Sura Kees

Stara tradycja prawie zaginęła, ale została ożywiona 30 lat temu. Celtowie znali kwaśny, fermentowany ser zwany sura kees. Jednak przez długi czas ser ten nie miał silnego poparcia i był uważany za produkt dla ubogich, ustępując miejsca bardziej tłustym serom podpuszczkowym. W odróżnieniu od tych serów, wytwarzanych przez dodanie podpuszczki do mleka, sura kees powstaje bez jej użycia.

Dziś najwybitniejsi szefowie kuchni w regionie doceniają ten tradycyjny ser i włączają go do swoich dań. Młody, łagodny sura kees doskonale komponuje się z komosą ryżową i cukinią, tworząc lekkie letnie danie. Popularne jest również połączenie sura kees z boczkiem, choć jest to bardziej sycąca opcja.