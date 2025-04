Pričakovanje božiča je v Avstriji v adventu še posebej čutno in ljubeče. Božični sejmi, božični piškoti, adventni venčki in drugi božični običaji spremljajo čarobnost

Zakaj je predbožični čas najlepši v Avstriji

Dnevi so krajši, zlata jesen predaja štafetno palico mrzlim zimskim dnevom in izmenjujejo se prvi recepti za božične piškote, kot so linške oči in medenjaki. Mnogi ljudje v Avstriji imajo ta čas še posebej radi in štiri tedne pred božičem praznujejo na različne načine.

Advent v Avstriji je čas, ko se zvečer prižgejo sveče in v kuhinji zadiši po vaniljevih rogljičkih. Advent je čas, ko si na božičnem sejmu ogrejete roke z vročim punčem ter se iz vrečke sladkate s praženimi mandlji. Advent je čas, ko se otroci veselijo, da bodo 24-krat odprli okence na adventnem koledarju. Advent je čas, ko lahko čutnost in tišina najdeta svoje mesto v vsakdanjem življenju. Advent je čas, ko se družina zbere ob božičnih običajih. Advent je veselje ob pogledu na zasnežene strehe in travnike. In ko se na adventnem venčku prižge četrta svečka, vsak otrok ve: Božič je blizu.

Avstrija in njeni prebivalci imajo radi tradicijo, rituale in običaje, ki so se ohranjali in širili čez desetletja ali celo stoletja. Ena od skrivnosti, zakaj so avstrijski običaji ostali v zavesti in srcih ljudi, je verjetno njihova pristnost in navzočnost: niso kičasti, ampak avtentični, v ospredju ni umetnega uprizarjanja, ampak prizemljeno in pristno praznovanje določenih priložnosti. Tako je vse leto in – ali še posebej – v božičnem času.