Totul despre bucătăria vegetariană și vegană a Austriei

Producția locală din Austria este la fel de colorată precum peisajul.

Degustă un întreg univers culinar bazat pe plante și află totul despre meșteșugul austriecilor în cultivarea legumelor, fructelor, ierburilor, viței de vie și hameiului, dar și leguminoaselor exotice ca soia și quinoa!

Oamenii din spatele bunătăților proaspete

Legume din cel mai verde oraș din lume, Viena

Din Blün, situat în districtul 22, aterizează roșii, ardei, castraveți și vinete direct pe lista de produse a piețelor și micilor magazine de producător din Viena.

Livada bio de smochini din Viena

Smochine în inima unui oraș mare?! Harald Thiesz și Ursula Kujal cultivă în sudul Vienei aproximativ 50 de soiuri diferite de smochine. Perioada propice? Iunie-noiembrie.

Ferma Hillebrand: Raiul plantelor din Graz

Acest soi de salată pune în valoare orice bol prin culoarea roșie a marginilor frunzelor. Planta rar cultivată te convinge, de asemenea, prin gustul său dulce și aromat!

Livada Schneeflock din Stiria

Gala, Braeburn sau Idared? Elstar, Kronprinz Rudolf sau Topaz? Indiferent de soiul de măr, la familia Schneeflock în livadă îl vei găsi cu siguranță!

Ciuperci norocoase din SalzburgerLand

De ce trebuie să importăm ciupercile shiitake numai din țări îndepărtate? Andreas Elbi a luat decizia de a cultiva aceste ciuperci nobile (și bio!) în Austria.

Grădina bio Wolf din Burgenland

Ai auzit de „grădini de lux”? Julia Wolf cultivă legume și plante aromatice rare, plante cu petale comestibile și fructe de ronțăit!

Livada de caiși a familiei Kausl

„Din copac în borcan sau în sticlă” este deviza familiei Kausl. Familia produce multe bunătăți din aceste caise cultivate în Wachau.

Cartofi bio de la Lilienhof

Din grădina Lilienhof poți cumpăra diverse soiuri de cartofi și dovleci hokkaido. Se cultivă și porumb, sfeclă de zahăr și trifoi, importante pentru rotația culturilor.

Tofu bio din Seewinkel

MANUFABA din Burgenland produce manual diverse specialități din boabe de soia, din ingrediente 100% certificate bio.

Bäcksteffl din Stiria

În sudul Stiriei, Michaela Summer s-a dedicat cultivării de fasole urcătoare. Pe câmpurile sale cultivă mai nou și quinoa.

Porumb alb din Vorarlberg

„Dietrich Vorarlberger Kostbarkeiten” s-a specializat în cultivarea tuturor tipurilor de porumb, de exemplu soiul Rieber.

Satul plantelor aromatice

Pe câmpurile din Austria nu se cultivă doar legume și cereale. Unii fermieri s-au specializat în cultivarea de plante aromatice și pante medicinale. După recoltare, care se face în mare parte manual, comorile naturii sunt transformate în diferite produse. În Irschen im Drautal, în Carintia, cultivarea ierburilor aromatice, precum și colectarea și prelucrarea plantelor sălbatice au o tradiție îndelungată. De ani de zile, acest loc este cunoscut sub numele de „Satul plantelor aromatice”. 

„Cultivarea plantelor sălbatice în locul creșterii de porci” - aceasta a fost decizia luată de Magdalena și Thomas Stainbauer în momentul în care au preluat Mathiasnhof în Austria Superioară. Pe câmpurile lor cresc acum aproximativ 50 de soiuri de plante diferite. Ierburile uscate sunt disponibile la fermă și, de asemenea, în formă prelucrată: „Wolke 7 (Paradis)“, „Hänslein & Kräutlein (Hänsel, Gretel și magia plantelor)“ și „Herzenswünsche (Dorințele inimii)“ sunt numele unor amestecuri extraordinare de plante. Florile comestibile, semințele de urzică și amestecurile de plante pentru salate și supe completează gama.

Satul Irschen din Carintia, satul plantelor medicinale

Ferma de plante organice Mathiashof din Austria Superioară

Ferma de plante medicinale Percht, din Stiria

Cunoașterea plantelor: descoperă lumea lor vindecătoare

Sonnentor, expertul în plante aromatice

Bucătăria „verde” delicioasă

În cinstea bucătăriei gourmet din Austria

Ceea ce au inventat bucătarii vedetă din Austria este delicios și ajută și la salvarea lumii. Aceștia își aleg cu grijă furnizorii și optează pentru produse gustoase și de sezon atunci când achiziționează materia primă, iar meniurile lor includ din ce în ce mai multe preparate vegetariene și vegane.

Paul Ivic, bucătarul de top de la restaurantul Tian din Viena este un maestru al bucătăriei vegetariene și vegane. Economia circulară, caracterul sezonier și cel regional sunt o chestiune evidentă pentru el. Împreună cu echipa sa dezvoltă rețete creative și opere de artă în farfurii, gândindu-se în același timp și la modul în care toate produsele pot fi folosite sau conservate.

Hai la piață!

Descoperă o nouă lume, lumea colorată a piețelor din Austria. Gustă autenticul direct de pe tarabe.

Piața Kaiser Josef din Graz

Locuitorii din Graz apreciază această piață datorită produselor locale din Stiria, majoritatea produse organice, direct de la fermieri.

Piețele vieneze

Piețele vieneze acționează ca un colac de salvare pentru comunitățile din jurul lor. Iar selecția bogată de fructe, legume și plante aromatice încântă simțurile.

Piața Verde din Salzburg

Sâmbăta, când tarabele pieței se deschid la ora 6, cu fructele și legumele colorate și cu pâinea parfumată, locuitorii din Salzburg sunt atrași rapid în centrul vechi.

Piața Benediktinermarkt din Klagenfurt

Această piață arată cât de importante sunt produsele sănătoase și naturale pentru locuitorii din Klagenfurt. Aici vei găsit fermieri locali și numeroase delicatese.

Piața orășenească din Linz

Piața cu delicii din centru impresionează prin diversitatea produselor; aici vei găsi comercianți, fermieri, brutari și vânzători de alimente ecologice.

Piața de weekend din St. Pölten

Aici vei descoperi fructe și legume proaspete, precum și specialități de la fermierii locali și te vei bucura de cel mai tare loc pentru gurmazi.

Piața țărănească din Innsbruck

Mică, dar demnă de luat în considerare! Piața fermierilor din cartierul Wilten reprezintă diversitatea regională chiar în inima orașului.

Piața de weekend din Kornmarktplatz, Bregenz

În această piață vei găsi fructe, legume, delicii, dar și flori locale și de sezon de la aproximativ 35 de producători din regiune.

Piața de weekend din Eisenstadt

Vineri, fructele și legumele proaspete de la fermierii din regiune ajung de pe câmp pe tarabe și direct în plasele de cumpărături ale localnicilor din Eisenstadt.

