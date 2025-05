Wiedeński Diabelski Młyn zachwyca swoich gości od ponad 125 lat - czeka tu na Ciebie niezapomniany widok na Prater i cały Wiedeń.

Wiedeński Diabelski Młyn to coś więcej niż atrakcja turystyczna - to fragment historii miasta. Otwarty w 1897 roku z okazji 50. rocznicy wstąpienia na tron cesarza Franciszka Józefa, od samego początku był arcydziełem inżynierii. Gabor Steiner, wizjonerski reżyser teatralny, zrealizował swój pomysł na tę kultową konstrukcję, która - jak się okazało - odegrała decydujący wpływ na rozwój Wiednia. Już wtedy łączył on spektakularne widoki z postępem technicznym i imperialną elegancją. Zaprojektowany przez brytyjskich architektów Waltera Bassetta i Harry'ego Hitchinsa Diabelski Młyn imponował 30 wagonikami i wysokością prawie 65 metrów.

Historia Diabelskiego Młyna odzwierciedla wzloty i upadki Wiednia. Poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej został prawie całkowicie spalony w 1944 roku, a nienaruszona pozostała jedynie jego stalowa konstrukcja. Odbudowany w 1947 roku z 15 wagonikami ponownie zabłysnął jako symbol miasta.

Historia z niezwykłymi momentami

W 1898 roku Marie Kindl trafiła na pierwsze strony gazet, kiedy spektakularnie zawisła podczas jazdy na zewnątrz wagonika, trzymając linę w zębach - wszystko po to, aby zwrócić uwagę na trapiące Austrię problemy społeczne. W 1914 roku Madame Solange d'Atalide nakręciła scenę filmową, w której siedząc na grzbiecie konia wykonała pełny obrót na dachu wagonika - ten obraz fascynuje do dziś. W 2002 r. otwarto "Muzeum Panoramy", które opowiada bogatą historię Prateru za pomocą ośmiu oryginalnych wagonów kolejowych i zabiera odwiedzających w podróż w czasie. Otwarta w 2022 r. szklana platforma uzupełnia to doświadczenie i oferuje jeszcze bardziej spektakularny widok na Wiedeń.

Ogromny park rozrywki Wurstelprater", na którego terenie znajduje się gigantyczny Diabelski Młyn, od lat przyciąga spragnionych rozrywki wiedeńczyków i turystów, i stanowi odrębny wszechświat, w którym tętni życie, a wszystko gra, wiruje i wibruje.

Dzięki Gaborowi Steinerowi, wizjonerowi stojącemu za projektem, wiedeński Diabelski Młyn nadal łączy historyczną głębię z nowoczesną innowacją. Pozostaje miejscem, w którym uroku miasta, jego historii i stylu życia można doświadczać w fascynujący sposób.