CoolCation na kopalnih in alpskih jezerih Kristalno čista voda, gozdovi in travniki

Ko se temno modra sreča s hladno zeleno: avstrijska kopalna jezera so znana po svoji čisti vodi, obdana z gozdno in travniško pokrajino. Na sporedu je ohladitev s plavanjem, veslanjem in sproščanjem. Tisti, ki jih mamijo gore, pa lahko željno ohladitev najdejo na pohodu v katerem od kristalno čistih in ledeno mrzlih alpskih jezer. In če vanje bingljajo samo stopala ...