Totul despre bucătăria vegetariană și vegană a Austriei

Satul plantelor aromatice

Pe câmpurile din Austria nu se cultivă doar legume și cereale. Unii fermieri s-au specializat în cultivarea de plante aromatice și pante medicinale. După recoltare, care se face în mare parte manual, comorile naturii sunt transformate în diferite produse. În Irschen im Drautal, în Carintia, cultivarea ierburilor aromatice, precum și colectarea și prelucrarea plantelor sălbatice au o tradiție îndelungată. De ani de zile, acest loc este cunoscut sub numele de „Satul plantelor aromatice”.

„Cultivarea plantelor sălbatice în locul creșterii de porci” - aceasta a fost decizia luată de Magdalena și Thomas Stainbauer în momentul în care au preluat Mathiasnhof în Austria Superioară. Pe câmpurile lor cresc acum aproximativ 50 de soiuri de plante diferite. Ierburile uscate sunt disponibile la fermă și, de asemenea, în formă prelucrată: „Wolke 7 (Paradis)“, „Hänslein & Kräutlein (Hänsel, Gretel și magia plantelor)“ și „Herzenswünsche (Dorințele inimii)“ sunt numele unor amestecuri extraordinare de plante. Florile comestibile, semințele de urzică și amestecurile de plante pentru salate și supe completează gama.