. Biodiversiteit gaat over de variatie aan soorten, leefgebieden en genetische diversiteit. Een rijk en goed functionerend ecosysteem is vaak veerkrachtiger. Het gaat om alle soorten in een gebied, van bloemen en vogels tot insecten en micro-organismen. Elke soort speelt een rol en helpt de natuur in balans te houden.
Soortenrijke ecosystemen zijn vaak beter bestand tegen verstoringen. En dat is belangrijk, want goed functionerende natuur zorgt voor dingen die we elke dag nodig hebben. Zoals bijen die bloemen bestuiven, natuurlijke bescherming tegen plagen en overstromingen, én schoon drinkwater.
Soorten beschermen voor toekomstige generatiesOostenrijk en de regio’s nemen maatregelen om biodiversiteit te beschermen, leefgebieden te herstellen en natuurgebieden zorgvuldig te beheren. Want een gezonde natuur is niet alleen nu belangrijk, maar ook voor de generaties na ons.
Flora en fauna: harmonieus samenleven
Flora: Verscheidenheid van de plantenwereld
De flora in Oostenrijk is verrassend veelzijdig, met zo’n 3500 soorten varens en bloeiende planten. Dat komt door het gevarieerde landschap en klimaat. Bijna de helft van het land is bedekt met bossen, vol eiken, beuken en sparren. Hoger in de bergen groeien vooral lariksen en parasoldennen.
In het noorden vind je groene graslanden, terwijl de Pannonische regio opvalt met droge steppes en heide. En in de Alpen bloeien typische bergplanten als gentiaan, edelweiss en arnica – stuk voor stuk blikvangers van de Oostenrijkse natuur.
Fauna: Verscheidenheid aan wilde dieren
Oostenrijk herbergt een rijke mix van Midden-Europese wilde dieren, zoals reeën, herten, vossen, hazen, dassen, marters, fazanten en patrijzen. In de Alpen kun je gemzen, marmotten, steenbokken en adelaars spotten.
De Pannonische regio is een paradijs voor vogels, vooral rond het Neusiedl-meer, waar je reigers, lepelaars, kluten en wilde ganzen vindt. Ook de heldere rivieren en meren bieden een belangrijke leefomgeving voor vissen en amfibieën.
Biodiversiteit op het water
Weissensee
Het helderste water van Oostenrijk, omgeven door natuurlijke oevers. Perfecte omstandigheden voor snoek en witvis - een waardevolle plek voor natuurliefhebbers.
Donau
De Donau is een belangrijke habitat voor veel dier- en plantensoorten. Haar alluviale bossen, wetlands en oevers bieden habitats voor vogels, vissen en planten.
Watervallen van Krimml
De hoogste watervallen van Europa bieden een habitat voor mossen, korstmossen en gespecialiseerde insecten - een natuurlijk schouwspel van ecologisch belang.
Vilsalpsee
Een alpien bergmeer te midden van beschermde gebieden, omgeven door zeldzame orchideeën en broedplaatsen voor rotsparmotten - idyllisch en biologisch waardevol.
March-Thaya uiterwaarden
Een uniek uiterwaardenlandschap op het voormalige "IJzeren Gordijn", waar volgens regionale natuurbronnen 500 bedreigde dier- en plantensoorten leven.
Traunsee-Almtal
Het heldere water van de Traunsee en de omliggende wetlands bieden habitats voor zeldzame vissoorten en watervogels.
Biodiversiteit in het bos en in de bergen
Het Zillertal
Op de alpenweiden gedijen zeldzame planten zoals edelweiss, gentiaan en alpenbies. Bossen bieden een habitat voor dieren als gemzen, marmotten en auerhoen.
Het Montafon
De opmerkelijke biodiversiteit van de regio wordt weerspiegeld in alpenweiden, bergbossen en hoogveen met zeldzame plantensoorten en een groot aantal vogelsoorten.
Het Ötztal
Alpenweiden, bossen en gletsjerzones bieden een habitat voor zeldzame planten, steenbokken, marmotten en talrijke vogels.
Wildernisgebied Dürrenstein-Lassingtal
In dit gebied, dat ook deel uitmaakt van het UNESCO-werelderfgoed "Beukenbossen", leven oude beukenbossen en zeldzame diersoorten zoals de lynx en de zwarte ooievaar.
Hooggebergte Großglockner
De hoogste berg van Oostenrijk herbergt een rijke verscheidenheid aan alpiene flora en fauna, waaronder steenbokken, korhoenders en vele regionale soorten.
Gschmitz
Een natuurlijke omgeving in Stubai, waar dichte bossen en landbouwweiden elkaar afwisselen. De oudste lariksbomen zijn hier 400 jaar oud.
