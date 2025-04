Sylwester i Nowy Rok w Austrii

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich

Koncert noworoczny w wiedeńskim Musikverein jest dla wielu osób pierwszym uroczystym momentem Nowego Roku. Nawet wśród najlepszych dyrygentów na świecie prowadzenie corocznego wiedeńskiego koncertu noworocznego uchodzi za zaszczyt. Miasto muzyki Wiedeń jest również domem dla jednej z najlepszych orkiestr na świecie, orkiestry Filhamoników Wiedeńskich. "Wielka Sala" wiedeńskiej Musikverein jest najpiękniejszą salą koncertową w Wiedniu i uważa się ją za prawdziwy akustyczny cud. Zwieńczeniem Koncertu Noworocznego jest porywający Marsz Radetzky'ego, w którym dyrygent umiejętnie animuje i prowadzi publiczność, która harmonijnie wyklaskuje rytm.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety na Koncert Noworoczny, są one losowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii Wiedeńskiej na początku roku. Gwarantuje to gościom z całego świata równe szanse na zdobycie biletów. Zgłoszenia do udziału w losowaniu przyyjmowane są od stycznia do lutego.