Biodiversiteit in beschermde natuur
Nationaal park Gesäuse
Typisch voor deze bergachtige regio zijn de vele kalksteenformaties en de soortenrijke flora en fauna, waaronder het vederroosje en de oeverloper.
Nationaal Park Neusiedl-Seewinkelmeer
Als onderdeel van een steppegebied herbergt deze regio een buitengewone verscheidenheid aan vogelsoorten, waaronder trekvogels en zeldzame broedvogels.
Nationaal Park Hohe Tauern
Het grootste nationale park van Oostenrijk is een belangrijk beschermingsgebied voor alpiene ecosystemen. Hier leven steenbokkenm, lammergieren en vele plantensoorten.
Biosfeerreservaat Großes Walsertal
De regio staat model voor duurzame ontwikkeling en herbergt alpiene habitats met een verscheidenheid aan planten- en diersoorten.
UNESCO Biosfeerreservaat Nockberge
De Nockberge, in 2012 door UNESCO aangewezen als biosfeerpark, is een modelregio voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.
Nationaal Park Kalkalpen
Hier wordt de grootste boswildernis van Oostenrijk beschermd: Met 42 orchideeënsoorten, 1.500 vlinders en terugkerende soorten zoals de steenarend, lynx en otter.
Nationaal park Thayatal
De "vallei van de diversiteit" is een kostbare habitat voor bedreigde diersoorten zoals otters en wilde katten die in de boswildernis leven.
Nationaal Park Donau-Auen
De regio omvat een van de belangrijke resterende uiterwaardenlandschappen in Europa. Vol bedreigde dier- en plantensoorten, zoals de Europese moerasschildpad.
In het nationale park mag de natuur zich volledig op eigen kracht ontwikkelen.Hermann Jansenberger, Boswachter in het Nationaal Park Kalkalpen, Oberösterreich
Hoe beschermt en bevordert Oostenrijk biodiversiteit?
Beschermde gebieden creëren
Beschermde gebieden spelen een vitale rol in het behoud van habitats, planten- en diersoorten en de natuurlijke hulpbronnen van Oostenrijk. Beschermde gebieden bieden ruimte aan leefgebieden en soorten, bijvoorbeeld door menselijke invloed te beperken of natuurbeheer af te stemmen op ecologische doelen. Tot deze gebieden behoren nationale parken, natuurparken, biosfeerreservaten en het wildpark Dürrenstein-Lassingtal, dat vaak de "jungle" van Oostenrijk wordt genoemd
Herstel van wilde rivierlandschappen
Een van de vele ecosystemen die het beschermen waard zijn, zijn wilde rivierlandschappen. Sommige waterwegen moeten echter in hun natuurlijke staat worden hersteld om de biodiversiteit te waarborgen. Een succesvol voorbeeld van natuurbehoud is de Isel in Tirol, die werd aangewezen als Natura 2000 beschermd gebied in 2015.
Veenlandschappen beschermen
Moorlandschappen herbergen een onvergelijkbare soortenrijkdom. Moren spelen ook een centrale rol in de waterhuishouding van het landschap en als effectieve CO₂-reservoirs. Met de Veenlandstrategie Oostenrijk 2030+ aan het behoud en herstel van wetlands.
Alpenweiden zorgvuldig beheren
De geschiedenis van de Oostenrijkse alpenweidebouw gaat enkele honderden jaren terug. Goed beheerde alpenweiden kunnen bijdragen aan een balans tussen landbouw, landschap en biodiversiteit. Soortenrijke alpenweiden kunnen water beter vasthouden en helpen erosie te beperken.
Wat kun je doen om natuur en biodiversiteit te beschermen?
Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
Kies voor vervoer met minder uitstoot: Gebruik het openbaar vervoer of verken met de fiets.
Houd rekening met wilde dieren: Observeer dieren vanaf een veilige afstand.
Maak bewuste (en biologische) keuzes: Kies waar mogelijk voor seizoensgebonden, lokale of biologisch gecertificeerde producten, en voorkom voedselverspilling.
Leer meer over biodiversiteit: De rangers in de nationale parken van Oostenrijk delen graag hun kennis.
Wat kunnen we doen om het bos te beschermen?
Volg de regels: Let op borden aan de bosrand.
Blijf op de paden: Op de bosbodem leven jonge planten en kleine dieren die ruimte nodig hebben om te gedijen.
Neem je afval mee: Laat geen afval achter.
Respecteer de bomen: Initialen in de schors kerven kan bomen beschadigen en ziekten of plagen uitlokken.
Houd het rustig: Lawaai veroorzaakt stress voor wilde dieren.
Vermijd brandgevaar: Niet roken of kampvuren in het bos.
Houd honden aan de lijn: Voor de veiligheid van zowel wilde dieren als je huisdier.